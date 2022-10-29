Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları

No. 54 Kebap & Steak, Yeni Sezonu Mevsiminde Lokal Lezzetlerle Karşılıyor

Yeme-içme sektöründe 23 yılı geride bırakan, Türkiye’nin en büyük zincir restoranlarından Happy Moon’s Grup’un en yeni markası No. 54 Kebap & Steak; yeni menüsünde, yöresinden ve mevsiminde temin edilen birbirinden leziz et ve baharatlarla, misafirlerine bambaşka bir deneyim yaşatıyor. No. 54 Kebap & Steak; benzerlerinden ayrılan özenli seçkisi ve ustalıkla harmanlanmış sonbahar-kış menüsünde, Türkiye’nin farklı coğrafyalarından gelip aynı mutfakta birleşen tatlarla, sizi çok özel bir yolculuğa çıkarıyor.

Geleneksel gazino kültürüne yeni bir dokunuş

Türkiye'nin en yeni ve en nostaljik gazinosu Yeni Gazino, Maslak 1453’te misafirlerini yeni nesil gazino kültürü ile tanıştırıyor. Sezon açılışını Hülya Avşar ve Cenk Eren ile yapan Yeni Gazino, Türkiye’nin en özel sesleri ile göze ve kulağa hitap edecek bir eğlence sunuyor. Özlenen eğlence anlayışı ve yeniliklerin bir araya geldiği Yeni Gazino, 1500 metrekarelik nezih ve ferah mekanda verdiği üst düzey hizmet ile gazino kültürünün günümüzdeki öncüsü oluyor.

GİLYA BEAUTY NİŞANTAŞI AÇILDI!

Nefise KARATAY’ın marka yüzü olduğu Gilya Beauty Nişantaşı şubesi açılışını kutladığı ve son teknoloji güzellik trendlerinin konuşulduğu bir basın toplantısı düzenledi.

Geçtiğimiz yıl Maltepe Mca avm’de açılışını yapan Gilya Beauty şimdi Nişantaşı şubesiyle son teknoloji cihazları, uzman kadrosu ve ferah yepyeni tasarımı ile güzellik sektörüne yeni bir bakış açısı getirdi. Saflık ve doğallık mottosu olan Gilya Beauty danışanlarının ihtiyaçlarına yönelik planlamalar çıkararak hizmet sunuyor.

HÜLYA KOÇYİĞİT EVLİLİKTE EN ÖNEMLİ ŞEY SAYGI

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un Sahi Kitap etiketiyle raflarda yerini alan 'Yarım Asrı Devirenler' adlı kitabının imza gününe katıldı. Kanyon D&R’da gerçekleşen etkinlikte oyuncu İlkin Tüfekçi ve Sevil Uyar da yer aldı.

Hülya Koçyiğit, “Merve çok önemli bir projeye imza attı. Böyle bir kitap daha önce yazılmamıştı. Biz de seve seve bu kitapta yer aldık. Hele ki bu dönemde herkesin böyle sevgileri okumaya ihtiyacı var” dedi. Koçyiğit, “Mutlu evliliğin sırrı nedir?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Aşk büyük bir heyecan ama zamanla yerini sevgiye bırakıyor. Ancak evlilikte en önemli şey saygı. Kitapta da özellikle bunu vurguladım. Eşler her zaman birbirine saygılı olmalı. Bir kişinin bile bu kitabı okuyup sağlıklı ilişki kurmasına yardımcı olursak ne mutlu bize.”

ORHAN ÖLMEZ ŞARKISINA YENİ YORUM

ELİF TUNÇ'TAN İDDİALI MERHABA

Genç sanatçı Elif Tunç, sözü ve müziği Orhan Ölmez’e ait olan "Dön Desem" şarkısını kendine has yorumu ve tarzıyla yeniden seslendirdi.

Müzik yönetmenliğini Turgay Ceylaner’in üstlendiği projede kayıtlar Malatya’da GHZ ses kayıt stüdyosunda gerçekleşti. Bu değerli çalışmada, çok değerli müzisyenler de yer aldı.

Almanya’nın En Genç MICHELIN Yıldızlı Şefi Julia Komp, İstanbul Alman Başkonsolosluğu ve Metro Türkiye İş Birliği ile İstanbul’daydı!

Metro Türkiye, Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun ev sahipliğinde yıldızlar geçidine devam ediyor. Bu zamana kadar pek çok MICHELIN Yıldızlı şefi ağırlayan Gastronometro’ya son olarak İstanbul Almanya Başkonsolosluğu iş birliği kapsamında Almanya’nın MICHELIN Yıldızlı en genç kadın şefi Julia Komp konuk oldu.

ROMAN SONBAHAR/KIŞ 22-23 KOLEKSİYONUNU

YENİLENEN MAĞAZASINDA TANITTI



ROMAN, güçlü kadınlardan aldığı ilhamla hazırladığı Sonbahar/Kış 22-23 Koleksiyonu’nu Roman Kreatif Direktörü Suzan Toplusoy ev sahipliğinde özel bir davetle tanıttı. İzmir Agora AVM’de gerçekleşen lansmanda davetliler hem yeni sezon tasarımlarıyla buluştu hem de yenilenen Roman mağazasını keşfetti.

Tepe Nautilus’ta Alışveriş ve Tasarım Günleri Başlıyor

Tepe Nautilus, 26 - 30 Ekim tarihleri arasında Alışveriş ve Tasarım Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. Birbirinden farklı tasarım ürünlerinin stantlarının yer alacağı etkinlikle keyifli bir alışveriş deneyimi Tepe Nautilus ziyaretçilerini bekliyor.





FASHION WEEK TÜRKİYE BAYAN MODEL KADROSUNU SEÇİYOR

Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük uluslararası Moda organizasyonu FASHION WEEK TÜRKİYE , 2022 Kasım ayında düzenlenecek olan İSTANBUL EKSPOZİSYON temalı Defile sunumlarında görev alacak Bayan Manken kadrosunun seçmelerini Ünlü tasarımcı ve Markalar eşliğinde gerçekleştirmeyi hedeflemekte.





Geri Dönüşüm Yarışması “Değişimin Öncüleri” başlıyor!

L’Occitane Türkiye yerel sürdürülebilirlik adına geri dönüşüm yarışması “Değişimin Öncüleri”ni başlattı. Türkiye genelinde herkese açık olacak yarışma ile biyoçeşitliliğe, çevreye, sürdürülebilirliğe ve eğitime katkı sağlanması planlanıyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar geri dönüşüm eserlerinin sisteme yüklenmiş olması gerekiyor.

Ödüllü İtalyan Tenor İstanbul’da klip çekti

İspanya, Kazakistan, Bulgaristan, Polonya gibi bir çok ülkelerde sayısız ödüller kazanan ve konserler veren basarılı İtalyan tenor GUERINO PAPA yeni yayınlayacağı şarkısının video klibini hayranlık duyduğu İstanbul’da çekti.

İstanbul’un tarihi dokusundan ilham alan Papa, sonsuz aşkı anlattığı şarkısı La Luna Vestita Da Sposa’nın (Gelin Gibi Giyinmiş Ay) çekimlerinde İstanbul’un önemli camiilerine ve ibadet hanelerine de yer verdi





Saçlarda çığır açan profesyonel bakım Metal Detox şimdi yağ formunda!

Metal Detox Uzman Serisi, saç bakım tutkunlarıyla buluşan Metal Detox Oil ile büyümeye devam ediyor. Metal Detox ailesinin yeni üyesi Metal Detox Oil, tek kullanımda saçlara %97 daha az kırılma riski* ve parlaklık etkisi sunuyor

DENİZ SEKİ, DEVR-İ ALEM YILDIZLI GECELER’DE

Devrimli Alem Yıldızlı gecelerle müziğe ve eğlenceye yeni bir tarz geliyor.

İlki 12 Kasım tarihinde Sundance Otel – İstanbul’da Deniz Seki Konseri ve Dada Velet DJ Performansı ile gerçekleşecek programda Türk mutfağının eşsiz lezzetli yemekleri de olacak. Bilet satışlı bu organizasyon, yeni nesil meyhane ve masa düzeninde gerçekleşiyor.



