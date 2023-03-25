Dinçer KARACALAR

Cengizhan Adıgüzel İddialı Geliyor

2003 yılında İstanbulla tanışan cengizhan Adıgüzel 20 senelik iş yaşamında yeni nesil yapımcı ve yazar olarak adından söz ettirmeye başladı.

Dünyaca ünlü reklam ajansında üst düzey Creative olarak görev yaptıktan sonra. Kendi şirketini kurarak sinema filmleri yapmak adına yapımcılığına başladı. Yazarlık konusunda hikaye ve senaryolarının beğenilmesi ülke sınırlarını aşarak kısa zamanda ses getirdi. İlk sinema filmi projesi olan Al yazma ismindeki dram filmi ni 2022 yılında çekerek hazır hale getirdi. Nisanın ayının son haftasına vizyona girmesi beklenen Eylül ayında 21 ülkede vizyona girecek olması başarısının kanıtı haline geldiğini gösteriyor. 2. Projesi z kuşağı filmi ise 27 mart 2023 tarihinde çekimlerine start vererek ivme kazanmaya devam ettiğini gösteriyor.



FARK YARATAN PROGRAM “50 fifty”DE ÖZEL KONUKLAR

DreamTürk ekranlarının dinamik müzik magazin programı “50 fifty” bu hafta da çok renkli…

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty”de buhafta müzik dünyasının önemli isimlerinin sürpriz açıklamaları var.

“Çukur” şarkısının yaratıcıları Nihan Çelik ve Aşkım Kapışmak’tan şarkıya dair çok özel açıklamalar.

Oktay Atasoy’da Elite Dergisi için Aşkım Kapışmak’la görüşmeler yaptı. Dergi ile ilgili projeler yakında açıklanacak. Sinan Akçıl, evlenme yasağıyla

ilgili ne dedi? Gece Yolcuları ve Gökhan Türkmen yeni projelerini “50 fifty”e açıkladı…Bu yıl 9.su düzenlenen İzmir Fashion Week defilelerinden en güzel görüntüler ve röportajlar …Ayrıca haftanın öne çıkan müzik ve magazin haberlerinin yer aldığı “50 fifty” 23 Mart Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında…

SANATÇI DİDEM YAĞCI DÜNYACA ÜNLÜ AKTÖR SYLVESTER STALLONE’ NİN SANAT KOLEKSİYONUNDA DA YERİNİ ALDI.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünden mezun olduktan sonra Avrupa Birliği Bursu (2010) ile LCF’ de ‘Çağdaș Sanat ve Tasarım’’ alanında Master eğitimi gören Didem Yağcı, sanatsal yeteneğini, bilim ve mühendislik eğitimiyle birleștirip iș hayatından edindiği tecrübe ve vizyonu da üzerine ekleyerek sanat alanında farklı teknikler; malzeme, renk, doku ve tasarımı bir araya getiren 3 boyutlu soyut formlar üretiyor

YAĞIZ’DAN ANLAMLI ZİYARET



Ünlü Sanatçı Yağız Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da bulunan ve enkaz altında hayatını kaybeden KKTC’li voleybol takımı öğrencilerinin mezarlığını ziyaret etti.



Adıyaman'daki İsias Otel'de çoğunluğu kolej voleybol takımlarındaki öğrenciler olmak üzere 35 KKTC vatandaşı hayatını kaybetmişti.



Sanatında kattığı eserlerle adından sıkça söz ettiren Yağız, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybeden KKTC’li voleybol takımı öğrencilerinin Gazimağusa mezarlığını ziyaret ederek mezarlara çiçek koydu.



SADELİK, ZARAFET VE MODERN TASARIMLAR

Özgün ve sıra dışı modelleriyle sektöre yön veren Weltew Home, modern formlu sade tasarımı, güçlü duruşu ve zarif çizgileriyle dikkat çeken Natura Koleksiyonu ile adından söz ettiriyor.

Modern ve zarif duruşuyla evlerin yeni çekim merkezi olacak Natura Koleksiyonu, koltuk takımları, duvar ünitesi, yatak odası ve yemek odası takımlarıyla göz dolduruyor.





Bİ’BUÇUK PİDE YER MİYİZ?

Denizli’de ilk pide dükkanı açan Okan Karagüllü adeta pide fabrikası gibi çalışıyor. Eli o kadar bol ki mekanın adını Bi’Buçuk Pide koymuşlar. Mekanda sadece pide çeşitleri bulunmuyor. Aynı zamanda dana etinden az acılı güveç yapıyor. Çarşaf Lahmacun kapış kapış gidiyor. Özellikle tahinli pideye kendi yorumunu kattığı bir pide var. Tahinli pide üzerine badem, ceviz ve kaju ile hazırladığı karşımı serptikten sonra dürüyor ve fırına veriyor. Fırından çıktıktan sonra dilimliyor. Kesme dondurma ekledikten sonra sunumu mevsimine göre meyve veya çerezlerle tamamlıyor.



Kärcher,İstanbul Anadolu Yakası’ndaki

İlk Mağazasını Açtı…

Dünyaca ünlü temizlik teknolojileri üreticisi Alman markası Kärcher, İstanbul Ümraniye'de açtığı yeni mağazasıyla ülkemizdeki büyüme hamlesini sürdürdü.

Temizlik teknolojileri alanında dünyanın öncü markaları arasında yer alan Alman Kärcher, ülkemizdeki yatırımlarına devam ediyor. Kärcher, büyüme stratejisi

kapsamında, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki ilk mağazasının da açılışını gerçekleştirdi ve böylece Türkiye’deki konsept mağaza sayısını 14’e çıkardı.

FIRAT NEZİROĞLU X TILIA İŞ BİRLİĞİ

Tilia, 60. yılını Uluslararası Dokuma Sanatçı Fırat Neziroğlu iş birliği ile kutluyor.

Sanatçı Fırat Neziroğlu’nun Tilia’nın 60. yılına özel gerçekleştirdiği tasarım sandalye “Balance – Denge” tasarım severlerin beğenisine sunuldu.

Demokratik tasarım ilkesi ile ulaşılabilir tasarımlarını, doğaya, insana ve her alanda iyi olmaya verdiği önemle birleştiren Tilia, 60. yılını aynı değerlerde buluştuğu sanatçı

Fırat Neziroğlu iş birliği ile kutluyor.



Doğa ile İç İçe Kahvaltı Yapmak İçin Adres Akyayla Kahvaltı Evi



Akyayla Kahvaltı Evi; serpme ve seçme kahvaltısını hafta içi ve Cumartesi günleri 07:00’den itibaren bulabilirsiniz. Küçük tabaklar ile sundukları reçel, peynir çeşitlerine sucuklu yumurtalı omlet, Kale Biber tatarı, isteğe göre titrek tavşan menemeni bulunuyor. Taze olarak hazırladıkları bezleme ve bazlama kahvaltınıza eşlik ediyor.

Yöresel ürünlerin satıldığı Akyayla Kahvaltı Evi’nde kahvaltıda tükettiğiniz ürünlerden temin etmeniz mümkün oluyor. Mekan sahibi Tennur Çıldır, başarılı bir girişimci olduğu için sürekli ürünlerini geliştiriyor ve yeniliyor.

Kayra’dan Afropop şarkı: ‘Ellerimden Tut’



Yeni nesil popun son yıldızı Kayra, dördüncü single çalışmasıyla dinleyicilerinin karşısında. Genç sanatçının söz ve müziğine de imza attığı “Ellerimden Tut”, klibiyle birlikte dijital platformlarda yayında.

“Ele Veriyor”, “Gidemem” ve “Dans Et” şarkılarıyla pop müziğe yepyeni bir soluk getiren Kayra, dördüncü single çalışmasını tamamladı. Söz ve müziği Kayra’ya, aranjesi Gökhan Sivri’ye ait “Ellerimden Tut”, Kayra Müzik yapımcılığında, Sony Music Entertainment dağıtımıyla müzik platformlarındaki yerini aldı.

Zerafetiyle Bahar Sofralarını Müjdeliyor

Zanaat ve sanatı bir araya getiren Güral Porselen, sıradışı dokuları ve gerçek renk tonlarını, modern dekorlarla birleştirerek oluşturduğu serileriyle bahar sofralarında fark yaratacak sunumlara imza atıyor.

Baharın simgelediği tazelik ve umudu, özenle tasarladığı takımlarla sofralarımızda da yeşerten Güral Porselen, bizleri çiçeklerin iyileştirici enerjisiyle buluşturuyor.

Güneydoğu Anadolu’nun dünyaya açılan markası depremzedelerimizin yanında!

Türkiye’nin yükselen değeri, Güneydoğu Anadolu’nun dünyaya açılan markası Alvero, yakın tarihimizin en büyük felaketini yaşadığımız şu günlerde, şehrini terk etmek zorunda kalan depremzedelerimize istihdam sağlamak için çalışmalarına başladı. Alvero, kadrosunu genişleterek vatandaşlarımıza ve ülkemize destek olmayı amaçlıyor.

Alvero, mutfak ve banyolar için dikkat çeken, üst düzey ve yüksek teknoloji tasarımlar üretiyor. İngiltere, Gürcistan, Irak gibi ülkelerde Türkiye mobilya sektörünün yetkinliğini kanıtlayarak, adını gururla duyuruyor.

AYDA’YA YOUTUBE’TAN BÜYÜK SÜRPRİZ!

Ünlü şarkıcı Ayda, çıkardığı son single’ı ‘Fedai’ ile listeleri salladı. Henüz birkaç gün önce ‘Two Way’den çıkardığı şarkı, Spotify’ın en büyük listelerinde yayınlanmaya başlayan ve 48 saat içinde milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan Ayda’ya en büyük sürpriz Youtube’dan geldi. Mayıs ayında çıkaracağı single için Youtube After party yapmak istediğini iletti. Dünyada ilk kez yapılmaya başlayacak konsept için Ayda’yı seçen Youtube, ‘Fedai’ şarkısı için bu partiyi yapacaktı. Ancak şarkının çıkış tarihinin ertelenememesinden dolayı, Mayısta çıkaracağı single’ı için el sıkışıldığı öğrenildi!



