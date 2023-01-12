Dinçer KARACALAR

BABAZADE BAKLAVA’DAN FRAMBUAZLI SOĞUK BAKLAVA

İsmini Baba ve Oğul kelimelerinin gücünden alan Babazade baklava hatırlanacağı gibi Türkiye’nin ilk vegan baklavacısı olarak tescillenmiş ve bu oluşumuyla büyük takdir toplamıştı. Baklava’da dünyada bir ilki başaran işletme, aynı dönemde vegan su böreği’nden vegan kadayıf’a kadar tüm çeşitlerini lezzet tutkunlarıyla buluşturmuştu.



Genç yatırımcı Eren Can Özsaygılı’nın büyük özverisiyle Aralık ayında ikinci şubesini Erenköy’e açan Babazade baklava, kendi alanında yeniliklere ve yeni denemelere açık duruşunu korumaya ve geliştirmeye devam ediyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı frambuazlı soğuk baklava.Frambuazlı soğuk baklava hem lezzeti hem damakta bıraktığı tatla gerçek anlamda bir lezzet şöleni.



Babazade baklava, Eren Can Özsaygılı gibi çok genç ve dinamik bir yatırımcının ellerinde. Özsaygılı’nın işin mutfağını çok iyi bilmesi, Babazade’nin önümüzdeki yıllarda daha kolay yol alacağının bir göstergesi. 4.Levent ve Erenköy’de baklava tutkunlarının uğrak yeri olan Babazade’ye mutlaka uğrayın.



Fethi DEMİRKOL Yeni Yılın ilk Gelinlik Defilesini Yapıyor.

Fethi DEMİRKOL, Dilek ÖZDEMİR defilesinde koreograf Asil ÇAĞIL ile çalışmayı tercih etti.20 Mankenin yer alacağı tiyatral bir defileyi gerçekleştirecek.





DEDECAN LAHMACUN EFSANESİ ANLATILMAZ YAŞANIR

Lahmacun sevmeyen neredeyse yok gibidir. Özellikle incecik, çıtır çıtır, bol kıymalı bir lahmacuna kim hayır diyebilir ki?

Bilindiği üzere, lahmacun Şanlıurfa’ya ait bir kültürdür. İncecik açılmış hamurun üzerine döşeme denilen yöntemle bol bol koyulan kıymalı harçta sadece kıyma, soğan ve Şanlıurfa’nın isot biberi yer alır.

Güneydoğu Anadolu ve Şanlıurfa mutfağının 32 senelik temsilcisi Dedecan’ın tüm şubelerinde aynı lezzette çıtır çıtır lahmacunu bulabilirsiniz. Yöresinden gelen özel malzemeler, Şanlıurfa’lı şeflerin elinden çıkan nefis lahmacunlar ve kebaplar ile Dedecan, yıllardır sürdürdüğü lezzet yolculuğunu şimdi de Kavacık’ta yeni açtığı şubede devam ettiriyor.





Dosi Design Şıklığı Trendyol İle Buluştu



Türkiye'nin önemli markaları arasında yer alan Dosi Design ilk mağazasını spor ve abiye giyim sevenlerin hizmetine soktu . Kadın giyiminde öncü markalarından olan Dosi Design trendyol’da yerini almaya başladı. Dosi Design Kurucuları

Sibel ve Doğukan ‘ın ilk hedefi kadınların rahat, şık ve mutlu olmalarını sağlayacak . Bu yolda hedeflerimize ulaşacağımız koleksiyonlarımızı sizlerle an ve an paylaşmaktan onur duyarız dedi.



Sevdiğinize “Güzelliğinizi”

Hediye Edin

Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Kadınlar için olduğu kadar erkekler için de en doğru hediyeyi seçmek oldukça önemli. Lider kişisel bakım markası Remington’ın ürünleri yılın en romantik gününde her zamankinden daha göz alıcı ve etkileyici görünmek isteyenlerin kendisi için ama henüz hediye seçemeyenlerinse sevgilisi için en güzel hediyeleri sunuyor.



GELENEKSEL SPOR VE E-SPOR İLK KEZ İZMİR’DE BULUŞUYOR!



ExpoSport 2023; spor/sağlıklı yaşam markalarının, spor aleti üreticilerinin, spor federasyonlarının ve sporcuların bulunacağı, E-spor kategorisini Türkiye’de ilk kez bünyesine katacak olan bir spor fuarı. Eylül ayında Fuar İzmir’de düzenlenecek ExpoSport 2023, spor ve E-spor olmak üzere iki ana kategoriden oluşacak. Spor kategorisinde; spor giyim, sporcu besinleri, spor aleti üreticileri, jimnastik, futbol, basketbol, tenis, yoga, pilates gibi branşlar ve birçok marka yer alacak. E-spor kategorisinde ise yazılım/donanım firmaları, oyuncu aksesuar/ekipman üreticileri, oyun/mobil oyun firmaları ve oyun dünyasına yön veren markalar katılımcılarla bir araya gelecek.





SENİN AŞKIN KAÇTAN KAÇA?

Son dönemde art arda yayınladığı iddialı projeleriyle dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı Sarp Kaya'nın akustik ambiyans oluşturan yepyeni duygusal şarkısı "Taştan Taşa" yayında.

Sarp Kaya'nın sözü ve müziği kendisine ait olan aynı zamanda gerçek bir hikayeden esinlenilerek, zaman zaman chill motiflerinde yer aldığı yeni nesil Slow Pop şarkısı Oben Akın aranjörlüğünde dinleyiciyle buluştu.

2 KADIN GİRİŞİMCİ ENFLASYONA MEYDAN OKUYOR

Son zamanlarda artan maliyetler, yapılan zamlar derken vatandaşın iyice beli büküldü. Alım gücü düşen halk ise zaruri ihtiyacı olan bir çift ayakkabıyı almakta zorluk çekiyor. Ayakkabı dünyasının 2 girişimci kadını öyle bir indirim yaptı ki görenler şaştı kaldı. Mağazaya giden 4 kişilik bir aile 1 yıllık ayakkabı ihtiyacını 952 TL’ye karşılayabiliyor.

Vatandaşların belini büken ayakkabı zamlarına rest çeken hangarium işletmecisi Arzu Selçuk ve Nuray Uysal Demir, 4 kişilik bir ailenin 1 yıllık ayakkabı ihtiyacını perakende fiyatlarını alt üst edip 952 TL’ ye satarak fahiş artışına meydan okuyor.

İtalyan işi pizza!

İtalyan usulü ince ve çıtır hamur üzerinde, gerçek mozeralla peyniri ile taze ve katkısız malzemelerin bolca kullanıldığı özel tariflerini, taş fırınlarda pişirip misafirlerine sunan Pizza İl Forno, alışılmışın dışında bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Pizza İl Forno’nun oldukça zengin içeriğe sahip mönüsünde klasik tatların yanı sıra sadece burada bulabileceğiniz İmza pizzalar, yüzde yüz dana eti veya vejeteryan ve vegan seçenekler bir arada yer alıyor.



Fransız kadınlarının kalın, parlak saçlarının sırrı artık Türkiye’de!

Fransız kadınları arasında 40 yıla yakındır el üstünde tutulan Arkopharma Forcapil saç serisi şimdi saç sorunlarını kökünden çözmek için Türkiye’de. Fransız eczanelerinin en çok satan saç serisi olan Forcapil, en az üç ay kullanımda saç dökülmesini durdurmakla kalmıyor, gözle görülür şekilde güçlü ve kalın kalın saç telleri getiriyor.

Saçımız temelde keratinden oluşur. Amino asitler, sistin, B, D vitaminleri ve çinko gibi elementlerle sentezlenip gürleşir. Forcapil serisi tüm bu yıldız aktif bileşenlere ek olarak, saç büyümesini ve yoğunluğunu destekleyen biyotin ve atkuyruğu içerir.



Yeni yıla yeni ödül

Yayınladığı projelerle ve iddialı çıkışlarıyla dikkat çeken başarılı sanatçı Gülşah Tanrıöver, yeni yıla ödülle girmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadı.

Geçtiğimiz gün şık bir törenle sahiplerini bulan ve medya camiasından bir çok değerli ismin de katıldığı Gecenin Yıldızları Ödülerinde Gülşah Tanrıöver, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Osman Çetin'e ait olan "Simsiyah" şarkısı ile Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı ödülünü aldı.





ATIŞ GRUP, PARALİMPİK SPORCULARIN YANINDA

Atış Şirketler Grubu CEO’ su Sn.Ahmet Atış, Bursa da Paralimpik sporcuların yanında olup, mevcut paralimpik sporcu sayısını arttırmak amacıyla “Sen de Katıl” diyerek özel çocukları spora teşvik edecek projenin destekçisi olacaktır.

2006 yılından beri kurulmuş olan Atış şirketler grubu, 2022 yılında da Gayrimenkul, Alışveriş-Perakende, Entertainment, Turizm, Finans ve Teknoloji sektörlerindeki yatırımlarını hayata geçiren ilerleyen dönemler için de yeni planlamalarını hazırlayan bir grup olmuştur. Atış Grup iş hayatının dışında, sosyal sorumluluk projeleri ve yapmış olduğu hayırlarla da Bursa da adından söz ettirmiştir. Bu anlamda çalışmalarını vakıf çatısı altında toplayıp yerel ve ulusal bazda topluma ve bireylere fayda sağlayacak projeler gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.

KENDİNİZE EN UYGUN MESLEĞİ KİŞİLİK TİPİNİZ BELİRLESİN

Psikoloji dünyasına yeni bir bakış açısı katan Enneagram Kişilik Modelini temel alan ve yapay zekaya başarıyla taşıyan bitest, kariyer ve hedef belirleme sürecinde gençlere önemli bir yol göstericisi oluyor. bitest, gencin sahip olduğu kişilik tipini belirleyerek ilgi alanları ile bağdaştırıyor ve ona en uygun mesleklerin ne olacağını karşısına çıkarıyor.

Gelecekteki yaşamımızı şekillendirecek bir üniversite bölümü seçmek çoğumuz için pek zor bir iştir. Bazılarımız kararını çok uzun zaman önce vermiş ve bu yönde idealist bir çaba göstermiş olsa da bu kadar büyük bir karar vermeyi çoğu zaman son ana kadar erteleriz. Liseye kadar genellikle büyük sorumluluklarımız olmamış, sadece okulla ilgili görevlerimiz olmuştur. Fakat üniversite tercihi geleceğimiz için kritik bir eşiktir.



