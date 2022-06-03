Dinçer KARACALAR

Ariş Pırlanta, 116 yıllık hikayesini doğduğu şehir Mardin’de anlattı

Ariş Pırlanta, atalarının Mardin’de başlayan asırlık hikayesini ve yeni tasarımlarını keyifli bir yolculuk ile tanıttı. Markanın doğduğu şehir olan Mardin’e düzenlenen gezide, Ariş Pırlanta’nın yeni reklam filmi ve koleksiyonları tanıtıldı.

Türk mücevher sektörüne ‘ilk’lerle imza atarak yön veren ve 116 yıllık deneyimiyle sektörün en köklü markalarından olan Ariş Pırlanta ustalığı, tasarım gücü ve kalitesi ile fark yaratmaya devam ediyor. Ariş Pırlanta, atalarının Mardin’de başlayan asırlık hikayesini yansıtan yeni reklam filmini ve koleksiyonlarını keyifli bir yolculuk ile tanıttı.

Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş ile Ariş Satış ve Pazarlama Direktörü Eda Güzeliş’in katılımıyla gerçekleştirilen gezi kapsamındaki basın toplantısında, Ariş Pırlanta’nın Mardin’den başlayan hikayesi, sektördeki yolculuğu anlatılırken, Anadolu takı kültürünün en önemli miraslarından biri olan Habbe’nin (top mücevher) yeniden yorumlanmasıyla oluşturulan HABBE Koleksiyonu ve diğer tasarımları Mardin Müzesi’nde gerçekleşen defilede otantik ve bir o kadar da keyifli bir atmosferde paylaşıldı.

Haftanın Mekanı

ÇİĞKÖFTEM02 ADIYAMANLI ALİ USTA

Tarihi Kral Nemrut'a dayanan 4000 yıllık geçmişi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin vazgeçilmez lezzeti çiğ köfte şimdi Türkiye'nin bir çok yöresinde usta ellerile yapılıyor.

Adana'da hizmet veren Ali Usta çiğ köfte ye bir çok yenilik getirerek farklı lazzetler ortaya çıkardı. Her gün yörelerinin en seçkin malzemeleri ile doğal zeytinyağı kullanarak hazırladığı çiğ köftesi adeta bir lezzet şöleni sunuyor.

Doğal Alışveriş Noktası

Rokka Organik

Girişimci iki genç tarafından kurulan Rokka Organik; uygun fiyatlarla satışa sunulan doğal ürünlerle sağlığınızı korurken aynı zamanda sizi kaliteli ürünlerle buluşturuyor. Rokka organik, ürünlerini Karadeniz Bölgesindeki organik üreticilerden daha büyü mecralara ulaştırmanın yanı sıra doğallığı daima korumayı hedefliyor. Yerel bölgenin tarım potansiyelini en verimli, doğaya en uygun şekilde işleyerek, Türkiye’nin her yerine kargo hizmetiyle sunuyor.

Şarküteriden kuruyemişe, çeşitli baharat ve yöresel lezzetlere kadar geniş ürün yelpazesiyle, saflığını yitirmemiş Karadeniz’in güzel yaylalarından elde edilen bitki çaylarıyla ve besin değerini koruyan köy tereyağı ve peynir çeşitlerimize Rokka Organik raflarından veya onlarca doğal ürünlerimizin yer aldığı sayfamızdan ulaşarak sağlıklı bir alışverişin kapılarını arayabilirsiniz.

@rokkaorganik

Evdeki Saat’ten Bambaşka Bir Adana Köprü Başı

Yeni nesil genç müzisyenler ve ülkemizin önemli söz ve müzik yazarlarından usta müzisyen Selahattin Sarıkaya, “Selahattin Sarıkaya Şarkıları” isimli albümde buluştu.

Sayısız kült esere imza atan ve 1996 yılında kaybettiğimiz besteci ve söz yazarı Selahattin Sarıkaya’nın şarkıları bugünün soundları ile yeniden hayat buluyor.

SALON DADA KAYA PALAZZO RESORT CASINO GİRNE’DE AÇILDI.

Versailles Sarayı’ndan ilham alınarak inşa edilen ve Nisan 2018’de misafirlerini ağırlamaya başlayan Kaya Palazzo Resort Casino Girne, hizmete girdiği günden bugüne tatilcilerin favori lokasyonlarından biri haline geldi. Lüks ve ferah odalar, SPA olanakları ve oda kahvaltı veya tam pansiyon plus hizmeti sunan Kaya Palazzo Resort Casino Girne her yaştan misafir için en ideal tatil için en yeni adres konumuna geldi. Swim up suit odalarda konaklayan tatilciler ise şimdiye kadar deneyimledikleri lüksün ötesinde bir deneyimi tecrübe ediyor.

STONELINE, 25’İNCİ YILINI FAZIL SAY KONSERİ İLE KUTLADI

Stoneline’da hedef dünya markası olmak

Doğal taş sektöründe Türkiye’nin lider markası olan Stoneline, 25’inci yılını dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say’ın konseriyle kutladı. Chanel, Hilton, Prada gibi dev markaların da aralarında olduğu dünya devlerinin tedarikçisi olan Stoneline’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayrak, “Bizim hayalimiz dünya markası olmak. Çok iyi bir ekibimiz var bu hedefimiz doğrultusunda sağlam adımlarla ilerliyoruz” dedi

DEMİROĞLU BİLİM ÜNIVERSİTESİ 82 TIP DOKTORUNA HEKIMLIK YEMİNİNİ YAPTIRDI

Demiroğlu Bilim Üniversitesinin kuruluşunun 16. Yılında;

Çeyrek asırı aşan süredir var olan Florence Nightingale Hastanelerinin ise kuruluşunun 33. Yılında;

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 11. Dönem mezunlarını vererek 82 tıp doktoruna hekimlik yeminini yaptırdı.

Tıp Eğitimini Florence Nightingale kalitesiyle markalaştıran Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sağlık bilimleri alanında Türkiyenin, ilk sağlık Üniversitesi olarak, bugüne kadar 853 hekim ve 141 Uzman hekim yetiştirdi.

AKDENİZ ESİNTİSİ L’OLİVETTO RESTAURANT’LA GELDİ

Modern şehir hayatının içinde vaha olarak tasarlanan L’Olivetto Restaurant, Akdeniz mutfağını Ataşehir’e taşıdı. Zengin menüsü, kaliteli hizmeti, geniş bahçesiyle misafirlerini şehrin göbeğinde huzurla buluşturan mekan, İstanbul’un vazgeçilmez adreslerinden olmaya aday.

Nine West’ten Rengarenk Çanta Koleksiyonu!

Moda ile şehir şıklığının kesişme noktası Nine West, sezonun hareketliliğinden ilham alan, renkleriyle ve dokularıyla fark yaratan çanta tasarımlarıyla kombinlerinize modern bir dokunuş yapıyor!

Eren Çıralar’ın aşk hikayesi

En son Emel Sayın, Şevval Sam, Tarkan gibi usta isimlerin de seslendirdiği “Duydum ki Unutmuşsun” adlı şarkıyı yeniden yorumlayan ve büyük beğeni alan Eren Çıralar, yeni single’ını beğeniye sundu.

GÜÇLÜ KADIN YASEMİN!

Başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu geçtiğimiz akşam 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu.

Biletlerin tükendiği gecede iki farklı kostümle sahneye çıkan Sakallıoğlu, esprilerinin yanı sıra 6 dansçı eşliğinde yaptığı gösterileriyle de izleyenlerden büyük alkış aldı.

Aleyna Tilki ve Cornetto, yeni yaz şarkısı “Aşk Ateşi”ni yaza merhaba partisiyle kutladı.

Aşkın markası Cornetto ve Aleyna Tilki, yeni yaz şarkısı Aşk Ateşi’ni Wu Bomonti’de gerçekleşen yaza merhaba partisiyle kutladı. Aşk Ateşi şarkısıyla aşk klişelerini yıkan Cornetto ve Aleyna Tilki, ön yargıları ortadan kaldırarak ilk adımı atması için gençleri yüreklendiriyor.