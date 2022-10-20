Dinçer KARACALAR

Condé Nast Traveler 2022 en iyileri açıkladı.

3 yıl üst üste, @ikbalthermal ‘En İyi Spa Resort’ ve ‘Destinasyon Spa Resort’ kategorilerinde pek çok saygın rakibini geride bırakarak Dünya’nın en iyileri arasında bu senede yerini aldı.

Dünyanın en fazla takip edilen seyahat ve yaşam stili dergilerinden biri olan Condé Nast Traveler’ın prestijli okur değerlendirmesi olarak nitelendirilen “Okur Seyahat Ödülleri 2022” sıralamasında “Dünyanın En İyi Otelleri’’ listesi açıklandı.

İkbal Thermal Hotel & SPA; uluslararası platformda en prestijli seyahat dergilerinden biri kabul edilen Condé Nast Traveler’ın okuyucuları tarafından belirlenen “En İyiler” listesinde yer aldı.

New York merkezli Dünyaca prestijli, lüks seyahat konusunda otorite sayılan, ayda 5,6 milyon baskılı ve dijital 16 milyon üzerinde uluslararası okuyucuya sahip, gezginlerin kılavuzu ve ilham kaynağı olan seyahat ve yaşam stili dergisi Condé Nast Traveler okurları, bu ödül için geçtiğimiz 12 ay boyunca ziyaret ettikleri yerleri bizzat oyladılar. Dergi, turizm ve iş dünyasının en iyilerini belirlemek amacıyla 1988’den bu yana şehirler, havayolu şirketleri, seyahat ve gemi acentaları ve oteller kategorilerinde dünyanın en iyilerini belirleyerek seyahat dünyasına yön veriyor.





"COOKSHOP'UN YENİ ARKA BAHÇE KONSEPTİNDEKİ 4.ŞUBESİ ETİLER'DE AÇILDI"



Şehrin popüler noktalarında lezzet ve konforu yeşillikler içinde bir bahçe ile bir arada sunan COOKSHOP, "Arka Bahçe" konseptinin 4'üncü şubesini Etiler'de muhteşem bir davetle açtı.



Ayşe Kazancı tarafından kurulan ve Genel Müdürlüğünü Selçuk Gengeç'in yaptığı, şehrin göbeğinde, yeşilin ve doğanın huzurunu yansıtan atmosferiyle Cookshop Arka Bahçe, Şef Hakan İnan imzalı özel lezzetleriyle damaklara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.



DR. ELVAN ELVAN YEŞİLÇAM KLASİKLERİNE SESİYLE HAYAT VERDİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Elvan Elvan uzun yıllar Türkiye'nin farklı şehirlerinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzman doktoru olarak hizmet verdi şimdilerde ise mezoterapi ve medikal estetik doktoru olarak görevine devam ederken müzikal kariyerinde de hız kesmeden üretmeye devam ediyor.



Bioderma’dan farkındalık yaratan söyleşi:

‘Atopik Dermatitin İç Yüzü’



Türkiye’nin ilk ve tek alerji hastaları derneği olan Alerji ile Yaşam Derneği tarafından kurulan, gücünü biyoloji ve dermatoloji bilimlerinden alan dermokozmetik marka Bioderma’nın destek verdiği “Atopi Okulu” projesi kapsamında; atopik dermatit hastalığına dikkat çekmek amacıyla Yanık Mektep Kuzguncuk’ta ‘Atopik Dermatitin İç Yüzü’ söyleşisini düzenlendi.





CarrefourSA ilk kez sürdürülebilirlik

karnesini açıkladı!



CarrefourSA, “Doğrusu CarrefourSA’da” söylemi çatısı altında “Yaşam İçin Doğrusu” adına yaptığı çalışmaları ortaya koyduğu ilk “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayınladı.

Rapora göre CarrefourSA, 2020-2021 yıllarında 1 tona yakın gıda atığını kurtarırken, sıfır atık belgesi sahibi mağaza sayısını 69’dan 180’e yükseltti.

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı dikkate alarak kendi sürdürülebilirlik yaklaşımlarını geliştirdiklerini belirten CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, bu yaklaşımı iş yapış modellerinin temel unsurlarından biri haline getirdiklerini söyledi.





ARZUM FRESHMIX İLE EVDE TAZE MEYVE VE SEBZE SULARININ TADINI ÇIKARIN

Sonbahara girerken ihtiyacımız olan vitamin desteği Arzum Freshmix Slow Juicer Meyve ve Sebze Presi ile artık çok kolay. Yavaş Sıkım Teknolojisine sahip Arzum Freshmix Slow Juicer ile ister bağışıklığınızı güçlendirmek, ister detoks için olsun taze sıkılmış meyve ve sebze suyunun tadını evinizde çıkarın.



ERBULAK CAFE, KIDZANIA İSTANBUL’DA KAPILARINI AÇTI

Çocuklar Ülkesi KidZania’da, artık yetişkinler için de özel bir alan var. KidZania’da çocuklar, eğlenirken öğreniyor, yetişkinler de Erbulak Cafe’de lezzetli alternatifler eşliğinde zaman geçiriyor.

67 farklı aktivite alanı ve 120’den fazla mesleği deneyimleme imkânı ile çocukların yeni beceri ve değerler kazanmalarını, yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan KidZania İstanbul’da artık yetişkinler de keyifli anlar yaşama imkânı buluyor.



Yeni nesil markalar sürdürülebilir üretim anlayışını destekliyor

Comeup sıfır atık sertifikası ile öne çıkıyor

Küresel ısınma, tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Yeni nesil markalar, bu probleme çözüm olma umuduyla sürdürülebilir bir üretim anlayışı benimsiyor. Performans modasını yeniden tanımlayan Comeup, uzun süre kullanılabilen dayanıklı -kaliteli ürünler, sıfır atık sertifikası ve su ile enerji tüketimini kontrol altına alarak yüzde 100 sürdürülebilirliği hedefliyor.



“Susam Sokağı – Birbirimizi Önemseyelim” girişimi 100’den fazla ülkede, 41 dilde ailelere ulaştı.

Covid-19 sonrası nesiller genelinde ailelerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını desteklemek ve çocuklara yardımcı olmak üzere kaynaklar tasarlandı. Türkçe olarak https://www.youtube.com/c/Viatris/videos adresinde yer alan materyaller sevilen Susam Sokağı karakterleri Elmo ve arkadaşlarının yer aldığı beş yeni video ile klinik psikologların önerilerini içeriyor. Her kaynak seti aileler ve çocuklar için önemli olan bir konu genelinde, onların ‘büyük duygularını’ yönetmelerine yardımcı oluyor:





‘Reggio Emilia’ ekolüyle yeni nesil filozof ve kâşifler yetişiyor



Kendi sorularını sorup cevapları keşfeden çocukların geleceğe

yön vereceğini belirten Ali Koç:



‘Anaokulları açmak kadar önemli olan bir konu, bu okulların bakımevi gibi algılanmasından uzaklaşmak ve onlara bir eğitim felsefesi kazandırmak. Ailelerde bakımeviymiş gibi görülen, çocuğun mutlu bir şekilde gidip gelmesinin yeterli olduğu düşünülen anaokullarının bir eğitim merkezi oldukları idrak edilmeli.’



. Koç’un kurucusu olduğu Mia Anaokulları’nda da uygulanan Reggio Emilia sisteminin temelini oluşturan bu yaklaşımla geleceğe uyum sağlayan değil, geleceği belki de tek bir soruyla değiştirebilecek çocuklar yetişiyor.

Homend Gold Serisi ile mutfaklarınız ışıldayacak

Homend’in altın renginde tasarladığı ürünler ile mutfaklarınızın havası değişecek.

Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri markası Homend’in altın rengindeki Gold Serisi ile mutfaklarınız ışıldayacak. Homend’in altın rengindeki tasarımlarında, Profassion Stand Mikser, Pottaman, Royal Tea Çay Makinası ve Toastbuster bulunuyor. Şık tasarımlarıyla evlerin havasını değiştiren Homend, avantajlı fiyatları ile de gönülleri fethedecek...



Doğal Alışveriş Noktaları

İkram Ali Usta Sucukları / Afyonkarahisar

Geleneksel afyon kasap sucuğu üreten ikram ali usta

eski usul nerede o eski sucuklar denilir ya işte bu sucuk o sucuk. Et tadı baskın, az baharatlı yağı dengeli iyi bir sucuk ayrıca afyonda ilk olarak ta afyonun kültüründen olan sucuğu sucuk gömme olarak yapan işletme ikram ali usta instagram sayfası üzerinden tüm illere kargo gönderimi var.





Afyon Kaymağı Kaymak Evim’den

Külcüoğlu Süt ve Süt ürünleri , Kaymak Evim markası ile Afyon’da kaymak ve süt ürünleri üreten bir firma olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle üretmiş oldukları manda kaymağı ve süt kaymağı Türkiye’nin dört bir yanında pastaneler, tatlıcılar, restoranlar ve market tarafından talep görüyor. Ürünlerinde otlu ve sade olmak üzere çoban peyniri bulunmaktadır. Ayrıca çok talep gören bağırsak içinde tereyağı üretiyorlar.