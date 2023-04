Dinçer KARACALAR

ADİL YILDIRIM: TÜRKİYE ATAERKİL DEĞİL, ANAERKİL BİR TOPLUM!

Kitapları satış rekorları kıran, “İtiraflar Show” yeni bir turne heyecanı yaşayan ünlü Yazar ve İlişki Koçu Adil Yıldırım, Manşetteyiz Dergisi Nisan Sayısının kapak konuğu oldu. Yıldırım gündem yaratacak çok samimi açıklamalarda bulundu.

Aşk ve ilişkiler konusuna getirdiği yorumlarla dikkat çeken, bu alanda yazdığı kitaplarla satış rekorları kıran Adil Yıldırım, Manşetteyiz Dergisine verdiği röportajda gerçek aşkın tarifini yaparak şunları söyledi. “Benim dışarıda dindar bir görüntüm yok, bu şekilde bir bakış açım da yok ama Allah’a çok büyük bir aşkım var. Yaratıcı güce… Bütün dinlerden bağımsız olarak konuşuyorum. Dini konuşmuyorum şu an. Biraz daha deist konuşuyorum. Ben çok fanatik bir Allah’çıyım. Doğduğum günden beri O’nu büyük bir ruhsal rehber gibi görüyorum. En savunmasız anlarımda düşecekken beni kaldıran bir güç var. Ben bunu yaşamasam, bana kimse inandıramaz bunu, ama kendim yaşadım. Bana bir din empoze edilmedi, hiçbir zaman. Dolayısı ile benim için birinci sırada Allah Aşkı gelir. Dertleşiyorum, o beni anlıyor, ben onu anlıyorum, iletişimimiz var çok şükür. Ona kavuşma düşüncesi beni heyecanlandırıyor.”





İngiliz girişimci Tyla Angelis ‘Sağlık yatırımı için Türkiye’ye geldi



Türkiye’de sağlık ve kozmetik sektörlerinde yatırımları bulunan, kıl kökü görünümü tekniği ile erkeklere uzun zamanlı ve doğal bir işlem uygulayarak saç kaybına ve saç seyrekliğine 15 yıl süre ile son veren uluslararası kliniği ile Londra, Toronto, Chicago, Hong Kong gibi dünyanın en önemli şehirlerinde adını duyuran, Türkiye’de ise By Tyla Angelis ismiyle tanınan iş insanı, bu girişimi ile Türkiye’de İstanbul Nişantaşı’nda, Ankara Çukurambar’da ve Diyarbakır’da hizmet veren “His Hair Center” ile danışanlarının saç ile ilgili sorunlarına çözüm getirerek saç tedavisi alanında Türkiye’de yeni ve benzeri olmayan bir tekniğin öncüsü oldu.





Saran Group 24. ''Atatürk Spor Salonu''nu İzmit’te Açtı

Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken; Saran Group da Türkiye’nin geleceği gençlere spor sevgisini aşılamak ve topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla spor salonları açmaya devam ediyor. Saran Group’un 23 senedir her yıl düzenli olarak Türkiye’nin dört bir yanında gençlerin kullanımına sunduğu spor salonlarının 24’üncüsü 7 Nisan’da İzmit’te açıldı. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın açılışını yaptığı spor salonu yine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün adını taşıyor.

Castrol’ün yeni ambalajları yüzde 20 daha az plastik kullanacak

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol, Gemlik üretim tesisine yaptığı 5,5 milyon dolarlık yatırımla dolum hattını 2,2 kat hızlandırdı. Bu dolum hattında Avrupa’da ilk kez plastik miktarı yüzde 20 az olmasına rağmen 2 kat daha dayanıklı ambalajlar kullanılacak.



AFYONLU ÇOCUKLAR RAFADAN TAYFA’YLA HAFTA SONU EĞLENCESİ YAŞADI

Sevilen çocuk çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın kahramanları hafta sonu Ece Türkiye yönetimindeki Park Afyon AVM’de minik izleyicileriyle buluştu. Binlerce çocuğun keyifle katıldığı gösterim, minik ziyaretçiler ve aileleri için festival tadında geçti.

Ege’nin Ödüllü Yörük Kızı

Manisa sarigol 36 binlik nufusu olan 29 köyü ile sultaniye çekirdeksiz sofralik yeşil üzümün başkentidir . Yaprağında anavatanı aynı zamanda yörenin üzüm bağları bembeyaz kanavice gibi pamukkale travertenlerini andırır.üzümleri . Aralık ayına kadar dalında örtünün altında muhafaza olun yapraklar mayhoş doğal yaprak direk yıkayıp sarabilceginiz bir üründür benim elimden sizlere tek başıma 2018 yılından 2023 yılına kadar hep minicik bebekle başladığım yolculukta artık ödüllü bir sayfayım sarigol’ün ilk ve tek kadın girişimcisi Mualla Akay Akgündüz olarak köy ürünleri değerlerine saygıyı bozmadan katkısız ve doğal olarak devam edicez kalite asla tesadüf değildir diyor egenin yoruk kızı.

1984'ten günümüze gelen lezzet:

Uludağoğulları Helvacılık

Sebahattin Uludağ tarafından 1984 yılında kurulan Uludağoğulları Helvacılık lezzetli ürünleri, güler yüzlü hizmeti ve güvenilirliğiyle dikkat çekiyor. Günümüzde oğul Gökhan Uludağ tarafından işletilen Uludaoğulları Helvacılık`ta peynir helvası, yaz helvası, dondurma, koyun yoğurdu ve taş baskı zeytinyağı gibi ürünler en taze halleriyle tezgahta yerini alıyor. İşletme hakkında bilgi veren sahibi Gökhan Uludağ, işlerini severek yaptıklarını belirterek; "Sütün soğuk zincirine dikkat ediyoruz ve bu yüzden helvamız daha lezzetlidir. Bu yüzden halkımız bizi tercih etmelidir. Babadan oğula giden esnaflardanız" dedi.

GREEN MOOD “YAŞAM FELSEFENİZ” OLACAK

Doğanın gücünden ilham alarak doğal ve güçlü bir yaşam felsefesine adım atacağınız Green Mood ürünleriyle yeni bir temizlik anlayışına sahip olacaksınız.

“Doğaya zarar vermeden etkili temizlik” misyonu ile yola çıkan Green Mood ile yepyeni bir temizlik deneyimine adım atıyoruz.

2017 yılında Fransa’da kurulan Green Mood Organic Products, sürdürülebilir dünyaya hizmet eden, tamamı uluslararası kuruluşlar tarafından verilen doğa ve hayvan dostu kalite denetim belgelerine sahip Fransız menşeli bir markadır. Green Mood’un ekolojik ev temizliği, evcil hayvan ve organik bebek bakım ürünlerinin AR-GE çalışmaları Fransa’da gerçekleştirildi. Ürünler bitkisel ve doğal hammaddelerle üretildi.

Mevsim geçişlerinde enerji veren gıda takviyesi Haver Propolsave Imuguard Efervesan seninle!

C vitamini (askorbik asid), insanlar için zorunlu bir besindir. C vitamininin vücudun çoğu dokusuna sağlamlığını veren kolajenin üretiminden alyuvarların işlemesine kadar çok sayıda görevi vardır. Beslenme rejiminde C vitamininin eksikliği iskorbüt hastalığına yol açar. Bu hastalık, halsizlik, kolayca kanayan diş etleri, ciltte morluklara neden olan deri altında küçük kanamalar, saçların kıvrılması, eklem ağrısı ve nefes darlığı şeklinde kendini gösterir. C vitamininin günlük yeterli miktarda alınamaması sonucunda, bu kadar ağır bir tablo olmasa bile birçok dermatolojik bulgu ortaya çıkabilir. C vitamini eksikliğinin önemli bir erken belirtisi de bitkinliktir.

KARGO SEKTÖRÜNÜN GENÇ İSMİ GKN KARGO GLOBALE AÇILIYOR

Perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların mağazacılık operasyonlarına yönelik kurumsal kargo hizmeti sunan GKN Kargo yurt dışına açılıyor. Kurumsal şirketlerin kargo ve taşımacılık ihtiyacını karşılamak üzere kurulan ve bu yıl hizmet verdiği markaların e-ticaret alanında da çözüm ortağı olan şirket, Türkiye’de elde ettiği başarıyı globale taşıyor.

Ringlerden film setlerine

Kickboks dünya şampiyonluğunun ardından setlere geçiş yaparak oyunculuktaki yeteneğini gözler önüne seren Selçuk Kılıç, bol aksiyonlu yeni projesi Moneytalks ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Üniversite yıllarında başladığı Kickboks’a dünya şampiyonluğuna kadar yükselen ve kaldırdığı kupalarla adını spor camiasına altın harflerle yazdıran Selçuk Kılıç, aynı yükselişini dizi ve sinema sektöründe de gösteriyor.

Rexona son 30 yılın en büyük inovasyonunu milli sporcularla tanıttı

Rexona, 10 yılda geliştirilen patentli ve üstün koruma teknolojisi ile deodorant kategorisinde önemli bir inovasyona imza attı. Yenilenen formülüyle 72 saat kesintisiz koruma sunan Rexona Üstün Koruma Serisi’nin marka yüzleri ise; kendi alanlarında ilklere imza atan Türk Milli Boksör Busenaz Sürmeneli ve Türk Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan oldu.

Doğukan Medetoğlu pop müziğinde sınırları genişletiyor



Doğukan Medetoğlu, yeni teklisi “Gel De Yat Uyu Şimdi”yi Seyhan Müzik etiketiyle beğeniye sundu. Sözleri ve bestesi kendisine ait birçok hit şarkıya imza atan Doğukan Medetoğlu, yeni teklisinin söz ve müziğini de yine kendisi yaptı.