Dinçer KARACALAR

Öznur Çelik , "Organizasyon, bir ekip işidir"

Öznur Çelik“Düğün organizasyonu ve eglence kına gecesi (Byozerwedding)işine odaklanan, organizasyon firmaları arasında prensipli çalısma şirketi olmaktayız . Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve faaliyet organizasyonlarımıza gösterdiğimiz toplumlara büyüme ve sağlam iş & güven fırsatları sağlayarak kaliteyi amaçlıyor.

Ve yaptığımız her işin içinde dürüstlük, adalet ve bütünlük arıyoruz. Bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak için, organizasyon üzerinde faaliyet gösterdiği her noktada çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileştirme sağlıyoruz.

Bu doğrultuda organizasyon’da fayda sağlayan faaliyetler yoluyla ilerlemeye devam etmekteyiz Organizasyon sektöründe güven verme ve saygı niteliğinde adımızı duyurmaya devam ediyoruz. ilk önceliğim müşteri memnuniyetidir..”

RENKLİ AÇILIŞA NAZAR DEĞDİ



İngiliz girişimci Tyla Angelis, yaklaşık 2 ay önce ünlü isimlerin katılımıyla Ankara’da His Hair Center isimli bir güzellik merkezi açmıştı.

Safiye Soyman, Faik Öztürk, Tuğba Özay ve modacı Muammer Ketenci’nin katılımıyla gerçekleştirilen açılış büyük ses getirmişti.

Sağlık, kozmetik ve güzellik yatırımı için Türkiye’ye gelen Tyla Angelis dolandırıldı.



Şirket CEO'su ve 5 personelinin kendisini 1 milyon TL dolandırdıklarını ifade eden Tyla Angelis’in şikayetinin ardından Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nda yasal işlemler başlatıldı.



Türkiye’de kozmetik ve güzellik sektörüyle ilgili yatırımlarına devam edeceğini söyleyen Tyla Angelis, “Çok güzel bir açılış yapmıştık. Türklerin dediği gibi nazar değdi” dedi.





Bayramda Türk Mutfağının Vazgeçilmez Tatlılarından

Şekerlemeye Kadar Her Şey Metro Türkiye’de

Birleştirici gücü her zamankinden daha özel olan bu bayramda Metro Türkiye, ‘’Bu Ramazan, bereketini paylaşmanın tam zamanı!’’ diyerek Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından şekerlemelere, çikolata çeşitlerinden lokum ve drajelere kadar yüzlerde bayram ikramlıklarını raflarında sunuyor.





Sinoz’dan cildinize ışıltılar saçan

yepyeni bir ürün; Pembe Güneş Kremi

SİNOZ PINK TOUCH!

SPF 50+ ile 4 kat daha güçlü güneş koruması sağlayan Sinoz Pink Touch, her mevsim cildinizi güneşten koruyarak, daha canlı, parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor. Nemlendirme, güneşten koruma ve makyaj bazı olmak üzere tek ürünle birçok ihtiyacınıza yanıt verebilen pembe güneş kremi Sinoz Pink Touch, cilt tonunuzu eşitleyerek anında daha canlı ve sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlıyor.





Dr. Elvan Gaye Elvan'dan sağlıklı saç önerileri

Sağlıklı saçlara kavuşmak mezoterapi ile mümkün

Birçok faktöre bağlı olarak zayıflayan, dökülen saçlarda çaresiz değilsiniz. Saç dökülmesine sebebiyet verebilecek sistemik hastalıklar ve kandaki vitamin, mineral eksiklikleri varsa bunlar teşhis edildikten sonra uygun kategorideki hastalara saç mezoterapileri uygulanıyor.

Dr. Elvan Gaye Elvan, “Doğru miktardaki vitaminler, aminoasitler, mineraller, büyüme faktörleri, hyalüronik asit gibi zaten cildimizde bulunan; cilt dokumuzun temel yapı taşı olan maddelerin saçlı derinin orta tabakasına mikroenjeksiyon yöntemi ile vererek uyguladığımız saç mezoterapileri ile sağlıklı, canlı gür saçlara kavuşabilirsiniz. Hayalet iğneler dediğimiz çok ince ve kısa iğneler kullanarak, kişiye özgü serumlar ve belli seans aralıkları ile uyguladığımız bu işlem ağrısızdır” dedi.



BÜLENT SERTTAŞ NELER UMDUM NELER BULDUM DİYECEK

Ünlü Sanatçı Bülent Serttaş, “Neler Umdum Neler Buldum” isimli yepyeni şarkısı ByBilos Music Production etiketiyle müzik severlerin beğenisine sundu.

Sözü, müziği Kübra Özdemir, düzenlemesin de Hakan Sunul’un imzası olan şarkının klip yönetmenliğini ise Selvi Serttaş üstlendi.

Kliplerindeki eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Ünlü Sanatçı, slow şarkısı ile de adından bir kez daha söz ettirecek.



MİCHAELA ASTRO'DAN DÜNYA STARLARINA DANIŞMANLIK

Dünyaca ünlü Astrolog Michaela Astro, danışmanlık hizmetlerine devam ederken, son dönem yaşanan olumsuz etkiler işlerini de hızlandırdı. 24 saatin bazı zamanlar 16 saatlik zaman dilimini Astrolojik danışmanlığa ayırdığını ifade eden Michaela Astro, endişe ve kaygı kişileri daha çok astrolojiden bilgi almaya yönlendirdi vurgusunu yaptı.

YKS HAZIRLIK SÜRECİNDEKİ MOTİVASYONUNUZ NE?

Gençlik yıllarımızın başında önümüzde koskoca bir soru işareti vardır. İyi bir gelecek ve kariyer hedefi için ne yapmalıyım? Birçoğumuz için iyi bir geleceğin ve kariyerin ilk basamağı üniversitedir. Üniversiteye hazırlık sürecinde ise geleceğimiz için en önemli temeli atarız. Peki bu süreçte yeterince motive miyiz? İşte tam da bu noktada bitest bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Hem öğrencinin kendi özel yaşamına dair içgörü kazanabilmesini sağlıyor hem de kariyerine yönelik fikir sahibi olmasını sağlıyor.



L’Occitane’dan Annelere baharın geldiğini müjdeleyen güzellik iksirleri

Anneler Günü’nün en düşünceli hediyesi kuşkusuz cilt bakım ürünleri ve parfüm. L’Occitane bu Anneler Günü’ne birbirinden güçlü iksirler ve kokularla dolu güzellik iksirleriyle hazırlandı. Yenilenen efsane parfümleri, ölmez otu özleri ile dolu cilt bakım setleri, annelere gençlik, güzellik ve baharın gelişini müjdeliyor.

İster çiçeksi, aromatik, ister meyvemsi parfüm seçeneklerinden biri anneniz için. L’Occitane, parfüm seçeneklerinin yanısıra vücut bakım ya da cilt bakım hediye alternatifleri ile de annenizi mutlu etmeye geldi…



Anneyle Meksika zamanı

Şehrin Meksikalısı Ranchero, Mayıs’ta tüm anneleri, birbirinden özel yerel lezzetlerine eşlik eden ambiyansıyla, adeta okyanus ötesine götürüyor. Mekan, 14 Mayıs Pazar Günü misafir edeceği annelere, bir Meksika klasiği olan Fajita’dan, birer lezzet şölenini andıran rengranek tacolara, burritolardan burgerlere kadar oldukça zengin bir mönü sunuyor. Üstelik Ranchero’da vejeteryan ve vegan anneler için de alternatifler bulunuyor. Bu özel günde anneleriyle beraber keyifli bir Meksika deneyimi yaşamak isteyenler, Ranchero’nun İstanbul ve Ankara’daki şubelerinde rezervasyon yaptırabilir.



SEM Gümüş’ten “Anneler Günü”ne Özel Tasarım Gümüş Takılar

Gecesini gündüzüne katarak bizleri bin bir türlü emekle bugünlerimize getiren annelerimizden ilham alınarak tasarlanan ay ve güneş birleşimi figürlü, sedef taşlı kolye, zarif görünümüyle SEM Gümüş’ten annenize anlamlı bir hediye.

Gümüş perakende sektöründe 30. yılına adım atan SEM Gümüş, ay ile güneşin kavuşumu doğal taşlı kolye gibi daha pek çok özel ve zarif tasarımlı kolye, küpe ve bileklikleriyle anneniz için sevginizin eşsiz birer sebolü olsun. Bize hissettirdiği sonsuz değerin, karşılığı ödenmez emeğin kaynağı ve başarılarımızın mimarı annelere olan sevginizin simgesini SEM Gümüş’ün özenle seçtiği doğal taşlı, has gümüş, tasarım kolye, küpe ve bilekliklerde bulabilirsiniz.

Sevgi ve şefkati kucaklayın

SEM Gümüş’ün seçici zevkinin bir yansıması olan ay ve güneş kavuşumu kolye, anne sevgisi ve şefkatinin, sıcaklığın ve güvenin bir yansıması. Gümüşün zarafeti ve sedefin yumuşaklığıyla renklenen ay güneş kavuşumu kolye ile gece ile gündüzün sonsuz döngüsüyle annenize olan sonsuz sevginizi buluşturuyor.

SEM Gümüş “Güvenli hizmet, kalite ve doğru fiyatın adresi” olarak yüzlerce çeşidiyle 30 yıldır Beşiktaş’ın kalbi Sinanpaşa’da sizleri bekliyor. SEM Gümüş ürünlerinin seçkisini instagram (@sem_gumus) sayfasından da takip edebilirsiniz.



Bülent Kaya'dan Karadağ Çıkarması

Turizmci ve Bodrum'daki Azka Otel'in sahibi Bülent Kaya, hafta sonu Karadağ'a gitti. İş insanı Bülent Kaya ufak bir mola vererek Bodrum'da yaz sezonu öncesi Karadağ'a gidip, ziyaretlerini gerçekleştirdi. Danilovgrad Belediyesi'ne ziyarette bulunan Kaya, Belediye Başkanı Aleksandar Grgurovic, Başkan Yardımcısı Marija Radonjic, Slavomir Markovic ve Budva Akademija Başkanı Aleksandar Franeta ile görüştü.



HC Care ile bahar aylarında güneş ışınlarından cildinizi koruyun

HC Care Cilt Bakımı ürünleri grubunda yer alan Face Armour 4 etkili günlük koruyucu kremi güneş ışınlarına maruz kalan cilt için ekstra koruma sağlayarak, erken yaşlanmayı da önlüyor.

Baharın getirdiği mevsim değişiklikleri nedeni ile cilt güneş ışınlarından zarar görebilir. Cilt sağlığınız için koruyucu önlemler alarak cildinizi güneş ışınlarından korumak elinizde. Bu dönemde cildin kurumasına da ekstra katkıda bulunmak gerekmektedir. Bu tarz etkileri engellemek için güneş koruyucu nemlendiriciler kullanmak ilk yapılması gereken önlemdir.



