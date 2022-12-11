Dinçer KARACALAR

HAFTANIN MEKANI

Danış Ethnic Restaurant Arnavutköy’ün yeni gözdesi oldu.

Bodrum Gündoğan’da hizmet veren Danış Ethnic Restaurant, Ekim ayında İstanbul’da kapılarını açtı.

Etnik mutfağın öncülerinden olan Danış Ethnic Restaurant, İstanbul’un en güzel manzarasına ev sahipliği yapan Arnavutköy’de hizmet vermeye başladı. Kendinden söz ettiren dekorasyonu, iddialı menüsü ve kendine has müzikleriyle, İstanbul trend avcılarının yeni gözdesi oldu.

Danış Ethnic Restaurant; sabah kahvaltısından, meze çeşitlerine , damaklarda şölen yaratan kebaplarından, lezzetli kokteyllerine uzanan geniş yelpazeli menüsüyle 10:00-02:00 saatleri arası Arnavutköy’de sizinle. Üç kattan oluşan servis alanı, farklı oturum alanları ve VIP odalarıyla misafirlerine geçmişten geleceğe bir lezzet yolculuğuna davet ediyor.

Özel meze tepsisi tam not aldı.

Misafirlerine yeni deneyimler yaşatan Danış Ethnic Restaurant, meze sunum tepsi ile yine farklılık yarattı. Otantik sini formunda olan bu tanıtım meze tepsisinde, günlük taze yapılan mezeleri hem görebiliyor, hem de deneyimli servis personelleriyle de bu mezelerin içeriklerini öğrenebiliyorsunuz.

Danış Ethnic Restaurant eşsiz bir lezzet deneyimi sunuyor.

Özel marinasyon teknikleri, eti dinlendirme ve yoğurma gibi detayları kebaplarına uygulayan titiz personeliyle Danış Ethnic Restaurant damağınızda bir şölen yaratacak.

Günün her saati size yeni bir lezzet deneyimi sunan Danış Ethnic Restaurant’ın en çok tercih edilen lezzetleri; Fatteh (Lübnan Mezesi), Pembe Sultan, Danış Sarma Kebabı, Yağlı Kara, Adana Kebap, Çıtır Kanat ve Şişte Künefe oldu.

Danış Ethnic Restaurant Özel günlerinizde de yanınızda.

Üç ayrı kapasitesi bulunan VIP oda hizmeti ile özel günlerde, şirket yemeklerine uygun oturum düzeninde ve doğum günlerinden Danış Ethnic Restaurant İstanbul boğaz hattında muazzam manzarasıyla sizlerle.

BU KIŞ ÇOK ZÜMRÜT YAPACAK!

Pırlanta ışıltısını kim sevmez... Bir de buna doğada bulunan yeşilin binbir tonuyla bezenen zümrüt asilliği eklenirse... Mücevher modasının her daim kalbinde yer alan zümrüt taşı, hem günlük stile hem de özel günlere uyum sağlayan çarpıcı tasarımlarla Türkiye’nin ilk mücevher markası Storks Diamond vitrininden göz kırpıyor.

SERAFİNA AKMERKEZ’İN YENİLENMESİNE ÖZEL KUTLAMA

New York merkezli ve dünyaca ünlü isimlerin İtalyan mutfağındaki favori restoran zinciri olan Serafina’nın, Metin Şen’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Dinesty Grup’un 2014'teki girişimiyle Türkiye'deki ilk adresi olan Akmerkez’deki yeri yenilendi. Menüsünden dekorasyonuna kadar A’dan Z’ye tamamen yenilenen ve 8 senenin ardından güncellenen dünyaya daha uyumlu, daha ferah, daha aydınlık, daha çağdaş bir yüze kavuşan Serafina Akmerkez, bu yenilenmesi şerefine Türkiye’ye gelen Serafina’nın kurucuları Fabio Granato ve Vittorio Assaf ile özel bir kutlama gerçekleştirdi.

HC CARE’IN KOLAJEN ETKİLİ VEGAN SERUMU İLE TANIŞIN

HC Care’in en etkili serumu olan Collagen Effect düzenli kullanıldığında ciltte mucizevi bir değişim sunuyor.

Kış aylarında da cildimize temas eden UV ışınları, stres ve hava şartları gibi etkenler cildi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ciltte yaşanan elastikiyet, ışıltı kaybı ve derin kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerini ise doğru ürün ile onarmak artık sizin elinizde.

"Elif Ana" Filminin Galası Yapıldı

"Elif Ana" Filminin galası Cemal Reşit Rey Kongre merkezinde seçkin konukların katılımıyla gerçekleştirildi.

Filmde oynayan oyuncular Aliye Uzunatağ, Ali Sürmeli , Cezmi Baskın ,Orhan Aydın, Sermiyan Midyat ,Necmettin Çobanoğlu,Turgay Tanülkü,Hülya Diken, Sadık Gürbüz yapımcılar Ökkeş Sevimli ,Kazım Çarman ,Ali Bilmeç ,Hasan Bilmeç ,Bilal Bilmeç , Uygulayıcı yapımcı Şirvan Yılmaz yönetmenler Kazım Öz ve Semir Aslanyürek basının sorularını yanıtladılar.

KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Tuğba Özay, Diyarbakır’da bir açılışta buluştu.

Türkiye’de ilk kez uygulanan kıl kökü görünümü merkezinin açılışına katılan ünlü isimler Diyarbakır’a damga vurdu. Kahkahaların havada uçuştuğu açılışta, cemiyetin tanınmış iş insanı Tyla Angelis’in yeni Türkiye’ye getirdiği teknik, İstanbul ve Ankara şubelerinin ardından Diyarbakır'da da hizmet verecek.

CELINE DION’UN HASTALIĞI KATI KİŞİ SENDROMU

NASIL BİR HASTALIK, NE ZAMAN AKLA GELMELİ?

Academic Hospital Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Tülin Tanrıdağ, dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion’a tanısı konulan Stiff Person Sendromu’nun (SPS) nadir bir hastalık olduğunu, literatürde milyonda bir sıklıkta görüldüğüne dikkat çekti: “Özellikle gövdede başlayan kas spazmlarının giderek daha uzun süreli olması ve yayılması durumunda SPS’nin akla gelmesi gerekir. Tanıda, laboratuvar testlerinin yalancı negatif çıkma olasılığına karşın EMG yapılması önem taşır.

COLUMBIA, AY’DA SINIRLARINI TEST EDİYOR!

Columbia Sportswear Company ile bir iş birliği gerçekleştiren Intuitive Machines, Columbia’nın üstün seviye sıcaklık sunan Omni-Heat™️ Infinity teknolojisinin sınırlarını test ediyor!

Intuitive Machines aya göndereceği Nova-C lander aracını Columbia Omni-Heat™️ Infinity teknolojisi ile kaplayarak onu uzayın olağanüstü hava sıcaklıklarına karşı korumaya alıyor!

‘TOÇEV VE JADE& BRANDS’DEN ERKEN YENİ YILCOŞKUSU YAŞATAN FESTIVAL YOĞUN İLGİ GÖRDÜ’

JADE & BRANDS ’den YENİ YIL ÇOŞKUSUNA YAKIŞAN MUHTEŞEM BİR FESTİVAL olan “CHRISTMAS FEST “her yıl olduğu gibi bu yıldaziyaretçisi ile buluşmak için gün sayıyor. ZORLU RAFFLES otel de gerçekleşecek olan, “CHRISTMAS FEST “modadan, sanata, dekorasyondan, kozmetiğe uzanan geniş marka karması ile birbirinden değerli girişimcinin yeni kreasyonlarını ayni çatı altında toplayarak ziyaretçisi ile buluştu.

ZORLU RAFFLES otelde gerçekleşen Festivalin ev sahipleri ve Jade & Brands kurucu ortakları ‘’Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı “bu sene her sene yaptığımızdan daha özel bir festival olduğunu ve tüm gelen konuklara ve misafirlerimize teşekkür ederiz’’ şeklinde coşkularını paylaşan söylemlerde bulundular. Festivalin yanı sıra, Yeşim Yılmaz ve Cihan Şensözlü’ ünün ev sahipliğinde hazırlanacak olan Christmas Brunch sofrasında sanat ve modaya dair derin bakış açısını konu alan sohbetlere ilgi oldukça yoğundu.

Medikal ve Doktorlar İçin Özel Ürün Geliştiren Dünyaca Ünlü İtalyan Firması

#Love Cosmedical Güzelliğinize Yenilik Getiriyor!

Tüm cilt tiplerine uygun olan bu hafif jel serum, içerdiği hyaluronik asit, peptitler, amino asitler ve antioksidanlar sayesinde yaşlanma karşıtı bakım sağlar. Ayrıca doğal kökenli yağlar ile cildin nemli kalma süresini uzatır ve cildinizi makyaja hazırlar.

“Love Cosmedical Güzelliğinize Yenilik Getiriyor!”

Love Cosmedical, cildinizi daha önce hiç olmadığı kadar pürüzsüzleştirmek, aydınlatmak ve sıkılaştırmak için tasarlanmış yepyeni bir formül olan Neofoud Serum'u sunar.

LİNENS’TEN YAŞAM ALANLARINIZA ŞIK KOMBİNLER!



Kalitesi ve modern çizgisiyle evlere renk katan Linens, kış sezonu koleksiyonuyla yaşam alanlarına şık kombinler sunuyor. Nevresim takımları, sıcak tutan throwlar ve elegan bir hava yaratan ev aksesuarları ile evlere stil katıyor.

13 Ocak’ta vizyona girecek ‘İllegal Hayatlar’ seyirciyi güldürmeye hazırlanıyor.



Başrollerini ‘Röportaj Adam’ Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman, Müjde Uzman ve Bülent Çolak’ın paylaştığı film, her görüşü kucaklamayı merkezine alan ve hayali bir oluşuma öncülük eden Mahsun ‘un, arkadaşlarıyla komik ve eğlenceli hikayesini anlatıyor.