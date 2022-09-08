Dinçer KARACALAR

Ayşe Övür’den gizemli bir roman

Ayşe Övür, “Zamanın Kapıları” adlı yeni eserinde bizi İstanbul’un gizemli sokaklarına, serüvenli efsanelerine ve iş dünyasının merkezi sayılan plazalara götürüyor. İş dünyasının içinde filizlenen bir aşkın sarmalında kadim cinayetlerin çözümüne girişiliyor. Çağdaş Türk edebiyatında başarılı kurgusal yapıtlar çoğalıyor. Baskı maliyetlerinin arttığı bir ortamda bunun sevindirici gelişme olarak altı çizilmeli diyoruz.





ORÇUN ÇIKMAZ FT. GÜNSU "FARKINA VAR" İLE YAYINDA

ETKİLEYİCİ UYUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

2004 yılında Eminem, Snoop Dogg, Ice Cube, Lil Wayne, Dr.Dre gibi büyük isimleri dinleyerek Hiphop kültürü ile tanışan Orçun Çıkmaz, 2007 yılında Bronx takma adıyla Rap müzik üretmek yolunda adımlar atmaya başladı.

"Bize Takıl" adlı teklisiyle dinleyicileriyle buluşan genç sanatçı hemen ardından "Kafalara Bak" , "Çukur", "Zamansız", "Geri Ver", “Her Zerremi” adlı şarkılarıyla hız kesmeden üretmeye devam etti.





Zarif Babet Modelleri Nine West’te!

Koleksiyonlarını attığı güçlü adımlarla kendinden söz ettiren kadınlardan ilham alarak hazırlayan Nine West, yeni sezon babet koleksiyonuyla stiline önem veren kadınların vazgeçilmezi olmaya aday!

Hem klasik hem casual giyimin tamamlayıcı parçası olacak Nine West babetler, siyah, beyaz, bej, taba, mavi ve pudra gibi her kombinle uyum sağlayacak renklerle öne çıkıyor.

Can Sarıçoban, Tomas Hetmanek ve Uğur Başaran

Gama Art Gallery’de!

10 Eylül- 8 Ekim

Ünlü fotoğraf sanatçısı ve yazar Can Sarıçoban’ın Küratörlüğünü üstlendiği Tomas Hetmanek ve Uğur Başaran’ın da çalışmalarının olduğu birbirinden ilginç fotoğraf tekniklerinden oluşan eserler ‘’Three Extremes’’adıyla, 10 Eylül- 8 Ekim tarih aralığında Gama Art Gallery’de sanatseverlerin izlenimine açılıyor.

One Tower’a Meksikalılar geldi!

Şehrin Meksikalısı Ranchero, Ankara’daki ikinci şubesini One Tower Alışveriş Merkezi’nde açtı. Aynı anda 250 misafiri birden ağırlayabilen mekan, birbirinden lezzetli gerçek Meksika yemekleri, bahçesindeki büyük barı ve grafiti sanatçılarının özel tasarımlarıyla süslenmiş eşsiz ambiyansı ile Başkentlilerden tam not aldı.





Rüzgar Şef ile “Cooking Theatre” Zuchex 2022’de!

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe 2022’in dünya ölçeğindeki en büyük uluslararası ticaret buluşması olan Zuchex, 15 – 18 Eylül tarihlerinde 32. kez kapılarını açıyor. Hayata tasarım katan yeniliklerin vitrine çıkacağı fuar, bu yıl “Cooking Theatre” etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında ünlü şef Rüzgar Sünbül, üniversitelerin aşçılık bölümlerinde okuyan öğrencilerle birlikte dört gün süren bir workshop düzenleyecek.

Ünlü yazar Ece Özbaş'tan Beren Saat ve Mehmet Günsür'lü Atiye dizisine şok suçlama! "Atiye hayallerimi çaldı"

Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı, geçtiğimiz yıllarda dijital platformda yayınlanan 'Atiye' adlı dizinin yapımcısı, senaryonun Ece Özbaş'ın kitabından kopyalandığı iddiasıyla mahkemelik oldu!

'Atiye' dizisinin, Ece Özbaş tarafından 2017 yılında yazılan 'Sihrin Kovulmuş Melekleri' adlı kitaptan çalıntı olduğu ortaya çıktı. "Kitabı defalarca okuduk, dizinin her bölümünü defalarca izledik ve notlar çıkardık. Yaklaşık yirmi keskin benzeşme ile esinlenmenin ötesinde bir intihal yakaladık" diyen Özbaş'ın avukatı Tolga Hasan Özalp, müvekkilinin hukuk mücadelesini şöyle anlattı:

"Önce yayıncı kuruluşu bulduk. RTÜK'e, kurumsal adını öğrenmek maksadıyla yazılar yazdık, sonra yapımcıyı bulduk, kanuni haklarımızın himayesi babında önce uzlaşma yollarını aradık, ama öyle tepeden baktılar ki... Birkaç ay geçmesine rağmen en sonunda aldığımız cevap 'Hayır, sizinle anlaşamayız' oldu."

Alanya’da Derya Bedavacı Rüzgarı

Arabeskin kraliçesi olarak anılan Derya Bedavacı Alanya’da sevenleriyle buluştu.

‘Deme’, ‘Bana Bunu Yapma’ gibi hit olmuş şarkıları seslendiren Derya Bedavacı, sahnedeki performansıyla büyük alkış topladı.

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı; “Bu yazı dolu dolu geçirdik. Yeni sezon da enerjik ve dolu dolu geçecek. Çok yakında bir sürprizim de olacak. Üretmeye devam ediyoruz.” diyerek sevenlerine yeni projelerinin haberini verdi.



Yeni Sébium Kerato+ ile akneye karşı

2. günde gözle görülür etki

Cildi önemseyen, her cilt tipine ve endişesine yönelik dermatolojik uzmanlık sunan ürünler geliştiren Bioderma, akne eğilimli ciltlere özel yepyeni ürünüyle eczane raflarında yerini aldı! Sebium ailesinin son üyesi olan Sébium Kerato+ Nemlendirici Jel Krem, sivilce, siyah nokta ve gözenek karşıtı etki sunarak sivilce sonrası leke oluşumunun engellenmesine destek oluyor.

AKMERKEZ’DEN LEZZET DOLU ETKİNLİK:

FOOD FOR YOU

Akmerkez, 9-10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Food For You etkinliğiyle, sevilen markaların gurme lezzetlerini damak tadına düşkün misafirleri ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Akmerkez; 9-10-11 Eylül tarihlerinde tüm lezzet düşkünlerini food court katında düzenlenecek “Food For You” etkinliğine davet ediyor. Akmerkez misafirleri etkinlik kapsamında birbirinden özel markaların ürünlerini keşfedebilecek, tadabilecek ve keyifli atölyelere katılabilecek.

HAFTANIN MEKANI

ÜNLÜLERİN YENİ MEKANI



Beşiktaş’ta bir süre önce hizmete açılan Cheesy Peasy , bir birinden lezziz menüsüyle ünlülerin uğrak yeri haline geldi.



Farklı menü alternatiflerine sahip Cheesy Peasy Restaurant Cafe’nin damak çatlatan ve deneyen herkesi kendine hayran bırakan spesiyali Kaburger. Uzun pişirme süresi, her gün taze yapılan ekmeği ve şefin özel tarifiyle hazırlanan sosu ile Kaburger, deneyenleri müdavimi yapıyor.





Miss Europe üçüncüsü Çakmak’a hain şaka



Ayayorgi Koyu’ndaki Cove Beach’te kız arkadaşıyla denizin tadını çıkaran genç model, sonrasında kendisine yapılan şakayla neye uğradığını şaşırdı. Denizden çıktıktan sonra mayosunu çıkarıp gömlek ve şortla tahta kısımda dinlenmeye geçen Duygu Çakmak, kız arkadaşının bir anda arkadan kendisini itmesiyle kendini yeniden suyun içinde buldu.



