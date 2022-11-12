Dinçer KARACALAR

HAFTANIN MEKANI

Sezonun en sevilen lezzeti Kış Baklavası, yeniden hizmetinizde!

Karaköy Güllüoğlu’ndan içinizi ısıtacak bir lezzet: Kış Baklavası

Portakal, limon ve greyfurt meyveleri ile lezzetlendirilmiş baklava dilimlerinin, tarçın ve zencefil ile aromalandırıldığını düşünün. Hayali bile aklınızı başınızdan alıyor değil mi?

Mevsime özel hazırlanan lezzetlerden Kış Baklavası ile içiniz ısıtıp hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır olun. 1843’ten bugüne uzanan köklü geleneğini her dönem yenilenerek koruyan Karaköy Güllüoğlu, sezonun en sevilen lezzeti ile yeniden karşınızda.





Deren Talu, Ege Kökenli ve Pelin Karahan

Sülfatsız Elidor Collagen Blends İçin Bir Araya Geldi

Deren Talu, Ege Kökenli ve Pelin Karahan Elidor’un yeni serisi “Sülfatsız Elidor Collagen Blends” için bir araya geldi. Cilt bakımından ilham alarak hazırlanan farklı ürün içeriklerine sahip seride Pelin Karahan “Always Young”; Deren Talu “Moisture Boom”; Ege Kökenli “Goodbye Hairfall” ürünlerinin marka yüzü oldu.





Kendine güvenen, şık Vakko Erkeği...

Vakko Erkek’ten

Çok Özel Bir Kış Koleksiyonu

Vakko, 22/23 Sonbahar-Kış erkek koleksiyonu, şıklığı ve lüks temasını birleştiriyor. Güçlü erkeği temsil eden, modern ve zamansız çizgilerden oluşan koleksiyon, stil sahibi ve şıklığı detaylarda arayan erkeklere hitap ediyor.





DÜNYANIN EN ÜNLÜ YILDIZLARI, DAVET TASARIMCILARININ KATILIM SERGİSİNİ GEZDİ

Yurtdışında yoğun geçen Almanya-İstanbul iş trafiğine biraz ara veren Aslı Sarar Aydın çok sevdiği hobisi mutfak ve sofra sanatının bu yıl uluslararası boyutta taşındığı dünyanın ilk global projesi olan “Sofralar Sergisi-İstanbul Kutlamalar Başkenti” sergisini gezmek için Raffles Otele geçti.

“Sofralar Sergisi – İstanbul Kutlamalar Başkenti” projesini de dünyanın önde gelen 9 tasarımcısının katıldığı sergiyi gezme fırsatı bulan Aslı Sarar Aydın belki gelecekte Uluslararası bir sergiye katılabileciğini söyledi.





Gurme kafe markası Blum 6. yılını kutluyor

Yalnız lezzetlerle değil, değerleriyle de farklılaşıyor

Müge ve Hande Cergel kardeşler tarafından kurulan Blum Coffee House, 6. yılında; yaratıcı tasarımı, gurme lezzetleri ve misafirlerinin her yerde bulamayacakları doğal ürünleriyle girişimcilik hayali kuranlara ilham vermeye devam ediyor. Yeni reçeteler geliştirmeyi sürekli kılan marka, geleneksel tatları modernize ederek alanında farklılaşıyor.

United Colors of Benetton’dan Yeni Sezon Çağrısı;

‘Be Benetton’

United Colors of Benetton 2022-2023 Sonbahar-Kış sezonunda ‘Be Benetton’ kampanyasıyla dikkat çekiyor. Benetton’un farklı tarzları bir araya getirdiği koleksiyonda cinsiyetsiz yaklaşımla hazırlanan unisex tasarımlar baş rol oynuyor.

Colgate ve Watsons ile Gülümset!

“Colgate ve Watsons ile Gülümset” projesi 4. yılında da çocukların güvenle gülümsemesine destek olmaya devam ediyor!

Colgate ve Watsons Türkiye ‘Gülmek İyileştirir Derneği’nin “Hijyenik Oyun Merkezi” projesine 4. yılında da destek vermeye devam ediyor.

Gülmek İyileştirir Derneği’nin kurduğu Hijyenik Oyun Merkezleri, ciddi rahatsızlıklar sebebi ile tedavi gören 3-10 yaş arası çocukların hijyenik ve güvenli bir şekilde oyun oynayarak gülümsemelerine destek oluyor.





Maşa ile Koca Ayı sahne şovuyla Trump AVM’de!

Çocuklar ara tatil sevincini, 12-20 Kasım tarihleri arasında, Maşa ile Koca Ayı’nın eğlence ve aksiyon dolu sahne şovuyla Trump Alışveriş Merkezi’nde yaşayacak.

Birinci dönem ara tatile giren çocuklar, tatilin sevincini dünyaca ünlü Maşa ve Koca Ayı ile birlikte yaşayacak. Trump Alışveriş Merkezi, 12-20 Kasım tarihleri arasında Maşa ile Koca Ayı’nın sahne şovuna ev sahipliği yapacak. Çocukların büyük bir ilgiyle ve merakla takip ettiği dünyaca ünlü Maşa ile Koca Ayı, Trump Alışveriş Merkezi’nde çocuklarla bir araya gelecek.



DİAMONDS OF TURKEY AWARDS BY MARUDERM SAHİPLERİNİ BULDU!

YILDIZLAR GEÇİDİ!

Geçtiğimiz gece, İstanbul’un gözde mekanlarından Portaxe’de gerçekleşen “Diamonds Of Turkey Awards” görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Des Medya’nın üstlendiği organizasyona; müzik, sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok değerli isim katıldı.

Amboss’tan LÖSEV’e anlamlı destek



Asırlık marka Amboss, yeni yılı yeni bir sosyal sorumluluk projesiyle karşılıyor. Marka, şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyetini yerine getirmek üzere LÖSEV’e bağış yapacak.



Mutfak ürünleri markası Amboss, 2023 yılının ilk sosyal sorumluluk projesine hazırlanıyor. Marka, Pençe Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın “Lösemili bir kız çocuğunun bütün hayatı boyunca masraflarını karşılayın” vasiyetini yerine getirmek amacıyla çok anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.



Doğal Alışveriş Noktası

İSOTCU ÖMER

Urfa Yöresel lezzetlerini en doğal haliyle hazırlayıp sizlere sunan İsotcu Ömer instagram sayfası sayesinde sizler de tamamen el yapımı, içerisinde hiçbir kimyasal katkı maddesi bulunmayan lezzetlerle sofralarınızı şenlendireceksiniz. Salçadan baharatlara, peynir çeşitlerinden kuruyemişlerine varana dek Urfa mutfağının benzersiz tatları ayağınıza kadar geliyor.

Firmanin kuruluş amacı; sizlere Urfa yöresinin vazgeçilmez lezzetlerini tamamen doğal haliyle sunmak ve bu lezzetleri olabildiğince ulaşılabilir hale getirerek bu mükemmel tatları ülkenin dört bir yanına tanıtabilmek. İnstagram / isotcuomer_sanliurfa





Van’ın otlu peynirinden menemen’e: ‘Bu tariflerle gebe kalınır’

Annesinin zorlu doğum hikayelerinden etkilenip Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olmaya karar veren Prof. Dr. Gökalp Öner, hastalarının bebek sahibi olma yolculuğunda onlara daha fazla destek olabilmek için bir kitap yazdı. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, ‘Bilimle Yoğurduk Lezzetle Pişirdik’ sloganıyla yola çıktığı ‘Bu Tariflerle Gebe Kalınır’ isimli kitabında sağlıklı bir hamilelik dönemi için lezzetli tarifler paylaştı. Kitabın tanıtımı Ebru Akel’in sunumuyla Kemal Koçak İstanbul Restaurant ev sahipliğinde gerçekleşti.





BİR GAZETECİNİN ÖLÜM VE YAŞAM SINIRINDAKİ HİKAYESİ

“PEŞİMDEKİ MELEK” RAFLARDA YERİNİ ALDI



25 yıldır uluslararası medyada tanınan gazeteci, yazar Yılmaz Akıncı’nın ilk kitabı “Peşimdeki Melek” raflarda yerini aldı.



Milyonlarca insanın hayatına mal olan ve İnsanlık tarihi kadar eski savaşlardan çıkarılmamış derslerle yüzleşeceğimiz bu kitapta, yazarın Paris’te başlayan hikayesinin, savaş bölgelerinde zaman zaman arkadaşları ile yaşadığı deneyimlerle buluştuğu, soluksuz okuyabileceğimiz bir hikayeye evrildiğine tanıklık edeceğiz.