Dinçer KARACALAR

Hayallerini odalarına taşıyacak bir sürpriz yapmaya ne dersiniz?

Mobilya üretiminde en uygun fiyata, en kaliteli ve en fonksiyonel mobilya tasarımları yaratmaya odaklı felsefesi ve geniş ürün yelpazesiyle Adore Mobilya, kız ve erkek çocukların hayal gücüne ve farklı kişilik özelliklerine hitap edecek çeşitliliğe sahip, tasarım ürünü çocuk koleksiyonu ile; hem fonksiyonel hem özgün hem de tarz seçenekler sunuyor.

Karakterli Lezzet Durağı Hungry Birds!

Fast food anlayışına yepyeni bir yorum getiren Hungry Birds, Beşiktaş’taki büyüleyici konseptiyle lezzetlerindeki iddiasını sunumlarına da taşıyarak gerçek bir yemek şöleni yaşatıyor.

Hungry Birds’te herkesin mutlaka kendini yakın hissedeceği bir karakter ve bu karakterin damak zevkine hitap eden özel bir menü bulunuyor. Hamburgerden sandviçe, tavuk butlarından pizza ve salatalara kadar geniş bir mutfağa sahip Hungry Birds’te soslardan ekmeklere kadar her şey günlük taze olarak hazırlanıyor.

EVİNİZ YUVAYA DÖNÜŞSÜN

Tamamen doğal malzemelerle, elde üretilen sımsıcak ürünleriyle dekorasyonda yepyeni bir soluk: Cozy&Soft.

‘Make house to home’ mottosuyla yola çıkan marka, modern stilde dekorasyon anlayışına farklı bir bakış katıyor. El yapımı tasarımlarda detaylara önem verirken, kalitesi gözetilerek üretiliyor. Tamamı pamuk ve ketenden üretilen birbirinden zarif el yapımı tekstil ürünleriyle Cozy&Soft tasarımlarının her biri müşterilerine ulaşırken geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılıyor.



Metro Türkiye’nin Erdil Yaşaroğlu tasarımlarıyla hazırladığı kırtasiye seti raflarda!

30 yılı aşkın bir süredir tüm işlerinin merkezine sürdürülebilirliği koyan Metro Türkiye, okula dönüş döneminde de bu konuda farkındalık yaratacak bir iş birliğine imza attı. Öğrencilerin tüm eğitim ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayan Metro Türkiye, bu yıl çocuklarda çevre bilincini artırmak ve onlara geri dönüşümün faydalarını anlatmak için ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun özel tasarımıyla hayat bulan, geri dönüştürülmüş ve ahşap ürünlerden oluşan kırtasiye setini 1 Eylül itibarıyla raflarına taşıyor.





Simple’ın yeni Serisi için bir araya geldiler

Unilever Türkiye, Orta Asya, İran Güzellik ve Sağlık Kategorisi Lideri Natali Kasap ve Dermatolog Dr. Eda Yıldırım sözcülüğünde gerçekleşen Simple’ın yeni Shots Booster Serum Serisi’nin lansman etkinliğine, cemiyet dünyasından Gizem Hatipoğlu, Akasya Asıltürkmen, Hande Demir, Buket Aydın gibi isimlerin yanı sıra Sinem Yıldırım, Yasemin Yürük, Yasemin Şefkatli, Rüya Büyüktetik, Meriç Küçük ve Hande Sarıoğlu gibi isimler de katıldı.

ÖĞRENCİLER ANIL ALAN İLE COŞTU

Göktürk Doğa Koleji öğrencileri ve İstanbullular pop dünyasının sevilen isimlerinden Anıl Alan ve Atiye konseri ile coştu.

Bahar Erensayın ve Özgür Özgülgün’ün sunuculuğunu yaptığı gecede, öğrenciler gönüllerince eğlendi. Atiye, Anıl Alan, Ayçam ve Gökhan Kunt davetlileri coşturdu. Bir süre önce yeni teklisi ‘Çat Kapı’ ile yine büyük çıkış yakalayan Anıl Alan sahne performansıyla davetlilere keyifli anlar yaşattı.



Sergi İçin birleştiler

İnci Aytaç ev sahipliğinde Touch Sanat Galerisi , Yaz Karması sergisiyle bir araya gelen 16 sanatçının farklı disiplindeki eserleri ile bütünleşiyor.

Suat Akdemir-Yiğit Yazıcı -Ferruh Karakaşlı-Mustafa Karyağdı-Gülay Okay-Gülveli Kaya-Salih Keleş-8-Muammer Bozkurt-Ebru Çakmak-Pınar Gökalp-Sevda Balaban-Sevil Kuranel-Umut Sungur-Tijen Şikar-Emel Vardar

30 Eylül'e kadar izlenebilecek sergide, tavandan zemine kadar kalabalık bir yerleştirme ile sunulan eserler, izleyici için sayısız mukayese ve ilişki kurma olanağı sunuyor.



Tepe Nautilus’ta Kitap Günleri Başlıyor

Tepe Nautilus, 9 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında Kitap Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan binlerce eser, Tepe Nautilus ziyaretçileriyle buluşacak.

Bilkent Holding’in önde gelen şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım yönetiminde olan Tepe Nautilus, 20. yaşında birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 9 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında Kitap Günleri’ni gerçekleştirecek olan Tepe Nautilus’ta her yaştan kitapsever, Türk ve Dünya Edebiyatı’nın en sevilen eserlerini Kitap Günleri’nde bulabilecek.

Tuğçe Aral’dan milyonluk klip

Tuğçe Aral uzun aradan sonra yeni bir single hazırladı. Güzel şarkıcı, “Sallaya Sallaya” adlı çalışmanın klibine 1.5 milyon liralık styling’i ile damga vurdu.



Modellikten şarkıcılığa geçiş yapan Tuğçe Aral, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı “Sallaya Sallaya” ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Söz , Müzik ve Aranjesi Mustafa Arapoğlu,na ait olan parça Müzik listelerine damgasını vurdu. Aral klibi için de Yönetmen Enes Bilal Taşçı ile anlaştı. Klip 3 günde beykoz kundura fabrikası platosunda çekildi.



ŞEHRE DÖNÜŞÜN ANAHTAR PARÇASI, İLVİ!

Klasik tasarımları modern detaylar ile birleştiren İLVİ, sonbaharın esintisini her adımınızda hissedeceğiniz koleksiyonu ile şıklığın anahtarını sunuyor…

Kadınların ayakkabı tutkusundan ilham alan İLVİ 2022-23 sonbahar/kış koleksiyonu, feminen ve maskülen detayları, siyah, taba, acı kahve renklerden en soft tonlara kadar geniş renk seçenekleri ile tarzınızı tamamlıyor.

Tuğba Ünal doğum gününü Bodrum'da kutladı



Ünlü popçu Tuğba Ünal, Makedonya konser sonrası doğum gününü kutlamak için Bodrum'a gitti. Ünal, sahne yorgunluğunu denize girerek attı. Plajda cep telefonunu elinden düşürmeyen güzel şarkıcı sosyal medya için de çekim yaptı.

TEKİNSİZ DENİZ

Fotoğraf sanatçısı, küratör ve masal çözümleyicisi Coşar Kulaksız’ın yeni sergisi “Tekinsiz Deniz” 14 Eylül Çarşamba günü Faar Art Galeri’de açılıyor.

Sanatçının Ayvalık’ta oluşturduğu projenin, sanat danışmanlığını Beral Madra, sergi tasarım danışmanlığını Bülent Erkmen ve proje direktörlüğünü Songül Güneş üstleniyor.

HADİSE, İstanbul Festival Park Kadıköy Sahnesi’nde İzleyenleri Büyüledi

Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, 09 Eylül 2022 cuma akşamı Bayhan Müzik organizasyonuyla İstanbul Festival Park Kadıköy sahnesinde sevenleri ile buluştu.



