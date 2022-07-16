Dinçer KARACALAR

Butigo Terlik Koleksiyonu ile Kombinlere Renk Katıyor!

Dünya trendlerini cazip fiyat avantajlarıyla kadınların beğenisine sunan Butigo, birbirinden trend sandalet ve terlik modelleriyle yazın enerjisini adımlara taşıyor. Yaz aylarında kombinlere renk katacak farklı model alternatifleri Butigo’da sizleri bekliyor.

İnci Mercan'dan Fikrimin İnce Gülü Yanlış Anladın

İnci MERCAN ın yeni teklisi söz ve müziği Mustafa KAYA ya ait olan "fikrimin ince gülü yanlış anladın" şarkısı İnci Mercan Müzik etiketiyle bütün dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi için Burdur - Çeltikli ilçesindeki tarihi dokuları tercih eden İnci Mercan Anadolu nun güzelliklerini bir nebze de olsa sergilemek istediğini söyledi. Yönetmenliğini Hasan ÇETİN ve Cüneyt ÖZYURT un yaptığı klibin çekimleri bir günde tamamlandı.

Resul Dindar ve Irmak Arıcı’dan Muhteşem Düet

Karadeniz müziğinin başarılı ismi Resul Dindar geçtiğimiz akşam Başakşehir’de sevenleriyle buluştu.

Başarılı sanatçı Resul Dindar’ı izleyenler arasında genç şarkıcı Irmak Arıcı’da vardı. Irmak Arıcı’yı sahnesine davet eden Resul Dindar, sevenlerinden büyük bir alkış istedi.

Kalıcı olarak çatlaklardan kurtulmak ve sonsuza kadar genç bir cilt için!

Hepimiz, pürüzsüz bir ten, ışıltılı görünüm, eşit renk tonu ve neme doymuş bir cilt arzuluyoruz. Tüm bunlara cildi, taze bademlerin ağız sulandıran kokusuyla saran ve artık çatlaklarla da savaşan L’Occitane badem cilt yağı ile ulaşmak mümkün.

L’Occitane’nın yenilenen bademli vücut yağını cilt için güç merkezi haline getiren fitokimyasallar, vitaminler ve minerallerle dolu olmasıdır.

KRALİÇENİN İSMİ STANT SATIŞINI ARTTIRDI

Podyumların tescilli güzeli Dilara Kırmıt, Türkiye'yi temsilen katıldığı Lübnan’da yapılan World Next, Top Model yarışmasında 2. Olarak şöhretini sınırlar ötesine taşıdı. Başarılı top model işindeki başarılarıyla hızlı adımlarla yoluna devam ederken Almanya'nın Münih kentinde dünyada ilk kez yapılacak olan sağlık, güzellik ve moda fuarının da tanıtım yüzü oldu.

Sıcak yaz stili Boyner’de!

Dünyanın ve Türkiye’nin en sevilen markalarıyla yaz modasına yön veren Boyner, bikiniden şorta, plaj çantasından güneş ürünlerine

sıcak yaz günlerinin ve sahillerin vazgeçilmez parçalarını bir arada sunuyor.

RAMSEY’DEN DAVETLERE İZ BIRAKACAK KOLEKSİYON!

RAMSEY, Tuxedo koleksiyonunda yer alan şık ve seçkin smokin alternatifleriyle düğün ve davetleri erkekler için mükemmel bir deneyime dönüştürüyor.

Nine West ile Yaz Kombinlerine Feminen Dokunuş!

İkonik marka Nine West; feminen ayakkabı modelleriyle adından söz ettiriyor. İster şehirde ister tatilde her tarza uygun ayakkabı bulabileceğiniz Nine West yaz mevsiminin pastel tonlarını adımlarınıza taşıyor!

NAZ ÖZGÜLÜŞ’TEN İLK TEKLİ: ‘KAÇMASIN DİYE’

Oynadığı dizilerle oyunculuk kariyerinde bir hayli yol kat eden Naz Özgülüş, Evrencan Gündüz ile düet yaptığı 'Kesso' şarkısıyla çocukluk aşkı müziğe de kariyerinde yer açmıştı. Naz Özgülüş şimdi de ilk teklisi 'Kaçmasın Diye' ile kendi müzik yolculuğuna başlıyor.

Bambu Mutfak Gereçleri Üretiminde 2 Kat Büyüme

Türkiye’de bambu mutfak gereçleri pazarının yüzde 82’sini kapsayarak, lider konumuna gelen Bambum, üretim ve ihracat ağını genişleterek büyümeye devam ediyor. 2022’nin ilk 6 ayında yüzde 100 büyüme başarısı göstererek hedeflerinin ötesine geçtiklerini söyleyen Bambum Genel Müdürü A. Selman Yar, “Bu büyüme başarısını yılın ikinci yarısına da yansıtmak istiyoruz” dedi.

POZİTİF YAZ ŞARKISI “HER ŞEY GÖNLÜNCE OLSUN” YAYINDA

Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Neveser Gerginok, “Her Şey Gönlünce Olsun” adlı yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu.

“Yanımdaki Sevgilim” ve “İnan ki Değmez Üzülme” şarkılarıyla büyük başarı elde eden Neveser Gerginok, “Her Şey Gönlünce Olsun” şarkısıyla da bir hayli iddialı.

SEMİHA CAN'DAN YENİ ÇALIŞMA "YAĞMURUN SESİNE BAK"



"Kader" adlı şarkısıyla müzik dünyasına başarılı bir giriş yapan Türk müziği sanatçısı ve iş insanı Semiha Can, "Yağmurun Sesine Bak" adlı tekli çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.



Sözü ve müziği Vedat Yıldırımbora'ya, aranjesi Tamer Özkan'a ait olan şarkının, mix mastering’ini ve klip yönetmenliğini Candar Köker üstlendi.

Mcdodo’nun hızlı şarj kabloları bu yaza renk katacak!

Global mobil aksesuar markası Mcdodo, yeni nesil şarj/data kablolarıyla, 100W hızlı şarjı emsallerine göre çok daha dayanıklı ve estetik bir tasarımla sunuyor. Patentli ‘power off’ (otomatik kapanma) teknolojisinin yaratıcısı olan Mcdodo’nun lightning ve Type C uçlu ve dijital göstergeli yeni kabloları; telefon, tablet, bilgisayar ve daha pek çok elektronik cihazınızı 100W hızla ve ‘güvenli şekilde’ şarj etmenizi sağlıyor.