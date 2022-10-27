Dinçer KARACALAR

Paris’te ödül töreni yapacağız

Moon Life dergisi sahibi Alper Alp ve eşi Berna Mıçı önceki akşam Süreyya Teras’ta doğum günlerini kutladılar. Partiye sanat ve cemiyet hayatından bir çok ünlü isim katıldı.

Alp: ’’Türkiye’de şimdiye kadar kimsenin yapamadığını yapmaya gidiyoruz. Cumhuriyet tarihimizde bir ilki gerçekleştireceğiz. 2 Nisan 2023'te Paris’te muhteşem bir ödül gecesi hazırlıyoruz. Seda Sayan ile beraber organize ediyoruz’’ dedi.



Blue Jasmine Kitchen, butik ve eğlenceli mutfak deneyimleri yaşayacağınız bir workshop atölyesi olarak Cihangir’de kapılarını açtı!

Atölyede kişiye özel, gruplara özel mutfak atölyelerinin dışında özel beslenenleri de düşünerek oluşturulan bir atölye takvimi bulunmaktadır. Atölyede dönem dönem dünya mutfağından yemekler ve tatlılarla alakalı birçok atölye gerçekleştirilmektedir. 7'den 70'e herkesin keyif alacağı atölye içerikleri ile Blue Jasmine Kitchen sizleri harika deneyimlere davet ediyor.





İSTANBUL’UN RİTMİ SONBAHAR KONSERLERİYLE YÜKSELİYOR

DK Event organizasyonu “İstanbul Sonbahar Konserleri” Türk müziğinin dev isimleri Yıldız Tilbe, Selda Bağcan, Haluk Levent, Ceylan Ertem ve Sefo ile 4 gün boyunca İstanbul’a müzik ziyafeti sunacak. 16 Kasım’da İstanbul Kongre Merkezi’nde başlayacak olan konser serisinde açılışı Rap müziğin popüler ismi Sefo yapacak. 17 Kasım’da Haluk Levent & Ceylan Ertem sahnesi ile devam eden müzik şöleni 18 Kasım Cuma gecesi Türk Müziği’nin efsanevi ismi Selda Bağcan ile devam edecek. 19 Kasım Cumartesi günü kendine has tavrı ile arabesk müziğin devi Yıldız Tilbe konseriyle kapanışı yapacak olan organizasyonun biletleri Passo’da satışta.

POLONYA’DA PİŞTİ TÜRKİYE’YE DÜŞTÜ

Üniversite eğitimi için gittiği Polonya ve Portekiz’de oyunculuk dersleri de alan Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunu İlkay Bayırdar, özel bir TV kanalı için çekilecek olan dizi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Polonya’da üniversite Eğitimini tamamlayarak 2 yıl önce Türkiye’ye kesin dönüş yapan İlkay Bayırdar, film yapımcısı Murat Avcı’nın teşvikiyle Azerbaycan ve Türk ortak sinema filmiyle kamera karşısına geçti. Filmdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu önümüzdeki günlerde özel bir TV kanalı için çekilecek ilk dizi projesiyle ekranlara merhaba diyecek. Şimdiden çok heyecanlı olduğunu dile getiren Bayırdar,tek hedefinin oyunculuk alanında başarıdan başarıya koşmak olduğunu söylüyor.



Her şeyin modası geçer ama bedenin modası geçmez



Performans sanatı ustası , usta bir sporcu. Spor hayatındaki başarılarını ve birikimlerini bir araya getirerek Factory Athletic markasını , ortakları Cem Özkan ve Suavi Doğan ile birlikte açarak spor dünyasında inovatif fikirler geliştiren müthiş bir girişimci. Sektöre getirdiği yenilikler, farklı bakış açısı ve sporu hayatın odak noktasında yaşayan komplike bir sporcu. Kişiye özel “body coach” sistemi, “grup dersi” sistemi ve daha birçok yenilikle spor yapmak isteyenlere yol gösteren Uğur Çetin ve markası, her şeyin modası geçer ama bedenin modası geçmez misyonuyla öne çıkan bir spor adamı.

SERHAT “BENİM HALKIM”LA KALPLERE DOKUNUYOR!

Serhat’ın İlk Türkçe Şarkısı ‘Benim Halkım’



Benim Halkım şarkısı, ait olmaktan gurur duyduğum aziz Türk milletine bir saygı duruşu.

Bugüne kadar uluslararası müzik arenasındaki başarılı çalışmalarıyla ülkemizi temsil eden Serhat, ilk Türkçe şarkısı ‘’Benim Halkım’’ ı yayımlıyor.

Serhat, 1975 yılında ilk kez Tanju Okan’ın yorumladığı bu esere, kendine has stilini ve günümüzün modern sound’ unu ekleyerek, şarkıyı bambaşka bir atmosfere taşıyor.



Kübra Yurdakul'dan fanlarına büyük sürpriz



Şarkılarıyla,cesur klipleriyle, hayata karşı cüretkar duruşuyla dikkat çeken Kübra Yurdakul'dan fanlarına büyük sürpriz.



Geçtiğimiz aylarda yayınladığı 'Çakma Yakuza' şarkısıyla dikkat çeken, yayınladığı farklı projelerle ve sınırları aşan cesaretiyle tanınan seksi güzel Kübra Yurdakul, sosyal medyada da her geçen gün artan takipçi sayısıyla dikkat çekiyor. Youtube kanalı, Twitter hesabı ve Instagram hesabıyla adeta yürekleri hoplatan cesur güzel bu kez de uzun zamandır beklenen onlyfans hesabıyla karşımızda. Renkli hesabını sevenlerine görsel bir şölenle tanıtan Yurdakul, kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaştı ve fanlarından 'neden bu kadar geç kaldın? Keşke daha önce açsaydın' yorumları aldı.



Meksikalıdan Vegan lezzetler

Meksika’ya özgü gerçek yerel yemekleriyle ünlenen Ranchero, beslenme tarzı olarak et, beyaz et ve balık tüketmeyen, ayrıca bu hayvanlardan üretilen hiçbir gıdayı da yemeyen Vegan’lara özel reçeteler de sunuyor. Birer Meksika klasiği olan Fajita ve Taco’yu vegan kültürüne göre yeniden yorumlayan mekanın bu özel lezzetlerini henüz deneyimlememiş olanlar, 1 Kasım Dünya Vegan Günü’nü Ranchero’da kutlayabilirler.



Önce şarkısını söyledi sonra kitabını çıkardı: Zorla Güzellik Olur

Güzellik sektörünün önde gelen ismi Neslim Güngen, “Zorla Güzellik Olur” şarkısının ardından aynı isimli bir kitap yazdı. Türkiye genelinde 100’e yakın şubesi bulunan Güngen, kitabında iş hayatında başarıya giden yolları anlattı.

Kendi adını taşıyan güzellik merkezi zincirini giderek büyüten ve Türkiye genelinde 100’e yakın şubeye ulaşan Neslim Güngen, sektördeki 23 yıllık tecrübesinden yola çıkarak kitap yazdı. “Zorla Güzellik Olur” adlı şarkısıyla beğeni toplayan Güngen, kitabına da aynı ismi verdi.





Sezen Aksu şarkısına Mert Deniz yorumu



Mert Deniz, 5 şarkılık “Yine Yine” adlı EP’sini Up by GNL etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. EP’de yer alan “Yine Yine”, “Temenni”, “Boşver Gitsin”, “Güllerim Soldu” ve “Hatıralar” adlı şarkıların dördünün söz ve müziğini Mert Deniz yaptı. Şarkıcı, Sezen Aksu’nun sevilen “Güllerim Soldu” şarkısını da kendi yorumuyla seslendirdi.



TEPKİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

ALBÜM HABERCİSİ "FUEGO" YAYINDA

Uzun süredir sessizliğini koruyan başarılı rapçi Tepki, yeni solo albümü “Insomnia” ile geri dönüyor. Toplam iki kısımdan oluşacak olan albümün ilk single çalışması “Fuego” dinleyicisiyle buluştu.

Prodüktör koltuğunda Chacho ismini gördüğümüz, Synthwave/Hip-Hop ögelerinin harmanlandığı şarkı kısa sürede çok sevilecek.





ONUN ADI SEVDA OKUYUCUSUYLA BULUŞTU

“Dertli sevda olmasın, Derdiniz sevda olsun.”

Onun Adı Tutku’nun ardından dikkatleri çeken Ahmet Atıl Esendemir’in yeni kitabı ‘Onun Adı Sevda’ şiir tutkunlarıyla buluştu. Mihenk Yayınevi’nden çıkan kitapta Esendemir, hissettiklerini hiç durmadan yazmaya devam etti ve bu kez de tutkunun sevdaya dönüşünü anlattı. Şiirin herkes tarafından benimsenmesini, özümsenmesini amaçlayan Esendemir: “Hayatıma kattığı öyle güzellikleri oldu ki, kendimi başka bir dünyanın kapısını aralamış gibi hissettim” diyor.



B2B Güney Kore Ticaret Toplantısı Türk Şirketlerinin Yoğun İlgisiyle Gerçekleşti!

Gyeonggi şehrinin ticaret merkezi Gyeonggi Business Center (GBC)’daki yaklaşık 38.000 firma ile kontakt halinde olan GBC İstanbul, Radisson Collection Vadistanbul Hotel’de B2B Güney Kore Ticaret Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Çeşitli medikal ürünleri, cilt bakım, kontakt lens, telefon ve bilgisayar ekran koruyucu, evcil hayvanlara özel ürünler ve sanayi ürünleri gibi ürünler üreten Güney Kore’li şirketlerin CEO’ları ve üst düzey yetkilileri, B2B ticaret toplantısı kapsamında ülkemizi ziyaret ederek birebir olacak şekilde ilgili Türk firmaları ile bir araya geldi.

90’a yakın toplantının gerçekleştiği B2B Ticaret Toplantısı’nda her iki ülke olası iş birliklerini ve iş fırsatlarını değerlendirdi. Ürünlerin yüksek kaliteli olmasına rağmen piyasalarda rekabet edebilecek fiyatlara sahip olduğu ve FTA (Serbest Ticaret Anlaşması) sayesinde ekstra vergi bulunmadığı için Türk şirketleri büyük bir ilgi ve istek ile toplantılarını gerçekleştirdiler.



