Dinçer KARACALAR

Gözde Sucu kimdir? Kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı



Gözde Sucu hakkında merak edilen tüm soruların cevapları. Kaç yaşında? nerede doğdu? Albümleri, Çalışmaları, Müzik hayatı, ve kısaca biyografi bilgileri

Gözde Sucu 1980 (13 Mart) yılında İstanbul’ da doğmuştur.

Akademik eğitimini tamamladıkdan sonra farklı sektörlerde iş hayatına devam etmiştir. 2006 yılında eşiyle evlenerek, eşinin işleri dolayısıyla yurtdışında yaşamaya başlamış. 2009 yılında ilk çocuğunun dünyaya gelmesiyle İstanbul’a geri dönmüştür.

2014 yılında ikinci çocuğu dünyaya gelmiştir. Çocukların büyümesi ve okul serüvenlerinin başlamasıyla; Çocuklarımın büyümesi ve okul serüvenlerinin başlamasıyla ‘’ artık zamanı geldi’’ diyerek harekete geçmiş ve müzik yapma isteğiyle birlikte, Şan dersleri almaya başlamıştır.

Eşine ve çocuklarına bir hatıra bırakmak için yola çıkan Gözde Sucu, Sezen Aksu’nun hiç yayınlanmamış, gün yüzüne çıkmamış, 2 sıfır şarkıyla buluşmuş ve muzik hayallarinin peşinde koşma yolunu açmıştır.

Sözü ve Müziği Sezen Aksu’ya ait olan “Taze Bitti” şarkısı ( ilk teklisi) 22 Temmuz 2022’de tüm dijital platformlarda yayınlanmış. Şarkının klibi Youtube NetD Kanalında 1 aydan daha kısa süre de 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiştir.

Yine Sezen Aksuya ait “Tut Elimden” den isimli duygusal şarkısıyla ikinci teklisini 5 Ekim 2022 de yayınlamıştır.

Gözde Sucu Single çalışmaları

• Taze Bitti (2022)

Söz Müzik:Sezen Aksu, Düzenleme: Okay Barış

• Tut Elimden (2022)

Söz: Canan Çelikçi , Müzik: Sezen Aksu , Düzenleme: Okay Barış

• Pişman Olduğun Zaman 2022 (Akustik-Cover)

Söz Müzik:Sezen Aksu, Düzenleme: Ozan Gülek

• El Gibi 2022 (Akustik-Cover)

Söz Müzik:Sezen Aksu , Düzenleme: Ozan Gülek

• Amin 2022

Söz Müzik: Ozan Gülek , Düzenleme: Ozan Gülek





YENİDEN DOĞMAYI BAŞARAN HAYATLARIN ÖYKÜSÜ:

‘GÖZYAŞLARIN NE RENK?

Gazeteci ve köşe yazarı Özlem Bay’ın ikinci kitabı ‘Gözyaşların Ne Renk?’ okuyucularla buluştu. Tıpkı mitolojide adı geçen ‘Phoenix’ kuşu gibi küllerinden yeniden doğan hayatların kaleme alındığı kitapta, pek çok yaşanmış insan öyküsü sizleri bekliyor…

“Güç; kaç yaşında olursak olalım, kadın ya da erkek demeden geçmişte aldığınız her türlü yaranın izini silmek için cesur olmaktır. Güç; zamanında canımızı çok acıtmış, bizi kanatmış olan yaralarımızı zamanla iyileştirebilmemizdir. Güç, çekinmeden ve kontrol etmeye çalışmadan hayata kendinizi teslim edebilmektir. Güç, boşalan yerleri doğru hamlelerle doldurabilmektir. Güç, yeniden doğabilmektir...”

Bu sözler, 22 yıllık gazeteci Özlem Bay’a ait. Bay, iki yıldır üzerinde çalıştığı romanı ‘Gözyaşların Ne Renk?’ te bu güce sahip insanların öykülerini anlatıyor.

Ceres Yayınları’ndan çıkan kitap, tüm kitapevlerinin yanı sıra www.ceresdukkan.com ve tüm online kitap satış platformlarında kitapseverler ile buluşuyor.





Busader Büyük Kulüpte Geleneksel Yılbaşı Kermesi Düzenledi.



İstanbul Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği yılın son haftasında Büyük Kulüpte Yılbaşı Kermesi düzenledi. Aralarında yönetim kurulu üyelerininde bulunduğu yılbaşı kermesinde pek çok kişi standlar kurarak satış yaptılar. 50 standın kurulduğu ‘Yeni Yıl Kermesinden’ elde edilen gelirin tıp öğrencilerinin eğitimi için burs fonuna aktarılacağını söyleyen İstanbul Busader Başkanı Op.Dr. Yasemin Yakut kermese olan ilgiden memnun olduğunu söyledi.

SHERATON ISTANBUL LEVENT’TE HATAY LEZZETLERİ

İstanbul’un iş ve yaşam merkezi Levent’in kalbindeki merkezi konumuyla şehrin güncel buluşma noktası Sheraton Istanbul Levent, Kış Lezzetleri Festivalinde misafirlerini 11-15 Ocak tarihleri arasında Hatay Mutfağı ile buluşturuyor. UNESCO Hatay Gastronomi Evi iş birliği ile Hatay’ın yetenekli şefleri, Hatay mutfağının en sevilen tatlarını Sheraton Istanbul Levent’te lezzet severler için hazırlayacaklar.



Homend O- Zone Duo 9005H 2 in1 Hava Temizleyicisi ve Nemlendiricisi Makinesi ile kapalı ortamlarda da güvenle nefes alın!

Homend, O-Zone koleksiyonunda yer alan Duo 9005H 2 in 1 Hava Temizleme Makinesi bulunduğunuz tüm kapalı ortamlarda güvenle nefes almanızı sağlıyor. O- Zone Duo sadece aerosolleri ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda havadaki bakteri ve virüs gibi patojenleri de güvenilir bir şekilde filtreliyor.

Soğuk kış günlerin de kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmeye başlıyoruz. Durum böyle olunca da kapalı ortamlarda soluyacağımız havanın kalitesi insan sağlığı açısından çok daha fazla ön plana çıkıyor.



Lipton Ice Tea’den şekersiz lezzetler!

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Lipton Ice Tea, şeftali ve limon tatlarını sevenler için şekersiz seçenekleriyle de lezzetli bir ferahlık sunuyor; Lipton Ice Tea Şeftali Şekersiz ve Lipton Ice Tea Limon Şekersiz…

Lipton Ice Tea, şeftali şekersiz ve limon şekersiz çeşitleri açılıp kapanabilir Pet 330 ml şişesinde ferahlığı sizlere getiriyor.



SOSYETE VE İŞ DÜNYASI EBRU GÜNDEŞ’E AKIN ETTİ

İstanbul eğlence hayatının lokomotif mekanı Günay Restaurant’da önceki akşam ünlü sanatçı Ebru Gündeş sahne aldı.

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Ebru Gündeş’i dinlemek için Günay Restaurant’a akın etti.

Gündeş’i dinlemeye gelenler arasında Mustafa-Berrin Süzer, Gürbüz-Semra Tümay, Sibel Vatandost, Tuncay-Emine Özilhan ve başarılı bir ameliyat geçiren ünlü programcı Armağan Çağlayan’da vardı.





Sezon Trendlerini Yansıtan Postal Koleksiyonu FLO’dan!

Kış aylarında soğuktan korunmak için en çok tercih edilenler arasında yer alan FLO postal modelleri, kadınların, erkeklerin ve çocukların kombinlerinde tamamlayıcı bir parça oluyor. Siyah ve bej renkleri, sıcak tutan yapılarıyla kış mevsiminde adımlara konfor katacak birçok model alternatifi FLO postal koleksiyonunda!

Watsons’la Cildinize İyi Bakın!

Collagen by Watsons, Pink by Pure Bauty ve Mincer Pharma ürünleri sadece Watsons Mağazalarında , Watsons.com.tr’de ve Watsons Mobil Uygulaması’nda!

Collagen by Watsons’ın geleneksel Marine Collagen'den 20 kat daha güçlü olan, cildin sıkılığını ve elastikiyetini artırmaya yardımcı, ödüllü ve biyo tasarımlı Vegan Collagen Collume®️ içeren Pores-Be-Gone serisi; Pink by Pure Beauty’nin gözenek görünümü azaltmaya yardımcı bakım kremi ve Mincer Pharma’nın yaşlanma karşıtı serumu ile yıllara meydan okuyan pürüzsüz bir cilde kavuşun!



İçim Probiyotik Doğal Yoğurt ile Vücudunu Destekle!

‘İçim’le Hayata Dolu Tarafından Bak’ mottosuyla tüketicilerine ulaşan Ak Gıda-İçim Süt’ün pazara sunduğu yeni ürünü İçim Probiyotik Yoğurt, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklığı desteklemeye yardımcı olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Ak Gıda- İçim Süt Pazarlama Direktörü Selin Dora Falay, son iki yılda çift haneli büyüyen probiyotik ürünler pazarının, dünyada artan sağlık bilincine ve fonksiyonel besinlere olan talebe paralel olarak önümüzdeki yıllarda da büyümesini öngördüğünü belirtti. Falay; “Tüketicilerimizin beklentileri doğrultusunda geliştirdiğimiz yeni ürünümüz İçim Probiyotik Yoğurt’u pazara sunduk. İçim Probiyotik Yoğurt, 750 gramlık ambalajında içerdiği milyarlarca faydalı mikroorganizma ile sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı oluyor



COLIN’S’e Belarus’tan altıncı kez ödül!

Dünyanın 26 ülkesinde 600’ü aşkın satış noktasıyla faaliyet gösteren COLIN’S, Belarus’ta altıncı kez Jean Mağaza Zincirleri kategorisinde “Gençler tarafından en çok sevilen jean markası” oldu.

Jean odaklı moda markası COLIN’S, 21 yıldır Belarus’ta perakende markaları arasında düzenlenen “Yılın Seçimi” araştırmasında altıncı kez birinci seçildi. COLIN’S bu başarısı ile “Gençler tarafından en çok sevilen jean markası” kategorisindeki başarısını elden bırakmayarak, en çok tercih edilen marka ödülüne layık görülmüş oldu.

Global pazarda her yıl daha da güçlendiklerini belirten COLIN’S İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Belarus’ta 6. kez alarak birinciliği elden bırakmadığımız bu ödül, diğer global pazarlarımızda bize motivasyon kaynağı oluyor ve onlarda da en çok tercih edilen jean odaklı moda markası olma yolunda doğru adımlarla gittiğimizi gösteriyor.



KIBRIS’TA YILIN KOREOGRAFI ASİL ÇAĞIL SEÇİLDİ..

Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da yaptığı başarılı defileler ile adını sıkça duyduğumuz ünlü koreograf Asil Çağıl Business Awards Ödül töreninde yılın koreografı ödülü aldı. Business Awards Ödül töreninin Best Model Of The World ile aynı tarihe gelmesinden dolayı ödülünü Best Model Of The World’ e konuk olarak katılan Business Awards Yönetim Kurulu Başkanı Özer Akkeleş’ten alan başarılı koreograf Asil Çağıl, bu yıl iş anlamında çok güzel bir yıl oldu.Umarım 2023 te de sağlıklı, mutlu, huzurlu ve çok başarılı bir yıl daha geçiririz