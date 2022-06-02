Dinçer KARACALAR

CAMILA CABELLO MUHTEŞEM ANLAR YAŞATTI

Birçok plantin albüm sahibi olan ve listelerin zirvesinde yer alan GRAMMY® adayı şarkıcı/söz yazarı Camila Cabello, Pepsi’nin sunduğu Paris Stade de France'da geçtiğimiz gün gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi finali açılış töreninde, dünyanın dört bir yanındaki hayranları için nefes kesen bir performans sergiledi.

Duracell çevre dostu ürününü Metaverse'te tanıttı

İş dünyasının gündeminde önemli bir yere sahip olan sürdürülebilirlik, enerji sektörünün üretim modellerini de değiştiriyor. Yeni ürününü Metaverse’te tanıtan global pil markası Duracell, sürdürülebilirlik odağında geliştirdiği uzun ömürlü pillerle atık üretimini azaltmayı hedefliyor.

Türkiye’nin ilk ileri dönüşüm festivali başlıyor

Upcycle İstanbul Art and Design Festival’de atıklara ikinci şans veren tasarımlar, çevre konularını ve sürdürülebilirliği sorgulayan sanat yerleştirmeleri yer alacak.

“Eskiye değer katan dönüşüm” sloganıyla yola çıkan sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle İstanbul, Upcycle İstanbul Art and Design Festivali’yle ileri dönüşüm hareketini başlatıyor. İleri dönüşümü odağına alan ve sanatın dönüştürücü gücünden faydalanarak kaynakların verimli kullanımı ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan festival, sürdürülebilir bir yaşam için dönüşüme hazır herkesi

4-5 Haziran tarihlerinde Müze Gazhane’ye bekliyor.

Sorbe sağlık ve ferahlığı buluşturuyor

Yaz ayları gelirken tatlı ihtiyacınızı ferah ve sağlıklı bir şekilde gidermeye ne dersiniz? Dondurmanın aksine içerisinde süt, kaymak gibi süt ürünleri içermeden taze meyve ve şekerle yapılan sorbe, bu yaz sağlıklı beslenmek isteyenlerin favori tatlısı.

Lezzetini doğadan alıyor

sorbe ve dondurma arasında büyük fark var. Lezzetini sadece meyvelerden aldığı için sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verenler için harika bir yaz tatlısı.

“FIRST AVENUE” ALEYNA TİLKİ KONSERİ İLE AÇILDI…

Beykent’in hemen girişinde konut, ofis ve alışveriş merkezi konseptli First Avenue Aleyna Tilki konseri ile açıldı. Mide kanaması geçirmesi sebebiyle dün geceyi hastanede geçiren Aleyna Tilki “Ben buralarda iyileşemem beni sahneye götürün dedim, geldim sizin enerjinizle iyileştim kendimi süper hissediyorum.” dedi.

Aleyna Tilki’den önce sahneye Canan Anderson çıktı, canlı keman performansı ile izleyenleri büyüledi.

EMRAH ÇALAPKULU: BİR LAHMACUNA 200 TL VERMEM



Son teklisi Yıllar Sonra ile yükselişte olan şarkıcı Emrah Çalapkulu, son günlerin tartışılan konusu tatil bölgelerinde gelen yüksek hesaplarla ilgili konuştu.



Bir lahmacun fiyatının 200 TL'ye kadar çıktığı bazı restoranlar sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

Şarkıcı, başından geçen bir olayı şöyle anlattı...

"Ben bu tarz fiyatları görünce gerçekten çok şaşırıyorum. Ve kesinlikle kınıyorum. Çevremde sırf konuşulmak için bir lahmacuna 200 TL, bir bardak ayrana 100 TL verenler var. Ben asla bu fırsatçılara para kazandırmam.

SELÇUK ERK ‘TEN İKİNCİ TEKLİ ‘’HASBİHAL ‘’

‘’Ayrılıklara Dair’’ adlı ilk single çalışmasını geçtiğimiz aylarda sunan Carmen gibi önemli operalarda görev almış, yurt dışında ve yurt içinde bir çok konserde solistlik yapan; O Ses Türkiye ‘de performansı ile dikkat çeken Enbe Orkestrası’nın başarılı solisti yorumcu Selçuk Erk ‘’Hasbihal ‘’ isimli ikinci teklisini MS Music Production etiketi ile müzikseverlerin beğenisine sundu.

Ve Tolga Yüce Hollywood’da



Başarılı oyuncu Tolga Yüce, Hollywood hayalini “X: The End Time” filmiyle gerçeğe dönüştürüyor. Türk asıllı yönetmen Sean GK imzası taşıyan filmin çekimleri önümüzdeki günlerde Amerika’da yapılacak. Yüce’ye başrollerde dünyaca ünlü yıldız isimler eşlik edecek.

ARZUM x VAHAA İLE ARTIK HER EVİN BİR AKILLI BAHÇESİ VAR!

Şehrin merkezinde kendi yiyeceğinizi yetiştirmek istemez miydiniz? Teknoloji ve inovasyonu tasarımla birleştirerek hayatımızı kolaylaştıran Arzum, Vahaa iş birliğiyle geliştirdiği yeni ürünü Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe’yi satışa sundu. Türkiye’de bir ilk olan Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe, evinizin her köşesinde topraksız tarım teknolojisiyle

taze ve lezzetli yeşillik ve sebze yetiştirme imkânı sunuyor.

IZAKA TERRACE YAZI KARŞILADI

Izaka Terrace; eşsiz Boğaz manzarası, usta şef Ali Ronay’ın menüsü ve Ayhan Sicimoğlu’nun keyifli müzikleri eşliğinde yazı karşıladı.

İstanbul’da, şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda yer alan Izaka Terrace, eşsiz Boğaz manzarası ve yenilenen enerjisiyle misafirlerine eğlence dolu bir gece yaşattı.

DÜNYA MS GÜNÜ’NDE FARKINDALIK İÇİN ÇALDILAR

30 Mayıs Dünya MS Günü özelinde GEN’in koşulsuz desteğiyle ve Türkiye Multipl Skleroz Derneği’nin katkılarıyla, Multipl Skleroz (MS) hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak adına klasik müzik konseri düzenlendi. Şef Aytuğ Ülgen yönetimindeki Internum Oda Orkestrası ve solist Oleksandr Samoylenko’nun yorumuyla Vivaldi ve Piazolla’nın eserleri seslendirildi.

KOZMETİK SEKTÖRÜNE YENİ BİR SOLUK...

Doğuş SPA Kozmetik Group tarafından, “İçinde Sen Var” mottosuyla kozmetik sektörüne güçlü bir giriş yapan Pellinn Paris Parfum, dünyanın en büyük ve en kaliteli esanslarının üreticisi, parfüm dehası Givaudan Paris imzası taşıyor.Her biri birbirinden değerli, özel harmanların birleşimi olan Pellinn Paris Parfum, 77 çeşit koku alternatifi ile lüks parfümü ulaşılabilir kılarak birçok hediye seçeneği sunuyor.

Harun Tanış 'ın ilk albüm heyecanı

Pop ve fantezi müziğin başarılı ismi Harun Tanış söz müziği kendisine ait olan"Senden bana kalan" adlı ilk single albümüyle müzikseverlerle buluşuyor.

21 yıldan bu yana müzik sektörünün içinde olduğunu söyleyen Tanış, göz ağrım dediği bu ilk albümüyle adından sık sık söz ettireceğe benziyor.