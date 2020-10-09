Dinçer KARACALAR

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTASI:

Hatay'ın kendine has, yöresel ve damak tadını oluşturan lezzetleri

Mustafa Eraslan Baharat olarak en iyi, kaliteli ve lezzetli olanlarını özenle seçip, sağlığına ve damak zevkine önem verenlere, Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın gidilebilen her noktasına kadar ulaşarak, kaynağından sofralarınıza kadar baharat, tohum ve bitkilerimizi en hızlı şekilde ulaştırıyor.

1957 yılının başlarında aile büyüklerimiz "Mustafa Eraslan Baharat" ismiyle Antakya' da perakende baharat dükkânını açarak baharat sektöründeki şu anki firmamızın köklü geçmişini başlatmışlardır.

Babadan oğula geçen bir öğreti ve ticari ahlak ile çekirdekten yetişen 3. kuşak olan bizler, bu işin tam anlamıyla mutfağında pişmiş olmanın verdiği bilgi birikimi ve gelişen ticaret ağımızın Türkiye' den çıkıp hemen hemen tüm dünyaya açılmamızı sağlayan büyümesi 1994 yılında Eraslan Baharatı kurmamıza sebep oldu . Tüm ürünler birinci kalite ev yada el yapımı doğal yöntemler ile yapılıyor .

Patili dostlar için “evcil” koleksiyon

Luxury Line Mobilya, patili dostlara yönelik özel koleksiyon çıkardı. Türkiye’nin ilk lüks pet koleksiyonundaki tasarımlar, evcil hayvanlarınızın konforu için ideal bir dinlenme ortamı sunuyor. Marka, sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği pet koleksiyonundan elde edilecek geliri ise, ilgili dernek ve belediyelerle işbirliği yaparak sokak hayvanlarının ihtiyaçları için kullanacak.

Reebok’tan “Minions” filmi için yepyeni ve renkli koleksiyon

Reebok, Illumination iş birliği ile dünya çapında bir fenomen haline gelen ve gişe rekorları kıran ‘Minions’ serisinin gösterime girecek yeni filmi ‘Minions: Gru'nun Yükselişi’ için renkli bir koleksiyon hazırladı. Genç Gru'nun dünyanın en acımasız kötü adamı olma hayalini konu alan filmin ayakkabı koleksiyonu, Ekim'de satışa sunuluyor. Minions koleksiyonu, hem yetişkinlere, hem de çocuk ve bebeklere özel beden seçenekleriyle geniş bir yaş skalasına hitap ediyor.

Haydinn Çorba İçmeye

Türk sofra kültürünün vazgeçilmez açılış yemeği olan çorba; iş dünyası, sanat camiası ve sosyetenin trend yemeği olmaya aday görünüyor.

Geçtiğimiz gün “Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu”nun arkasında hizmete giren “Haydin Çorba” adlı restaurantın açılışı pandemi için alınan sıkı önlemlerle beraber yoğun ilgi ve katılımı en güzel ve güvenli şekilde ağırladı. Tekstil dünyasının yakından tanıdığı Metin Çelik ve Çetin Çelik’in İstanbul’umuza kazandırdıkları bu mekan “Mimar İsmail Işık” tarafından oldukça şık ve ferah bir şekilde dekore edilmiş

ERÜST TARIM, VERİM VE KALİTE KAYBINI VODAFONE BUSINESS’IN DİJİTAL TARIM ÇÖZÜMÜYLE ÖNLÜYOR

Uluslararası iyi tarım ve güvenli gıda sertifikaları olan Erüst Tarım, Vodafone Business Dijital Tarım Çözümü ile üretimde iklim değişikliğinden kaynaklanan verim ve kalite kaybının önüne geçiyor. Erüst Tarım, Dijital Tarım Çözümü’nün sağladığı erken uyarılar sayesinde iklim değişikliklerinden daha gerçekleşmeden haberdar olurken mahsullerinin don, aşırı yağış, hastalık ve bitki zararlıları gibi risklerden etkilenmesini önlüyor. Dijital Tarım Çözümü ile doğru ilaçlama, gübreleme ve sulama yapan Erüst Tarım, ürün ve çevre sağlığını korurken enerji ve su gibi girdi maliyetlerini de azaltıyor.

Alpaslan Ünsal, Hobbit köyü Projemizi Hayata Geçirdik

Olympos Village Hotel, Mahzen Cave hotel %100 kaya oyma ve Hobbit Köyü Oteli Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Ünsal, Türkiye `de yapılan ilk Hobbit Köyü oteli projesini hayata geçirdi.

Alpaslan Ünsal, Yüzüklerin efendisi filminden hepimizin bildiği kahramanların yaşadığı yeraltına yapılmış hobbitlerden esinlenerek hobbit köyü projemizi hayata geçirdik.

Aslında bu proje dünyada bir ilk, çünkü burada konaklama imkânı sunuyoruz, ülkemizde ve dünya örnekleri var lakin oralar müze hizmeti ya da resim çekilen yerler ya da beton kullanılarak yapılmış, biz hem Olympos doğasını bozmadan insanlığın artık Corona dolayısı ile daha çok ihtiyaç duyduğu doğal yaşamı yaşatma hedefine uygun, sıfır beton kullanarak, sedir ağacından yaptık.

CEMİYETİN HANIMLARI FONDURALI’DA BULUŞTU

ÖĞLE YEMEĞİNDE HASRET GİDERDİLER

Burak-Öznur Yakın çiftinin sahibi olduğu Yeniköy’deki Fonduralı Restaurant, önceki gün cemiyet dünyasından hanımları öğle yemeğinde ağırladı. Burcu Hattat, Melda Aksu, Esra İnceefe, Jale Balcı, Nur Tuğba, Ebru Erbaş, Sevim Saral’ın bir araya geldiği yemekte arkadaşlar hasret giderdi. Dostları sürpriz yaparak şef ve yazar Jale Balcı’nın yeni yaşını da kutladı.

Ruffles’tan Lezzetli Cipsli Çıtır Kanatlar Tarifi!

Eğlenceli anların vazgeçilmezi Ruffles, sevenleri için hazırladığı Cipsli Çıtır Kanatlar tarifi keyifli sofralarda yerini almayı bekliyor.

Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun yiyecek grubu markalarından Ruffles, sadece hayata değil muhteşem sofralara da lezzet katacak. Gençlerin en sevdiği atıştırmalık olan eşsiz Ruffles lezzeti ile yapacağınız Cipsli Çıtır Kanatlar tarifi size ve arkadaşlarınıza keyifli anlar yaşatacak.

Yaz ortasında kar yağdırdılar

Ünlü modeller Varvara Shutova ve Georgina Usolph "Feyza Tekstil&Miss Loren"in katalog çekimleri için objektiflere poz verdiler

'Feyza Tekstil&Miss Loren" pijamalarının katalog çekiminde dünyaca ünlü modeller Varvara Shutova ile Georgina Usolph, fotoğraf sanatçısı Gökhan Özel'in objektiflerine poz verdiler. Katalog çekimlerinde konsept gereği yaz günü gelişen teknolojiyle kar yağdırıldı.

Altınyıldız Classics ile sezona ilk bakış!

Altınyıldız Classics’in 2020-2021 Sonbahar/ Kış trendleriyle yeni sezona ısınma turlarına başlamaya hazır mısınız? Günün zamanlarından ilham alan Altınyıldız Classics’in yeni sezon koleksiyonunda konfor ve şıklık ön planda. Altınyıldız Classics’in günün her anına stil sahibi öneriler sunan birbirinden zengin temaları ile yeni sezona ilk bakış…

Türk Filmlerinde Bile Böyle Hikaye Yok

Almanya’da yıllar önce Volkwagen fabrikasında işçi olarak çalışan Kadr, yıllarca müzik yapmanın hayalini kurmuştu. Bir gün hayalini gerçekleştirmeye karar verip stüdyoya girdiğinde bugünleri o bile hayal edememişti. Zalim Dünya, Leyla, Gece Kararır gibi şarkılarla YouTube’da yüz milyonlarca izlenmeye kısa sürede ulaşan Kadr, önce Almanya’da sonra da Türkiye’de herkes tarafından tanınmaya başladı.

Gaziantep FK, Kevin Mirallas’ı baklava ile karşıladı

Gaziantep FK’dan transfer ile ilgili yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, futbolcu Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yıldız futbolcu Mirallas, şehrimizin plaka kodu olan 27 numaralı formamızı terletecektir” denildi.

Mirallas’ın bugün doğum günü olması dolayısıyla, kendisi için hazırlanan Gaziantep'in vazgeçilmez lezzeti baklavayla birlikte de poz verdi. Şireli baklava’nın sahibi Ümit Karakoç tarafından hazırlanan özel baklava Kevin Mirallas tarafından çok beğenildi.