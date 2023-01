Dinçer KARACALAR

GÖZDE SUCU KLİBİ İÇİN BODRUM'DA

KAMERA KARŞINA GEÇTİ



2022 yılı ortasında yepyeni sıfır km Sezen Aksu şarkılarıyla müzik severlerle buluşan Gözde Sucu hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Her iki ayda bir müzik severlerle şarkılarını buluşturmayı hedefleyen Gözde Sucu, isminden sıkça söz ettirecek.



Ozan Güleğe ait Gönlü Zengin şarkısının klibi için Bodrum Yalıkavakta kamera karşısına geçti. Bundan sonraki çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gözde Sucu, " Bu yola girip ilk şarkımı yorumladığımda aldığım güzel tepkiler beni oldukça motive etti. Hobi olarak çıktığım bu yolculukta daha iyi şeyler yapmalıyım. Söz, beste ve aranjede, müzik camiasının önemli kişileriyle çalışmaya devam ediyorum. Günay Çoban, Turaç Berkay ve Zeki Güner imzalı şarkılarım için yoğun bir stüdyo çalışmalarına başladım, birbirinden güzel şarkıları yorumlayacağım için çok mutlu ve heyacanlıyım" dedi. Sucu,

işin zor kısmının ise hangi şarkıyı daha önce müzikseverlerle buluşturmaya karar veremediği olduğunun bilgisini verdi.



HABERET, GÖRKEMLİ BİR LANSMANLA START VERDİ

Türkiye'nin yeni yüzyılında, dijital devrim çağının başladığı bu süreçte Türkiye'nin en yeni haber portalı Haberet Dijital Yayın Platformu, geçtiğimiz Cuma günü ünlü programcı ve sunucu Buket Aydın'ın ev sahipliğinde Etiler Celebrity'de düzenlenen lansmanla sektöre merhaba dedi.

İş, sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimlerinin akın ettiği gecenin ev sahipliğini, Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın üstlendi. Belediye başkanları, parti genel başkanları, milletvekilleri, gazeteciler, yazarlar, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Haberet'in lansman gecesinde Buket Aydın'ı yalnız bırakmadı.

THE NORTH FACE‘DEN SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL HEDİYE ÖNERİLERİ

The North Face Sevgililer Günü için çarpıcı hediye alternatifleri sunuyor. Zorlu hava şartlarında sevdiklerinizle çıktığınız maceralarda, karlı kış günlerinde yapılan uzun yürüyüşlerde kısacası hayatın keşfedildiği her anda The North Face sıcaklığın adresi oluyor. Himalayan Parka, Nuptse Mont gibi The North Face’in ikonik ürünlerinin yanı sıra bere, ayakkabı, çanta gibi parçalar da stilinize sıcak bir dokunuş katıyor.

CAMPER’IN İKONİK MODELİ TWINS 35 YAŞINDA

İlk olarak 1988'de tasarlanan TWINS modelinin benzersiz konsept fikri, bir çift ayakkabının aynı olması gerektiği fikrini sorgulayarak başlıyor. Her bir TWINS çifti uyumsuz olacak şekilde tasarlanarak seriye bir asimetri ve bireysellik duygusu kazandırıyor. TWINS koleksiyonu bu şekilde Camper'ın yılardır süregelen yaratıcılığını, yenilikçiliğini ve geleneksel olmayan felsefesini de somutlaştırıyor.

Efsane ürün HC Complex ile saçlarınız elinize değil belinize gelecek

Saç bakım ürünleri kategorisindeki son yılların favori ürünü HC Complex’in 6 farklı etkisi sayesinde “saçlarınız elinize değil belinize gelecek”. 16 yıldır Türkiye’nin saçlarını uzatan HC Care’in efsane ürünü düzenli kullanıldığında saçları güçlendirerek sağlıklı saçlara kavuşturuyor.

Shea Yağı ile yüzünüzü ve ellerinizi şımartmanın tam zamanı

L’Occitane, çok kuru ve hassas ciltleri bile beslemeye ve rahatlatmaya yardımcı olan yeni ürünleri Shea Bi-Phase Face Serum, ellere yoğun nem için yenilenen Shea Intensive Hand Balm, Shea Hand Scrub (El peelingi) ve tırnakları yeniden yapılandıran Shea Nail Cuticle Oil, ilk kullanımdan itibaren iyileştiren etkileriyle karşınızda.

Beşiktaş'ta görkemli açılış

İzmir'in gözde mekanı Bi nevi Alaçatı, Alaçatı'dan sonra İstanbul Beşiktaş'ta da kapılarını açarak eğlence hayatına merhaba dedi. Önceki akşam şarkıcı Mehmet Erdem'in sahnesiyle kapılarını açan mekan, gelen misafirlerine inanılmaz bir gece yaşattı.

Bi’Nevi Ortakları; Osman Erdem, Kemal Değirmenci, Yusuf pürcü Bi Nevi alacati sektör de 3 yildir yer almaktadır ve her sene büyüyerek gastro ve eğlencede öncü olma yolunda ilerliyor, bunu da İstanbul,un incisi Beşiktaş'ta şubesini açtık. Vizyonumuz genç girişimci iş insanları ile sektörel tecrübesi olan kadrosuyla gastro eğlencede tercih edilen olmaktır.

Bi nevi alacati mekanlarin tarzini bölgenin eğlence anlayışına göre oluşturur. Bi Nevi markasinin oncelikli değerleri kaliteli hizmet, kaliteli eglencedir, bu anlayışla kalıcılık sağlayıp tercih edilen olmak istiyoruz.



Design Market’ten aşk ve tasarım tutkunlarına özel hediye seçenekleri…

Yılın en romantik ayında ona kendini özel hissettirecek, ruhuna dokunacak, aşkınıza ilham olacak bir hediye seçmek istiyorsanız, Design Market 200’den fazla tasarımcının özgün tasarımlarıyla sizi bekliyor.

Sevgililer Günü’nde yaratıcı ve renkli 5 binden fazla ürün grubuyla tasarım tutkunlarına kıyafetten ev dekorasyonuna, aksesuardan ayakkabıya, takıdan aksesuara birçok seçenek sunan Design Market’ten yapacağınız hediye seçimleriyle, onun kalbini bir kez daha fethedeceksiniz. Kahvesiz güne başlayamayanlara motto’lu bir fincan, vegan sevgilinize elma derisinden renkli bir çanta, doğa tutkunlarına kurutulmuş çiçekleri boynunda taşıyacağı bir kolye, stiliyle ruhunu yansıtanlara sadece “ona” özel bileklik ve yüzük, ruhunuzu yenileyip çakralarınızı açacak doğal yağlar ve tütsülük… Hikayesiyle size ilham olacak ve aşkınızı daha da özel kılacak birçok tasarım, Design Market mağazalarında…







Metro Türkiye’den kış aylarında içinizi ısıtacak lezzetli ve sağlıklı Rioba çaylar

Dünyanın en çok çay tüketen ülkesi Türkiye’de çayın çeşitlerine olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Birbirinden leziz sofraların eşlikçisi, dost meclislerinin aranan tadı olan çay, sunduğu faydalarla da sağlık için birebir. Çay çeşitlerini arttırmaya devam eden Metro Türkiye, kendi özel markası Rioba ile sunduğu birbirinden leziz 18 çeşit çay çeşidi sunuyor.



Harmes Elektrik 10 yaşında

Harmes Elektrik & Otomasyon, 10. yılını ünlü sanatçı Mehmet Çevik’in sahneye çıktığı görkemli geceyle kutladı.

Sektöründe Bursa’nın öncü firmalarından olan Harmes Elektrik & Otomasyon, 10. yılını Podyum Davet’teki renkli geceyle kutladı. Sektör temsilcileri, iş paydaşları, müşterileri ve çalışanlarının katıldığı görkemli davet, önce kokteylle başladı. ‘Sizinle birlikte geleceğimize ışık tutuyoruz’ sloganıyla Harmes Elektrik & Otomasyon ortakları Harun İnal ve Mesut Albayrak’ın kusursuz ev sahipliğinde gerçekleşen gecede konuşan Harun İnal ve Mesut Albayrak, 10 yılda sektörde önemli bir mesafe katederek, büyümeye devam edecekleri mesajını verdiler.

YAŞAMAK DA BULAŞICI OLSA

Hakan İşcen'in pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerine ithaf ettiği "Keşke Yaşamak da Bulaşıcı Olsa" adlı şiir kitabı ilgi görmeye devam ediyor.

İşcen’in şiirleri, sadece koronavirüs pandemisi üzerine değil. İşcen aynı zamanda düşünce özgürlüğünden “aynı bulutları ve yağmuru paylaşan” insanoğlunun dinmeyen savaşlarına, cansız bedeni sahile vuran minicik yavrulardan bir gram altın uğruna kesilen ağaçlara uzanan ‘insanlığa dair’ çok önemli meseleleri ele alıyor.

Dr. Elvan Elvan'dan kış ayına pozitif şarkı

Ayıp edenlere ithafen

Yeşilçam'ın efsanelerinden, “Olmaz Olsun” ve “Tövbeler Tövbesi” şarkılarını kendine has yorumladıktan sonra sözü ve müziği kendisine ait olan Elvan Elvan'ı yayınlayan Dr. Elvan Elvan, müzikal kariyerinde son dönemlerde art arda yayınladığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel sanatçı bu kez üzerinde uzun süredir titizlikle çalıştığı yeni şarkısı “Ayıp Ettin” ile dinleyicisiyle buluştu.