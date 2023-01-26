Dinçer KARACALAR

ELLE SHOES İLE AŞK ZAMANI !

Tasarladığı koleksiyonlarla stilize kadın ve erkeklerin vazgeçilmezi olan Elle Shoes, Sevgililer Günü’nde aşka bir adım daha yaklaşıyor. Ayakkabı, çanta ve aksesuar seçeneklerinin yanı sıra “yeni” deri ceket koleksiyonu ile Elle Shoes, aşkına şıklığı armağan etmek isteyenlerin tercihi olacak!





Damak Çatlatan Kurabiye

Kahramanmaraş'ı dünyanın en önemli mutfak duraklarından biri haline getiren bu lezzetlerden birisi de Tereyağlı Fıstık kurabiyesi.

Çay ve kahvenin yanına kurabiyeler oldukça yakışır ve molanızı lezzetlenir kahramanmaraş tereyağlı fıstıklı kurabiyesi daha önce yediğiniz hiç bir kurabiye’ye benzemeyecek kadar güzel ve lezzetli bir kurabiye . Sevdiklerinize tereyağlı fıstıklı kurabiye hediye etmek istiyorsanız

Ümit kuruyemişe şekerleme’ye ait instagram sayfasından sipariş verebilirsiniz .





“Kuşlara Fısıldayan Kız” Hikayesi Tiyatro Sahnesine Taşındı

Koroplast’ın “Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay” mottosuyla çocuklara çevre ve geri dönüşüm bilinci aşılamak için hayata geçirdiği “Kuşlara Fısıldayan Kız” hikâye kitabı, tiyatro oyununa uyarlanarak çocuklarla buluştu. DasDas’ın deneyimli kadrosu tarafından hazırlanan oyun, Kora ve Mori’nin geri dönüşüm maceralarını anlatıyor.

Okul Ara Tatilinde yaşanacak sıra dışı bir deneyim; İllüzyon Müzesi!

İstanbul’un ikonik semti Beyoğlu Narmanlı Han ve sevilen AVM Emaar Square olmak üzere İstanbul’da iki ayrı şubesi yer alan İllüzyon Müzesi, 23 Ocak - 3 Şubat ara tatilinde de online rezervasyon ile sıra beklemeden genç yaşlı herkesin ziyaret planları arasında yer alıyor.

Cemiyet hayatını, kendisine hayran Bırakan Uygulama!

TAŞI24’ün, Mandarin Oriental Bosphorus’ta Ümit Karalar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği lansman etkinliği; medya sektörünün önde gelenlerinin katılımıyla gerçekleşti. Nakliyeci ile müşteriyi dijital bir platformda buluşturan TAŞI24, İstanbul’da hizmete girdi ve lansman davetini Mandarin Oriental Bosphorus'da yaptı. Sanat ve cemiyet hayatından, Emel Yıldırım, Arzu Kunt, Selen Tezman, Yonca Kunacav, Şebnem Demir, Eda Güzelcik, Yasemin Şevkatli gibi, birçok ismin katıldığı davet, boğaz manzarası eşliğinde düzenlendi.



PARANIT VE TOÇEV AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI: “SEVGİYLE BİTTİ GİTTİ”

İlkokul çağlarındaki çocuklarda sıklıkla rastlanan akran zorbalığı, çocukların bilinçli veya bilinçsiz birbirlerini incitmelerine ve olumsuz yönde etkilenmelerine neden olan sorunların başında geliyor. Her çocuğun başına gelebilecek bitlenme gibi sorunlar da akran zorbalığının dikkat çeken konuları arasında yer alıyor. Paranit, TOÇEV iş birliği ile bu yaş grubundaki çocukları arkan zorbalığına karşı bilinçlendirmeyi hedeflerken maruz kalınan bitlenme konusunda da sevgiyle ellerinden tutuyor ve sevgiyle bitti gitti diyor.



Sofraların En Değerli Takısı Karaca 316+ Çelik Çatal-Kaşık-Bıçak Koleksiyonu’nu Keşfedin

Yenilikçi ürün gamı ile sofraların vazgeçilmez markası Karaca; Premium ve Elegance olarak iki kategoriye ayırdığı, dünyanın en değerli çeliklerinden üretilen yeni 316+ çatal-kaşık-bıçak koleksiyonu ile sofraların ömrünü uzatıyor.





SUSHICO ÇİN YENİ YILINI KUTLUYOR

25 yıldır Uzak Doğu mutfağı sevenleri mutlu eden SushiCo, yaklaşan Su Tavşanı Yılı’nı şubat ayı sonuna kadar kutlamaya devam ediyor. SushiCo, menüsünde bu dönem için özel anlamlar taşıyan Çin yemeklerini öne çıkarırken müşterilerine yeni yıl hediyesi vermeyi de ihmal etmiyor

Çin Yeni Yılı sırasıyla Küçük Yıl, Bahar Festivali ve Fener Festivali olmak üzere 3 döneme ayrılıyor. Çin geleneklerine göre 22 Ocak’ta başlayacak 2023 bir kez daha Tavşan Yılı olarak kutlanıyor. Ama bu yıl diğerlerinden ‘Su Tavşanı Yılı’ olarak ayrılıyor. Su yılı olduğu için atılan her adımda sezgilerinize güvenmekte çekinmeyeceğiniz bir dönem geliyor.



vivo’dan sömestir tatilinde öğrencilere mükemmel karne hediyeleri: Y35 ve Y22s

Karne heyecanı yaşayacak öğrenciler için en güzel hediye, kuşkusuz oyunlarını da kesintisiz oynayabilecekleri güçlü özelliklere sahip yeni bir telefon. vivo, çocuklarına telefon hediye etmek isteyen velilere sömestir kampanyası kapsamında myvivoshop.’da şık tasarım ve güçlü teknik özelliklere sahip telefonlarını 3 yıl garantiye ek indirimli fiyatlar ve hediye fırsatları ile sunuyor.





FLO Çocukların Karne Heyecanına Ortak Oluyor!

Miniklerin başarısını sevindirmek isteyen ebeveynler için FLO’nun lisanslı koleksiyonu keyifli bir karne hediyesi alternatifi oluyor. Herkesin en sevdiği karakterler ile tasarlanan modeller yarıyıl tatiline renk katacak!

’Eve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum’’

DİCLE ÇİFTÇİ / 4 Şubat- 12 Mart

Dicle Çiftçi’nin güneş ve gün ışığı temalarından yola çıkarak hayata geçirdiği son sergisi “Eve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum”, 4 Şubat - 12 Mart 2023 tarihleri arasında, KUN Art Space’de izleyiciyle buluşuyor. İlk defa sergilenecek eserlerden oluşan sergi, Çiftçi’nin üretimine kapsamlı bir bakış olanağı sunuyor.



GÜÇLÜ İZLERİN MİSAFİR EDİLİĞİ SERGİ BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Usta Desenler Sergisi, 21-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Katman Art Event ev sahipliğinde ziyaret edilebilecek. Sergi kapsamında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi eğitim üslubu ile geçmişten günümüze kadar uzanan usta-çırak ilişkisine atıfta bulunulurken; bu ilişkinin taşıdığı güçlü izler misafir ediliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ARTOIS CADDE’DEN AŞK DOLU SÜRPRİZLER

Kısa bir süre önce İstanbul Anadolu Yakası’nın en gözde semtlerinden biri olan Caddebostan’da kapılarını açan Artois Cadde, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiftlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Danışman şef Hazer Amani’nin Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı ‘Aşk temalı’ menu ile aşkın büyüsü caddeyi saracak.



