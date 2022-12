Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

FIRINYA METROCITY

Mahalle fırıncılığının güven ve samimiyetini modern bir anlayışla harmanlayarak, fırın-kafe konsepti ile günümüze taşıyan Fırınya artık MetroCity AVM’de...

“Benzersiz Tatlar Ülkesi” mottosuyla yola çıkan marka, Şişli ve Levent plazaları için önemli bir lokasyon olan MetroCity AVM’nin girişindeki açık alanda yer alan şubesiyle yılı başarıyla geride bırakıyor.

“MİLA VE MÜZİĞİN DAHİ BESTECİLERİ”

TELEVİZYONUN ÜNLÜ ÇOCUK OYUNCULARI BU KEZ TİYATRO SAHNESİNDE…

Sanatın mutlu eden yönünün, çocukların dünyasında nasıl bir sihir olduğunu ve gerçek sihir olan sevginin gücünü anlatan müzikli çocuk oyunu…

Başarılı oyuncu Bilal Çatalçekiç tarafından kurulan Alpi Çocuk Tiyatrosu’ndan yeni bir müzikli, danslı çocuk oyunu; “Mila ve Müziğin Dahi Bestecileri.”

Birçok dizide başarıyla oynayan televizyonun ünlü çocuk yıldızları bu kez tiyatro sahnesinde bir müzikalde boy gösteriyor.

Gerçek Sanat Atölyesi’nin yapımcılığında provalarına başlanan oyunda, Lavinya Ünlüer, Esat Polat Güler, Alihan Türkdemir, Taha Sönmezışık ve gazeteci Mukaddes Kaya rol alıyor.

Özge Özder Türkiye’nin En Büyük QR Kodu ile Okullara Hijyen Desteği İçin Çağrıda Bulundu

Okullarda tuvalet hijyenine katkı sağlayabilmek amacıyla 11 yıldır çeşitli projeler gerçekleştiren Domestos, Özge Özder ve Gizem Hatipoğlu gibi ünlü isimlerle okul tuvaletlerinde hijyenin çocuklar için önemine dikkat çeken bir sosyal deney filmi yayınladı.

ÜNLÜ İSİMLER “ÜNLÜNÜ SEÇ” YARIŞMASINDA BULUŞTU

Melikşah Altuntaş’ın sunumuyla, Redoxon tarafından hazırlanan “Ünlünü Seç” yarışmasının ilk bölümü Bayer Tüketici Sağlığı YouTube kanalında yayınlandı. Beş bölümden oluşan yarışmada Şükran Ovalı, Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan, Boran Kuzum ve Meriç Aral, Melikşah Altuntaş’la “Ben Kimim?” oyununu oynuyor.

Dünyaca Ünlü Markaların En Tarz Sneaker Modelleri

IN STREET’te!

Türkiye’nin en havalı spor giyim ve sneaker markası IN STREET; kadın, erkek ve çocuklara Adidas, Nike, Lumberjack, Puma, Reebok gibi global markaların en sevilen kadın ve erkek ayakkabı modellerini sunuyor. Trendler ile uyum yakalayan sneaker modelleri, konforlu yapısıyla rahat adım atmanızı sağlıyor.





Enerji Yükselten Renk Kombinasyonları Papary Sunglasses’da

Özgün tasarım ürünleri ile yepyeni bir serüvenin başlangıcını oluşturan Papary Sunglasses, her tarz ve stile hitap eden çeşitleriyle ön plana çıkıyor. Mavi, siyah, turuncu ve lacivert renklerini skalasında bulunduran Papary Sunglasses, enerji yükselten renk kombinasyonlarıyla dikkat çekiyor. Kare, yuvarlak, çekik ve oval çeşitleriyle her yüz şekline uyum sağlayan Papary Sunglasses, özgün ve yaratıcı tasarımlarıyla gözlük modasına damga vuruyor.

DJI teknolojilerinde 2022’ye bakış...

2022’de öne çıkan drone modelleri DJI Avata ve Mini 3 Pro kendi segmentlerinde yazılımsal olarak yeniliklerle geldi. Mini 3 Pro’daki gerçek dikey kadraj özelliği ve engel algılama sensörleri, DJI Avata’daki uçuş süresi, head tracking ve güvenlik özellikleri bu ürünleri kendi segmentlerindeki öncüler haline getirdi. Osmo Mobile 6’nın, üzerindeki netleme/zoom çarkı ve durum göstergesi, uzatma çubuğu en beğenilen özellikleri oldu.

Vidyodan Canlı Yayın İndirim Festivali’nde

Ziyaretçi ve Sipariş Rekoru Kırıldı!

Dünyada yükselen e-ticaret trendi “Canlı yayında satışı”ı Türkiye'ye ilk kez getiren Vidyodan’ın düzenlediği Türkiye’nin ilk “Canlı Yayın İndirim Festivali” rekor üstüne rekor kırdı. Festivalde günlük sipariş sayısı 10 katına çıktı ve 350 bin kişilik ziyaretle Türkiye’de canlı yayında ziyaret rekoru kırıldı. 24 saat boyunca aralıksız 50’ye yakın canlı yayının yapıldığı İndirim Festivali’nde; en çok ilgi çeken kategoriler ev-yaşam, moda ve kozmetik olurken, ziyaretçilerin yüzde 86’sı kadınlardan oluştu.

Bebeto, gerçek meyve sulu ve vegan lezzetleri ile her an her yerde yanınızda

2022 Küresel En İyi 100 Şekerleme Şirketi arasında yer alan Kervan Gıda, Bebeto markasıyla her damak tadına hitap eden farklı lezzetlerde, gerçek meyve sulu ve vegan şekerlerini tüketicisiyle buluşturmayı sürdürüyor. Bebeto’nun farklı şekillerdeki birbirinden leziz yumuşak şekerleri, yeni yılda da her an her yerde hayatınıza lezzet katmaya hazır.

"İhracatın Şampiyonları" belli oldu:

Porland, ‘İhracatını En Fazla Artıran Firma’ olarak tescillendi

Geçtiğimiz yıllarda yurt dışına yönelik e-ticaret kanallarına yatırım yaparak dijitalleşmeye yoğunlaşan Porland, 4. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nden iki önemli ödülle döndü. Porland, kendi sektöründe ‘’2020 yılına göre 2021 yılında ihracatını en fazla artıran firma ödülü’’ ve ‘’2021 yılında sektöründe en fazla İhracat yapan firmalar’’ dalında dördüncülüğe layık görüld

DÜNYADA İLK BİTCOİN’LE GAYRİMENKUL SATIŞI GERÇEKLEŞTİ!

Türkiye emlak fiyatlarında son 2 yıldır inanılmaz yükselişlere sahne oldu. Son büyük gelişme ise Mina Production’dan geldi.

Şirkete ait Çanakkale Geyikli’de bulunan 4 kat imarlı arsa, 3 Bitcoin karşılığında satıldı. Şirketin CEO’su Batuhan Özkardeşler: ‘İki taraf için de hayırlı olsun. Şirketimizde uzun süredir kripto portföy yönetimi de yapıyorduk. Türkiye ve dünyada ilk olmak heyecan verici oldu tabiki. Kısıklı Meydanının en büyük ikinci parseli de bize ait. Orayı da 150 Bitcoin karşılığında satıyoruz’ dedi.





Oncosem halka arz ediliyor!

Türkiye’de kemoterapi tedavisi gören her iki hastadan birinin kemoterapi ilaçları, Oncosem’ in ürettiği sistemlerde hazırlanıyor. Halka arzın sermaye artırımından gelen gelirin tamamını yeni yatırımların finansmanında kullanacak olan şirket, yüksek teknoloji ile ürettiği ürünleri, bugün 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor.

Kemoterapi ilaç hazırlama sistemleri üretiminde Türkiye’de sektör lideri olan Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz ediliyor. Sektörde 26 yıllık bir deneyime sahip olan şirket, kanser teşhisi ve tedavisinde kullanılan ekipmanlar, yarı mamul bileşenler ve tıbbi cihazların üretimi, diyagnostik ürünler ve koruyucu ekipman üretimi konusunda uzmanlaşmış durumda.





Tezhibe altın dokunuşlar

Tezhip sanatına farklı dokunuşlarla yeni bir nefes ve ahenk getiren Züheyde Gökçek, 15. sergisini Ümraniye Belediyesi’nde 2 Ocak 2023’te açıyor. Yıllar önce hobi olarak başladığı tezhip ve hat sanatı çalışmalarını geliştiren Züheyde Gökçek, 22 ayar gerçek altın kullanarak bezeyip süslediği birbirinden özel tezhip ve hat eserlerini 13 Ocak’a kadar sanatseverlerle buluşturacak.