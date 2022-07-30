Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

MUHTEŞEM MANZARA EŞLİĞİNDE BALIK ZİYAFETİ



Yaklaşık 20 yıldır balık lezzetleri üzerine kök salmış, Bodrum Türkbükü’nün en eski balık restoranı Atılay Balık, muhteşem manzara eşliğinde misafirlerine balık keyfini yaşatmaya devam ediyor.

Tropik lezzet sevenler için!

Pepsi Mango

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Pepsi, tropik lezzetlere yelken açmak isteyenler için ezber bozan bir alternatif sunuyor, Pepsi Mango…

Tropikal meyvelerin hafifliği ve canlandırıcılığının keyfine varmanız için mango tadını kola ile buluşturuyor.

Homend akıllı tartı ile bu yaz formda olacaksınız

Türkiye’de küçük ev aletleri konusunda en çok tercih edilen, güvenilir markalarından biri olan Homend’in yeni ürünü Smart Webody Akıllı Tartı formuna dikkat edip sağlığına düşkün olanların vazgeçilmezleri arasında yer alacak.

TİYATRONUN YILDIZLARI MAXIMUM UNIQ'TE

Maximum Uniq bu ayda iki büyük oyunla tiyatroseverlere kapılarını açacak. Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın kadrosunda yer aldığı Aydınlıkevler ve Serkan Keskin'in başrolünde yer aldığı Cimri Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.

Milyonlar onu dinliyor

Kendine özgü tarzıyla dikkatleri üzerine çeken EMEY’in çıkış teklisi “Sahiden” yayınlandı.

Düzenlemesini Ebru Gündeş'in de orkestra şefliğini yapan Çağlar Kocatepe, klibin yönetmenliğini ise Aykut Öztürk'ün yaptığı 'Sahiden' Youtube'da ilk haftadan 2 milyon izlenme aldı.

Cem Bilgi'nin tatlı heyecanı

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan, üniversitede konservatuar eğitimi alan, bir yandan piyano ve şan derslerine devam eden genç sanatçı Cem Bilgi, ilk projesi “Stalker” ile güçlü bir ekip eşliğinde sektöre merhaba dedi.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜ HEMŞEHRİLERİNİ COŞTURDU

Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Abdurrahman Delen, memleketi Bingöl’ün Kiğı ilçesi Ağaçören Köyü’nde düzenlenen Yayla Şenliği’ne katıldı.

Hemşehrilerine konser veren sanatçı, türküleriyle herkesi coşturdu. Yoğun bir katılımın olduğu şenlikte 7’den 70’e yüzlerce kişi gönüllerince eğlendi.

Akmerkez Üçgen Teras’ta

Yemeksepeti Açık Hava Sineması başlıyor!

Akmerkez Üçgen Teras’ta her yıl düzenlenen Açık Hava Sineması, Yemeksepeti ana sponsorluğunda başlıyor. Parlak yıldızların altında film izlemenin keyfine çimlerin üzerinde varan sinemaseverler, Bir Film iş birliğiyle 2 - 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Yemeksepeti Açık Hava Sineması’nda bir araya gelecek.

Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun

“Karma” Başlıklı Sergisi

Brieflyart 4 Ağustos - 18 Eylül 2022 tarihleri arasında 27 uluslararası, 44 ulusal olmak üzere toplam 71 ödül alan sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun “Karma” başlıklı sergisini sanat severlerle buluşturuyor. Sergide Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Yağlıboya Tuval eserleri ve Fine Art edisyonlu baskı çalışmalarının yanı sıra baskı üzerine sanatçının müdahale ettiği karışık teknik eserleri de olmak üzere 30 dan fazla eser sanatseverlerin izlenimine sunuluyor.

Dinlebi Çoklu Dil Seçeneği ile Sınırlarını Genişletiyor

Kısa sürede Türkiye’nin en büyük yerli sesli kitap platformu haline gelen Dinlebi Sesli Kitap uygulaması, kuruluşunun ikinci yıl dönümünde yurtdışı faaliyetlerine başladığını duyurdu. Avrupa’nın en büyük içerik dağıtıcılarından Almanya merkezli “Bookwire” ile yapılan anlaşma kapsamında 100 binden fazla Almanca ve İngilizce içerik Dinlebi platformunda yerini almaya başladı.

COLIN’S geleceğin modacılarını sürdürülebilir bir dünya için bilinçlendiriyor

COLIN’S’in bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Denim Fikrim Tasarım Yarışması’nın sonuçları, Grand Pera’da düzenlenen gala töreniyle açıklandı. Üniversitelerin moda ve tekstil tasarımı bölümlerinde eğitim gören öğrencileri, sürdürülebilir tasarımlara yöneltmek amacıyla düzenlenen “Dünya Konuşabilseydi” temalı yarışmanın birincisi Mimar Sinan Ünivesitesi’nden Çağla Işıl Karatan olurken, ikinciliği Marmara Üniversitesi’nden Meryem Taşoğlu, üçüncülüğü ise Mimar Sinan Üniversitesi’nden Sezer Sefil aldı.

HABİB BABAR’DAN YENİ KLİP

Bir süre önce Akademi Müzik Prodüksiyon etiketiyle ‘Aşkın Sayfası/Ağlama Gülüm’isimli singlesini piyasaya çıkaran usta gazeteci Habib Babar,ikinci klibin, çekmek için kolları sıvadı.

Azerbaycan başta olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesinde büyük bir ilgi dören,’Amandır Evlenmeyin’isimli şarkısıyla Azerbaycan’da büyük çıkış yakalayan Habib Babar,albümünde yer alan sözü müziği Tahir Babar’a ait olan ‘Aşkın Sayfası’isimli şarkısının klibi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Babar,klibinde ünlü Rus model Diana Resulova ile kamera karşısına geçecek.

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