Dinçer KARACALAR

Afyon, lezzet tutkunlarını GastroAfyonFest’te ağırladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen "4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali", gala gecesiyle sona erdi.

Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalde, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri misafirlere ikram edildi. Ünlü şeflerin yemek gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşiler, müzikal gösteriler ve farklı yarışmalar festivale renk kattı.

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Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği iş birliğinde, TÜRSAB Bölge Temsilciliği'nin desteğiyle, Afyonkarahisar Motor Sporları ve Festival merkezinde düzenlenen Fuar’da yöresel lezzetleri misafirlerin beğenisine sunuldu.

Lumberjack’ten Doğa Dostu Earth Koleksiyonu!

Lumberjack, çevreye olan duyarlılığını bir adım öteye taşıyarak doğa dostu Earth Koleksiyonu’nu tanıttı. Dünyamız için daha iyi bir geleceğe olan bağlılığını gösteren Lumberjack, bio-bazlı doğal malzemeler kullanılarak hazırlanan Earth Koleksiyonu ile ekolojik modaya dikkat çekiyor.

Türkiye İtalyan kozmetik üreticilerinin radarında

75 İtalyan kozmetik üreticisi Türkiye’ye geliyor

Yıllar içerisinde 5.5 milyar avroluk pazar büyüklüğüne ulaşarak tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen Türkiye kozmetik sektörü, İtalyanların da dikkatini çekiyor. Türkiye kozmetik pazarında hali hazırda yüzde 5’lik bir pazar payına sahip olan İtalyanlar, Italian Trade Agency (ITA) organizasyonu ile 75 İtalyan kozmetik üreticisini Beauty Istanbul Fuarı’na gönderiyor. İtalya Türkiye’nin 65 milyon dolarlık ithalatıyla 5. sırada yer alıyor.



Dünyanın İlk Canlı Web3 e-Spor Turnuvası İstanbul Blockchain Week’te Gerçekleşecek

İstanbul Blockchain Week, 17 Kasım tarihinde dünyanın ilk canlı Web3 e-Spor Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. Etkinlikte oyun tanıtımları, geliştiricilerin özel duyuruları, demo testleri ve dünyanın en popüler web3 oyunlarından birinde heyecan verici bir yarışma da yer alacak. W3E, FaZe Clan'ın eski bir üyesi olan Takım Lideri Damian Bartlett ve Pazarlama Stratejisti Thang Phan tarafından yönetilecek. Aynı zamanda W3E Turnuvası kapsamında dünyanın ilk web3 oyun fuarı da gerçekleşecek.





Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi açıklandı

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende açıklandı. Listeye İstanbul'dan 53 restoran girerken, 5 restoran ise yıldız almayı hak etti.

Michelin Rehberi İstanbul'un ilk seçkisinde 53 restoran yer alırken, Turk Fatih Tutak 2 Michelin Yıldızı'na, Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.





AVRUPA’NIN LEZZETLİ ATIŞTIRMALIK BAR MARKASI CORNY

ŞİMDİ TÜRKİYE’DE

35 yılı aşkın tecrübesiyle, kuruyemiş ve tahılların iyiliğini tüketicileriyle buluşturan Corny, birbirinden farklı lezzetleriyle günün her anında yanınızda oluyor.

Almanya’da 1984 yılından beri üretilen Corny Bar, kuruyemiş ve tahıllardan gelen besleyici içerikleriyle ürünlerini geliştirmesi, özenli üretimi ve paketlemesiyle Avrupa’nın sevilen lezzetli atıştırmalık bar markası olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul Tarihi Yarımada'nın buluşma noktası Beta Yeni Han

1978 yılında faaliyete başlayan ve bugün Dünyanın lider çay üreticileri arasında yer alan Beta Gıda, İstanbul’da Tarihi Yarımada’nın en güzel noktalarından birinde yer alan Beta Yeni Han’da çay ve kahve tutkunlarına emsalsiz bir mola imkânı sunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Osmanlı’dan günümüze miras tarihi han, misafirlerini içerisinde yer alan mağazalarda adeta lezzet turuna çıkarıyor.



