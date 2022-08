Dinçer KARACALAR

Mini sebze akımı

Erüst Tarım, 83 yıldır sofralarımıza mini ve renkli sebzelerle yer alan Antalya’da yetiştiricilik yapan Tarım Bakanlığı tarafından tek Altın Madalya Ödülüne sahip Türkiye’nin en iyi tarım markası .

Ülkemizde daha önce yetiştirilmemiş Kereviz Sapı, Yenilebilir Çiçek, Mini Sebze, Mikro Filiz, Tropik Meyveler gibi birçok yeni ürüne imza attı.

Aile şirketi olan Erüst Tarım, 4. Kuşak Mustafa ERÜST tarafında yönetiliyor .

Genel Müdür Mustafa ERÜST, teknolojiyi kullanan yenilikçi bir bakış açısı ile 2019 yılında e-ticarette de hizmet vermeye başlamış Erüst Çiftliği.com mağazasında birbirinden doğal ürünleri herkesle buluşturdu. %100 Doğal sebze ve yeşilliklerin ulaşımını böylelikle tüm Türkiye’nin bir tık uzağına taşımıştır.

Pastırmacı Tolga kayseri lezzetlerine yeni ürünler ekliyor

Avrupa’da ve bir çok ülkede bilinen isli et Boşnak usulü etler roasebeff dana cotto antrikot füme dana bacon bresoala isli et çubukları hindi karabiberli but füme hindi göğüs kekikli et karabiberli et ve isli geyik eti ve isli kaz eti kuzu cotto daha bir çok et çeşidi ile et portföyünü 100 üzerine çıkardı. işlenmiş ette dünyada üzerinde bilinen tüm ürünleri artık işletmesinde bulunduracak.

Yazı İstanbul’da geçirenler için eğlencenin adresi:

Museum of Selfies Gez, çek, eğlen, paylaş!

İstanbul yazında eğlenceli serin bir mola! Trump AVM’de yer alan selfie müzesi Museum of Selfies’de (MOS) size sıcak İstanbul’da keyifli ve eğlenceli bir alternatif sunuyor. Altın banyosu, emoji havuzu, Game of Thrones tahtı, Davut Heykeli, tersin dünya gibi birbirinden yaratıcı çekim alanları bulunan MOS’a şimdi yeni tasarımlar da eklendi. Uçan çiçekler, 3 boyutlu mekanlar, çılgın duvarlar bunlardan birkaçı…

Grigory Leps: Türkler'i çok özledik

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan, Rusya'nın en ünlü sanatçılarından Grigory Leps, Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel'de sahneye çıktı.

Rusya'nın en iyi şarkıcıları arasında gösterilen ve müzik piyasasındaki üretkenliğiyle bilinen Gürcü asıllı Grigory Leps, çoğunluğunu Rus ve Araplar'ın oluşturduğu misafirlere konser veren Leps "Umarım en kısa zamanda savaş biter her şey normale döner. Türk sanatçıları da çok özledik. Tarkan ve İbrahim Tatlıses’i seviyorum. Ayrıca Türkiye'de de dinleyicilerim var.

Romantik şarkısıyla yaza merhaba dedi

Geçtiğimiz dönemlerde yayınladığı "Eşim Benzerim Yok" şarkısıyla dijital müzik platformlarındaki dinlenme oranlarıyla 100 milyonu aşan Elif Akbaş, yazın en romantik slov şarkısı olmaya aday "Dön" ile müzikseverlerle buluştu.

Sözü ve müziği genç sanatçının kendisine ait olan şarkının iddialı düzenlemesi Murat Yaprak imzası taşıyor.

44 METRELİK SÜPER YAT GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Denizcilik ve Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Bilka Denizcilik ve Garanti Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu geçtiğimiz gün 11’nci teknelerini denize indirmenin gururunu yaşadı. Tuzla Tersanesinde CBK Yacht Markasının 11’nci süper yatı, 44 m boyunda CBK 140 model denize indirme töreni oldu.

Nadir-X çizgi romanının ikincisi raflarda yerini aldı!

Nadir hastalıklara dikkat çekmek amacıyla oluşturulan “Nadir-X” çizgi roman kitabının ikincisi, yeni kahramanları ve hikayeleriyle kitapevlerindeki yerini aldı. Leman çizeri ve yazarı Erhan Candan’ın 2021 yılında çıkan ilk Nadir-X çizgi romanından sonra farkındalığın devamı niteliğinde çıkan ikinci çizgi roman kitabı “Nadir-X 2”, Altın Kitaplar Yayınevi etiketiyle raflarda.

Timberland x CLOT kapsül koleksiyonuyla karşımızda

Timberland x CLOT işbirliğiyle ortaya çıkan, Uzak Doğu esintili tasarımlar ikonik parçalara yeni bir yorum katıyor. Her iki markanın en iyi yönlerini yansıtan, özenle tasarlanmış kapsül koleksiyonda, CLOT’un Doğu-Batı- anlatısı, Timberland'in outdoor mirasıyla harmanlanıyor.

Sami Levi’den eğlenceli yaz şarkısı: OLDU MU?



Sami Levi eğlenceli bir şarkıya imza attı. “Oldu mu?” adlı çalışma 5 Ağustos’ta DMC etiketiyle çıktı. Sadece şarkı değil, kısa film tadındaki klibi de çok ses getirdi.



Müzik dünyasının sevilen seslerinden Sami Levi, yaz aylarına damga vuracak yepyeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Sami Levi’ye ait olan, aranjesi ise Ozan Sarıboğa’nın imzasını taşıyan “Oldu mu?”, 5 Ağustos Cuma günü DMC etiketiyle müzik marketler ve dijital platformlardaki yerini aldı.

H&M, Dünya Çapında yeni bir marka lanse ediyor:

H&M Move

H&M Move markası, spor giyimin herkese ulaşmasını sağlamak ve tüm dünyayı ve herkesi harekete geçirmek için cesur bir misyona başlıyor.

H&M Move, sporu “hareket” olarak yeniden çerçevelendirerek daha erişilebilir bir spor vizyonu sunuyor ve gezegendeki herkesin zaten bir Mover olduğu ve çok çeşitli şekillerde hareket ettiği gerçeğini kutluyor.

Sağlıklı bronzluk mümkün

Güneşin zararlı ışınlarına karşı etkili bir koruma ve bakım şart. Guinot Youth Perfect Finish Cream Golden SPF 50 Koruyucu Krem Fondöten, cildi güneşin zararlı ışınlarından korurken, zengin içeriğiyle yaşlanma karşıtı bakım da sağlıyor. Hafif rengiyle cilde pürüzsüz bir görünüm veriyor ve lekelerin azalmasına yardımcı oluyor. Yetkili güzellik merkezleri, kliniklerden temin edilebilir.

Karaca’dan “Faladdin” Fincan Serisi

Yenilikçi ürünleriyle hayatı kolaylaştıran Karaca; Türk kahvesi ve kahve falı severlere özel hazırlanan fincan serisi Faladdin’i sunuyor. Fal deneyiminize özel hazırlanan tasarımı, düz ve panoramik iç dizaynı ile fallarınız için size geniş bir görünüm sağlarken, şık görünümüyle ön plana çıkıyor.

L’Oréal Professionnel İle Yazın Profesyonel Bakımı

2022 yazına girdiğimiz şu günlerde, güneşin çeşitli faktörleri cildimizi olduğu gibi saçlarımızı da etkiliyor. L’Oréal Professionnel’in saç uzmanları tarafından geliştirilen Serie Expert ürünleri, her mevsim olduğu gibi bu yaz da saçlarınıza özel bir bakım etkisi sunmaya geliyor.