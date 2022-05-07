Dinçer KARACALAR

Orhan Ölmez'den iki değerli türkü

Sözü ve müziği Aşık Maksut Feryadi’ye ait olan “Yüreğin Yansın” ve “Kim Bilir” isimli türküleri kadife sesi ve kendine has yorumu ile seslendiren Orhan Ölmez, bu iki türküyü sevenleriyle buluşturdu.

Türkülerin aranjesi ve tüm düzenlemesini üstlenen ''Orhan Ölmez'', mix aşamasında Özer Yener ve master aşamasında ise, usta isim Ergün Erdal ile bir araya gelerek yeni projelerini şekillendirdi.

Sanatın iyileştirici gücü bu sergide!

Çukurova bölgesinde gerçekleştirdiği sergilerle kısa sürede adından söz ettiren Çağdaş Sanat Galerisi Kuzgun Art Space, genç kuşağın birbirinden yetenekli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı ‘’ Yer Çekimi’’ adlı karma sergiyi 14 Mayıs-4 Haziran tarih aralığında sanatseverlerin izlenimine açıyor.

BERRİN AK İKİNCİ ŞUBESİNİ YALIKAVAK MARİNA'DA AÇIYOR

Dünyaca ünlü Amerikan markası olan MacKenzie-Childs’ın Türkiye-Azerbaycan distribütörü olan Berrin Ak; beş yıl aradan sonra markanın ikinci şubesini Bodrum Yalıkavak Marina da açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tepe Nautilus’ta Anneler Günü’ne Özel Tasarım Pazarı

İstanbul’un tam kalbinde aynı heyecan ve aşkla yeni yaşını kutlayan Tepe Nautilus, 5-8 Mayıs tarihlerinde Anneler Günü Tasarım Pazarı’na ev sahipliği yapıyor. Annelere özel en şık tasarım ürünler Tepe Nautilus’ta sizleri bekliyor.

Annenizi mutlu edecek tatlar MADO’da

Anneler Günü, hayatımızın başrollerindeki kadınlar için en anlamlı günlerden… MADO, birbirinden lezzetli kahvaltıları, pastaları ve dondurmaları ile bu özel günün keyfine keyif katıyor. Güne dolu dolu başlamak isteyenler için zengin kahvaltı çeşitleri, taptaze ve lezzetine doyum olmayan Anneler Günü pastaları, doğallığı ve lezzetiyle büyüleyen dondurmalar Anneler Günü’nde damak tadına önem veren misafirlerini bekliyor.

Anneler Günü ve Bayram Sevinci Ayakkabı Dünyası’nda

Ayakkabı Dünyası, Anneler Günü ve Şeker Bayramı’nı bir başka kutluyor! Her tarza ve yaşa uygun Provoq ve Eclipse modelleri hem annelerin hem de bayram tatiline gideceklerin yüzünü güldürüyor. Birbirinden şık ve rahat ayakkabılar Anneler Günü’nün ve bayramın sevincine ortak oluyor.

Nine West’ten Annelere En Zarif Hediye!

Hayatın her alanında kullanabilecek tasarımlara imza atan Nine West, Anneler Günü’ne özel göz alıcı çanta ve ayakkabı modelleri sunuyor. Nine West özgün tasarımları ve özel renk seçenekleri ile annelerin adımlarına ışıltı katacak!

ORKA İLE BANYOLARDA MİNİMALİZME YENİ SOLUK

Son dönemin öne çıkan trendlerinden biri olan minimalizm, tüm yaşam alanlarında varlığını arttırmaya devam ediyor. Oturma odaları, çalışma odaları, yatak odaları derken artık minimalist anlayışla dekore edilmiş banyolar da sıkça görülmeye başladı. “Az eşya çok işlevsellik” felsefesiyle dekore edilen banyolar, daha ferah ve şık bir görüntü yaratıyor.

MELTEM TV'DEN SPOR ATAĞI

Meltem TV’nin ödüllü spor programı Top Ağlarda yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı. Programın yapımcısı ve sunucusu Yusuf Kaya Şahin yeni sezon kadrosunda sürpriz isimlerin olacağını belirtti.

Daha önce Kanal 99, Meltem TV, Uzay Haber TV gibi kanallarda spor programı sunuculuğu görevlerinde bulunan Yusuf Kaya Şahin; 360 TV'de "Spor Keyfi" adlı bir program yaptı.

ASLI TANDOĞAN: "ANNEMİN SÖYLEDİKLERİ ŞİMDİ DAHA ANLAM KAZANDI”

Doğursun, doğurmasın her canlıya şefkat, emek ve karşılıksız sevgi vermiş tüm kadınlar ve annelik yapmış tüm babalar için kelimeler yetersiz… Hepimizin Anneler Günü kutlu olsun.”

İki çocuk annesi olan Aslı Tandoğan, anne olduktan sonra, eskiden annesinin söyleyip de kendisinin anlayamadıklarını şimdi daha iyi anladığını söyledi.

24 K Altın yüz bakım serumun mucidinden

Annenize Altın Dokunuş

Ciltte güzellik ve bakım denildiğinde akla gelen ilk marka SİNOZ, Anneler Günü'nü, kadınların severek kullandığı 24K Altın Yüz Bakım Serumu ile kutluyor. 24K Altın Yüz Bakım Serumu, Anneler Günü’nde altın kalpli anneler için alınacak en güzel hediye alternatiflerinden biri.

ŞEHRİN YENİ SANAT ALANI BRIEFLYART İLK SERGİSİ “KÜLTÜREL AKTARIMLAR” İLE

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN SANATÇILARININ ESERLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Ali Atmaca, Bubi, Horasan, Hüsamettin Koçan, Meriç Hızal, Onay Akbaş, Şenol Yorozlu değerli eserleriyle 12 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında Brieflyart’ta

“Sanatçıdan Koleksiyonere” mottosuyla online müzayede platformu olarak yolculuğuna başlayan Brieflyart, 12 Mayıs’ta Beyoğlu, Gümüşsuyu’nda şehre yeni bir sanat alanı sunmak üzere kapılarını sanatseverlere açıyor.

Deotak Krem Deodorant ile Ter Kokusu Sorun Olmasın

Sıcaklarla birlikte terleme artıyor. Özellikle gün içinde dışarıdayken duş almaya fırsatınız olmadığında ter kokusu hem siz hem de çevreniz içinbir soruna dönüşebiliyor. Türkiye’nin ilk ve tek krem deodorant markası Deotak, ekstra koruma sağlayan 7 kat etkili* formülüyle ter kokusunu önlemeye yardımcı oluyor.