Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

Ciğerzade / KAĞITHANE

Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Mersin’in meşhur lezzeti Ciğerzade İstanbul Kağıthane şubesin de misafirlerin damaklarını çatlatıyor . Ağızda dağılan yumuşacık ciğerler, taze mezeler ile beraber tüketildiğinde bu lezzetin bölünmesini istemeyeceksiniz. Sıcak biberli lavaş arasına aldığınız ciğerlerin, bol köpüklü ayran ile beraber uyumuna da bayılacaksınız işletmesini Adem Gökren .Engin Gökren kardeşlerin üstlendiği mekan lezzetleri ile fark yaratmaya devam edecek .

‘Kurmaca Mekânlar’ adlı karma sergi

Ağustos’ta Trump’ta…

Trump Art Gallery, her biri farklı kültürlerle yoğrulmuş 5 sanatçının İstanbul’a bakışının tuvallere taşındığı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, 31 Ağustos’a kadar sanatseverlerle buluşacak.

İlk Şarkısı Yayında…

EVİN’in yeni çalışması ‘Duyda İnanma’ tüm dijital platformlarda yerini aldı. Hitt Fest Yapım etiketiyle çıkan yeni çalışmanın

‘Duy da İnanma’ bulunduğu zehirli ilişkiden sonunda kurtulmayı başaran, acısını farkındalık ile yenen bir kızın ve kendini adeta vazgeçilmez sanan, vazgeçilebildiğini gördüğünde ise paniğe kapılıp köşeye sıkışan bir çocuğun hikayesi. Şarkının sözleri ve bestesi ise Evin Demirsoy’a ait.

SELİN’DEN NİLÜFER'İN SON ARZUM ŞARKISINA YENİ NESİL YORUM!

Coverladığı şarkılara çektiği videoların viral başarısıyla sosyal medyada ilgi toplayan ve kendi söz bestelerine de imza atarak arka arkaya çıkardığı şarkıları ile son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Selin, Nilüfer’in 1976 yılında yayımlanan Selam Söyle albümünde yer alan Son Arzum şarkısını kendine has tarzı ile yorumluyor.

ALARKO CARRİER’IN DÜZENLEDİĞİ

“KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FOTOĞRAF YARIŞMASI” BAŞLADI

İklimlendirme sektörünün öncüsü Alarko Carrier’ın bu yıl dokuzuncu kez düzenlediği “Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması”na başvurular başladı. Yarışmaya, iklim değişikliğinin çarpıcı etkisini başarılı şekilde yansıtan fotoğraflarıyla, amatör ya da profesyonel olarak fotoğrafla ilgilenen herkes katılabilecek.

COTTONBOX PİKE TAKIMLARIYLA YATAK ODALARINA YENİ BİR SOLUK…

Kaliteli üretimi ve yenilikçi tarzıyla kullanıcılarına her zaman en iyisini sunan Cottonbox, 2022 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu’nda yer alan pikeli takımlarıyla yatak odalarında fark yaratmaya devam ediyor. Kaliteden ödün vermeden evlerde zevk sahibi stiller elde etme fırsatı veren Cottonbox, koleksiyonda yer alan Easy pike takımı serisi ile ev dekorasyonlarına taze bir soluk getiriyor.

Takılarda bir İstanbul hikayesi

Tasarımcı Canan Alimdar, büyülü şehir İstanbul’u anlattığı “Evvel Zaman İçinde” koleksiyonu ile eserlerine bir yenisini daha ekledi. Farklı isimdeki 10 seriden oluşan koleksiyonda sanatçı İstanbul’un kuruluş efsanesinden yola çıkıp bu efsane şehri tarihi evreleriyle anlatıyor.

AKASYA, SANATI MAĞAZA VİTRİNLERİNE TAŞIYOR

Akasya, 15-31 Ağustos tarihleri arasında tüm misafirlerini İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Alenen Sanat projesi kapsamında gerçekleşecek “Vitrinlerin Değişen Yüzü: Sanat” sergisine davet ediyor.

Porland ve Şef Mehmet Yalçınkaya’dan 12 tariflik video serisi

Daha yaşanabilir bir dünya ve daha sürdürülebilir bir mutfak için sosyal sorumluluk çalışmaları ile öne çıkan Porland, son olarak ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile muhteşem yemek tariflerinden oluşan bir video serisi başlattı. Mehmet Yalçınkaya’nın her hafta Cuma günleri Porland Atölye’ye konuk olacağı seride, lezzetli ve sağlıklı 12 tarif yer alacak.

İŞ GEZİLERİ KIYAFET ŞAMPİYONU YAPACAK

Cemiyet hayatının ünlü ismi Mimar Merve Mermer, yurt dışı projeleri için çıktığı seyahat öncesi alışverişte görüntülendi. Giyim tarzının kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Mimar Merve Mermer, yurt dışına gidip almaktansa bizim modacılarımızın tarzını ve çizgilerini beğeniyorum ülkemden alışverişimi yapıp çıkıyorum vurgusunu yaptı.

Bodrum’da canlı müziğin en iyi ve en yeni adresi Leo’da Ayhan Koçak fırtınası esecek!

17 Ağustos’ta Leo’da sevenleriyle buluşacak olan Ayhan Koçak Bodrum’da tüm müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Rap müziğin genç ismi Kenan Tuncay

'Düştüm derde ' diyor

Türkçe Rap müziğin genç ve başarılı ismi Kenan Tuncay, aranjörlüğünü Semih Demirin yaptığı 'Düştüm derde' adlı yeni single çalışmasıyla sevenleriyle buluştu.

Avrupa müzik etiketiyle dijital platformlarında yerini alan single'nın özellikle genç müzikseverler tarafından kısa sürede ilgi görmesi Kenan Tuncay'ı hayli keyiflendirdiği gözden kaçmıyor.

ZAMANSIZ ŞIKLIK: BEYMEN COLLECTION

Beymen Collection 2022-2023 Sonbahar / Kış Koleksiyonu, zamansız şık ve elegan tasarımlarıyla zarif, modern ve kendine güvenen kadınlara, konfordan ödün vermeden kendini daha özgür ve yaratıcı ifade etme fırsatı sunuyor.