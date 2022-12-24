Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

ŞEREF BÜRYAN / FATİH KADINLAR PAZARI

1892 yılında rahmetli Hasan Ergüzel tarafından kurulan Şeref Büryan Kebap Salonu sevenlerinin damak zevkine hitap ediyor. Gelenek haline gelen Büryan Kebabı’nın şu anda Siirt’te farklı isim ile 2 şubesi var.

İstanbul Fatih’te bulunan merkez şubenin başında 3. kuşak olarak Hacı Şeref Avcı ve 4. kuşak olarak Levent Avcı, Beşir Avcı ile Bülent Avcı bulunuyor. İstanbul Fatih bölgesinin en büyük büryancısı olan Şeref Büryan , korona virüs nedeniyle hijyen kuralları en üst seviyede uyguluyor .





BURSA KEBAP EVİ’NDEN LEZZET DOLU YILBAŞI HEDİYESİ...

Bursa’nın yöresel lezzetlerini sofralara getiren Bursa Kebap Evi, yeni yılın tadını kestane şekeri ve Tarihi Bursa Kozahan Türk Kahvesi ile çıkarmaya davet ediyor. Sevdiklerinin yeni yılını kutlamak isteyenler için özenle hazırladığı hediye kutusuyla damaklarda eşsiz bir tat bırakan marka, Bursa’nın meşhur iki lezzetini bir araya getiriyor.

Bursa’nın efsane olmuş kestane şekerini en doğal ve lezzetli şekilde sunan marka, sevdiklerine yeni yıl hediyesi vermek isteyenlerin için de harika bir alternatif sunuyor. Cam kavanozlarda satışa sunulan kestane şekeri, damaklara kazınan unutulmaz tadıyla tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Bursa’ya özgü bir lezzet olan Tarihi Kozahan Türk Kahvesi ise eşsiz aroması ve mis gibi kokusuyla kahve severlerin favorisi oluyor. Bursa’nın iki muhteşem lezzetini bir araya getiren Bursa Kebap Evi, yeni yılın en lezzetli hediyesini tüketicilerine sunuyor.



GEÇMİŞTEN GELEN TASARIMLAR

Gastronomi alanında 17 yıllık tecrübesi bulunan ve mutfaktaki deneyimini üreticiliğe taşıyan Şef Özlem Mekik'in sahibi olduğu, Anadolu mutfak medeniyetlerinden esinlenerek üretilen mutfak ve sofra koleksiyon markası Kadıkızı, halihazırda 2 senedir yerel pazaryerlerinde yürüttüğü online satışlarını kendi e-ticaret sitesi olan kadıkızı internet sitesi üzerinden satmaya başladı.

PELLINN PARİS’ten İmza Koleksiyonu:

21 farklı kadın kokusu ve 7 farklı erkek kokusu...

Dünyanın en büyük ve en kaliteli esanslarının üreticisi, parfüm dehası Givaudan Paris imzası ile kozmetik sektöründe güçlü bir yer edinen Pellinn Paris, kendinize en uygun parfümü bulmanız için bir imza koleksiyonu olan "Parfüm Keşif Seti"ni hazırladı.

ŞIK VE İDDİALI BİR KOLEKSİYON: SHINE

Zarafeti detaylarında olan Shine koleksiyonu, modern ve iddialı kadınların şıklığını tamamlayarak favori ürünleri arasında yer almaya hazır!

Özel tasarımları, şık ve iddialı modelleriyle Suwen koleksiyonları, iç giyim trendlerine bu sezon da yön veriyor. Shine koleksiyonunun özel işlemeleri, sütyen ve sliplerindeki geçmeli çapraz detayları ve dantel dokusu ile ışıl ışıl koleksiyon yeni yıla özel tasarlandı.



Uğur Çevik Man Fashion /Kış 22-23 Kış Koleksiyonu

Her daim zirvede olan güçlü ve görkemli spor stilleri için hazırlanan Uğur Çevik Man Fashion Sonbahar/Kış 22-23 Koleksiyonu, sıradanlıktan uzak parçalarla zamansız, modern ve şehirli bir sezon hikayesi sunuyor.

Bir Uğur Çevik Klasiği’nin detaylarını ve kalitesini taşıyan tasarımlarda; gömlek , eşofman, tshirt, triko, sweat ve lüks kadife kumaşlar kullanılırken marka DNA’sını yansıtan özel desen ve renk paletleri de dikkat çekiyor.





Sefo’dan Doritos’un “Gerçek Sen” kampanyasına destek!

Her zaman gençlerin yanında olan Doritos, “Gerçek Sen” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Harbiye Klein’da eğlenceli bir geceye imzaya attı. Sefo’nun müthiş performansıyla eşlik ettiği geceye sanat ve eğlence dünyasından Aslı Bekiroğlu, Sitare Akbaş, Elçin Afacan gibi isimler katıldı. Keyifli parti gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Hayata geçirdiği kampanyalarla yıllardır gençlere destek olan ve gençlerin gelişimine destek olmayı kendisine amaç edinen Doritos, Gerçek Sen isimli yeni kampanyasının reklam filmi, “Örnek Genç” ile gençlerin sorunlarına eğlenceli bir dille dikkat çekiyor.

KAHVE AĞACI MUCİZESİ VE ROMM COFFEE LEZZETİ

Kahve; bağımlısı olunan lezzetli, sağlıklı ve mucizevi bir bitkidir. Siz de bir kahve tutkunu iseniz bu mucizevi detayları öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Kahve, kafein bağımlılarının vazgeçilmezi olarak bilinir. Peki kahvenin kafein oranının nasıl değiştiğini hiç düşündünüz mü?

Kahve bitkisi yani Coffea Arabica, bulunduğu rakıma göre farklı kafein oranları üretir.

Kafein kokusunun hayvanlar üzerinde olumsuz bir etkisi vardır ve hayvanlar bu kokuyu hissettiklerinde uzaklaşırlar.

Kahve bitkisi tehlike hissettiğinde ne kadar kafein salarsa, kahve meyvesine o kadar

kafein yüklemesi yapılmış olur.

Nitelikli kahve çekirdeği aldığınızda üzerinde rakım yazar. Bu rakımın önemini şöyle açıklayabiliriz.

Kahve bitkisi sıfır rakımda fazlaca hayvan tehlikesine maruz kaldığı için fazla kafein salgılar ve

dolayısı ile çekirdekten alacağınız kafein miktarı yükselir. Rakım yükseldikçe kafein salınımı az olacağı için bu oran azalacak ve kahveden alacağınız aromatik lezzetler daha baskın olacaktır.

Aynı familya kahvenin, 300 metre yükseklikteki çekirdeği ile 2300 rakımda alacağımız çekirdeğinin tatları ve kafein oranları belirgin şekilde değişecektir.



Anneme Yolculuk oyunu dizi oluyor

Kasım ayında prömiyer yapan ve büyük beğeni toplayan “Anneme Yolculuk” oyunu dizi oluyor! Kadrosunda sürpriz isimlerin de yer aldığı dizide yönetmen koltuğunda aynı zamanda oyunun da yönetmeni olan Ufuk Cebeci otururken projenin yapımcılığını Hakan Aytekin üstlenecek.



FIRINYA İLE YENİ YIL RUHU LEZZETLE BULUŞUYOR

Yılın en heyecanlı dönemi yaklaşırken, yeni yılın sevincini sevdikleriyle birlikte paylaşmak isteyenler yılbaşı sofralarında bir araya geliyor. En leziz yemekler masada yerini alırken, yılbaşı yemeğinin olmazsa olmazı yılbaşı ekmeği ve balkabaklı kek sofraların yıldızı oluyor. Mahalle fırıncılığının güven ve samimiyetini modern bir anlayışla harmanlayarak, fırın-kafe konsepti ile günümüze taşıyan Fırınya; özenle hazırladığı “Yılbaşı Ekmeği” ve “Balkabaklı Kek” ile yeni yıl ruhuna lezzet katıyor.





Oktay Atasoy Türkiye de bir ilke imza attı.

Elite dergisi Oktay Atasoy yönetiminde interaktif yayıncılıkta bir ilki gerçekleştirdi. 1999 dan beri yayın hayatında olan Elite Dergisi bundan sonra digital slayt yayınıyla dergiyi okurken sizi olayın içine çekecek.

L’ORÉAL GRUP; “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE, SU GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE ORMANLARIN KORUNMASI” ALANLARINDA ÜST ÜSTE YEDİNCİ KEZ “3A” SKORU ALMAYA HAK KAZANAN TEK ŞİRKET OLDU!

L'Oréal Grup; iklim değişikliğiyle mücadele, su güvenliğinin sağlanması ve ormanların korunması alanlarında hayata geçirdiği faaliyetlerle küresel kar amacı gütmeyen CDP tarafından hazırlanan prestijli 'A Listesi'nde yer alarak, kurumsal sürdürülebilirlik alanında, üst üste 7 kez “3A” skoruna layık görülen tüm dünyadaki tek şirket oldu. L'Oréal Grup bu başarısıyla çevre konusundaki yüksek performansını ve liderliğini, bir kez daha kanıtlamış oldu.



