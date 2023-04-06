Dinçer KARACALAR

"Mersin Bu Kadar Göçü Kaldıramaz"

Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal, memleketi olan Mersin için canla başla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, kontrolsüz şekilde artan göçe dikkat çekti. Mersin’in geçmişten bu yana dini ve kültürel çeşitliliği bağrında harmanlamış, anlayışı, birlik ve beraberliği ilke edinmiş, kendine has kimliği ile günümüze ulaşmış nadide şehirlerin başında geldiğini belirten Dr. Levent Uysal, bu kimliği korumanın göç sebebiyle giderek önem kazandığını vurguladı.





İftar yemeğinde “Engelli Bireyler”e destek

Moonlife Dergisi’nin Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul’daki geleneksel iftar yemeğine ünlü isimler katıldılar. İftar sonrası ünlü müzayedeci Uğur Batur tarafından düzenlenen müzayededen elde edilen gelirin bir bölümü “Engelli Bireyler”in ihtiyaçları için Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlandı. Müzayede sırasında Başkent İnşaat’ın sahibi iş insanı Uğur Vergili, yüz bin liraya satın aldığı antika Fransız lambayı Seda Sayan’a “ev hediyesi” diyerek hediye etti.

CİLDİNİZİ VE VÜCUDUNUZU

YAZA HAZIRLAYAN 5 ETKİLİ YÖNTEM

Kış aylarında uzun süre kapalı ortamlarda kalmak, ciltte yağ ve nem dengesinin bozulmasına neden olur. Ciltte matlık, yağlanma, nem kayıpları yaşanır. Kış aylarında sadece cildimiz değil vücudumuz da bölgesel yağlanmalar görülür. Bölgesel yağlanma yaşayan kişiler genellikle elma ya da armut tipi denilen bir yağlanma ile basen ve göbek bölgelerinden daha çok kilo alır. Kişiye özel bakımlarla cildin daha canlı, parlak; vücudumuzun da sağlıklı bir görünüme kavuşacağını belirten Yeliz Başaran Beauty markasının kurucusu Uzman Estetisyen Yeliz Başaran ‘’Pasif jimnastik, çatlak bakımı, bölgesel zayıflama cihazlarıyla kısa sürede daha fit bir görünüme kavuşabilirsiniz’’ diye konuştu.

42 Maslak’taki ‘Maslak Muhabbet Olsun’ Ramazan Davetine

Cemiyet ve İş Dünyasından Ünlü İsimler Renk Kattı

‘Artful Living’ konsepti ile eğlence, sanat ve kültürel etkinliklerle ön plana çıkan 42 Maslak, İletişim stratejisti ve TV sunucusu Ertan Özyiğit’in moderatörlüğünü yaptığı ve NLP Danışmanı ve yazar Barış Muslu’yu konuk ettiği ‘Maslak Muhabbet Olsun’ söyleşisine cemiyet ve iş dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.

42 Maslak'ta, İletişim stratejisti ve TV sunucusu Ertan Özyiğit’in moderatörlüğünü yaptığı, ‘Maslak Muhabbet Olsun’ söyleşisinin konuğu NLP Danışmanı ve yazar Barış Muslu oldu. Sohbet, 42 Maslak’ın içinde yer alan Türk Lezzet Müzesi'nde gerçekleşti. Büyük ilgi gören sohbete aralarında Ahu Aysal, Yonca-Cüneyt Ortan, Zuhal Mansfield, Evrim Kırmızıtaş Başaran, Kadriye Olgar, Müşerref-Cihat Yaycı, Vasfi Pakman Beste Paydaş Ertan , Nilüfer Pazvantoğlu ,Dinçer Karacalar,Özge Zeki , ve Cenk Dağcı’nın da bulunduğu cemiyet ve iş dünyasından isimler katıldı.

IN STREET’ten Sokağın Tarzını Yansıtan Yeni Sezon Koleksiyonu!

Nike, Adidas, Puma, Lumberjack, Vans, Reebok ve Lotto gibi dünyaca ünlü markaların en trend modellerinin yer aldığı IN STREET İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nda tarzınızı yansıtacak modeller sizleri bekliyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ YEREL ÜRETİCİLER DESTEKLENMEYE DEVAM EDİLMELİ

Birbirinden leziz ve kıymetli birçok ürün; Hatay'ın Halhalı Zeytini, Kömbesi, Zahteri, Maraş'ın Sıkma Tarhanası, Cevizi, Osmaniye'nin Fıstığı, Adıyaman'ın Gevreği, Malatya'nın Kayısısı, Kömesi, Adana'nın Şalgamı, Antep'in Fıstığı, Diyarbakır'ın Mercimeği, Pirinci…Kadim ve bereketli topraklarda binbir emekle, geleneksel yöntemlerle üretilmiş, birçoğu coğrafi işaretle tescillenmiş bu özel ürünler; şimdi dayanışmanın ürünlerine dönüşüyor.

Anadolu’nun bereketli topraklarından aldığı ilhamla birbirinden özel etlerini Ataşehir Beeves’te yer alan restoranında konuklarının beğenisine sunan Şef Sidar Budak, yapmış olduğu çalışmalarla deprem bölgesindeki yerel üreticileri desteklemeye devam ediyor. İmza lezzetlerin yanı sıra menüsünde yer alan enfes tatları, bundan sonraki süreçte Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya başta olmak üzere deprem bölgesinden etkilenen şehirlerde yer alan yerel üreticilerin özenle ürettiği, coğrafi işaretli ürünlerle buluşturuyor.

Mobilyada, Düğün Sezonuna özel “Tek taşla, iki fırsat”

Evgör Mobilya, yeni bir yaşam kurmayı hayal eden çiftler için düğün sezonuna özel “Tek taşla iki fırsat” kampanyası başlattı. Firma, Nisan ayında başlayıp yaz boyunca devam edecek kampanya kapsamında, avantajlı fiyatlarla satışa sunulan seçili düğün paketlerinden herhangi birini alan çiftlere, tek taş pırlanta yüzük hediye ediyor.





KELEBEK MOBİLYA YENİ “SENTA” KOLEKSİYONUNU TANITTI

Kelebek Mobilya satışa sunduğu Senta Koleksiyonu’yla evleri yeniliyor. Oturma odasından yemek odasına, yatak odasından aksesuarlara kadar birçok kategoride ürünler sunuyor. Kelebek Mobilya, aksesuar markası Kelebek Dekor’da bir ilk yapıyor ve LED ampul ve camla birleştirdiği lambalarıyla koleksiyonu zenginleştiriyor.

Metin Göç’ten yepyeni bir single: Eski Sen



Metin Göç, beğeni toplayan “Yastık İzi” single’ından sonra suskunluğunu yeni şarkısı “Eski Sen” ile bozdu. Başarılı müzisyen, klibinin yönetmenliğini de üstlendi.

Müzik listelerini sallayan “Yastık İzi” şarkısının ardından yeni single’ı merakla beklenen Metin Göç, suskunluğunu bozdu. Genç sanatçı, “Eski Sen” adlı yeni bir single hazırladı. Çalışma, Fann Records etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı.

Popeyes®’tan avantajlı Ramazan Menüsü!

İftarın keyfi Popeyes® ile çıkar diyorsan Ramazan Menüsü tam sana göre!

Tavuğun en lezzetli hali Popeyes®, Ramazan ayına özel hazırladığı “Ramazan Menüsü”yle Popeyes® severleri maksimum lezzetle buluşturuyor. Bu Ramazan da sofralarına lezzet katmak isteyenlerin tek adresi Popeyes® oluyor!





Bodrum’un 2. Çikolata & Kahve Festivali…

Bodrum’un ilk ve tek festivali Çikolata & Kahve 14-16 Nisan 2023 tarihlerinde Bodrum Oasis Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Bu sene Bodrum’da 2.si gerçekleşecek olan Çikolata & Kahve Festivali, 14-16 Nisan 2023 tarihlerinde Oasis Alışveriş Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Damakların şenleneceği bu özel festivalde kahve çikolata tutkunları farklı tatları deneyimleme fırsatı bulacak. Birçok markanın yeni ürünlerini meraklılarıyla ilk kez buluşturacağı festivalde dopdolu 3 gün yaşanacak.

İftar sonrası sigara kullanımı öldürücü olabilir!

Ramazanda hangi grup hastalar oruç tutabilir kimler tutmamalıdır gibi sorunlar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş Ramazan öncesi yapılacak tetkikler neticesinde kişinin oruç tutup tutamayacağının belirlenmesinin daha doğru olacağına vurgu yaparken, iftar sonrası sigara kullanımının ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Comeup’tan spor şık dozu: Siyah ceket

Fonksiyonel kumaşları ve estetik dizaynlara sahip tasarımları spor tutkunlarıyla buluşturan Comeup, siyah spor ceketiyle spor şık anlayışını merkeze alıyor. Etkileyici dokusuna ek olarak sonsuz hareket alanıyla da yenilikçi bir rahatlık yaklaşımı sunuyor.







