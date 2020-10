Dinçer KARACALAR

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTASI

Dalından Market / Mersin

Mersin’in Erdemli ilçesinde 25 yıldır tarım faaliyetleri sürdüren İbrahim Özfişan, bahçelerinde yer alan; avokado, limon, portakal, mandalina, greyfurt, nar, zeytin, muz, cennet meyvesi ( hurması) gibi organik ürünleri ‘’Dalından Market’’ adı altında tüketiciye ulaştırma projesini hayata geçirdi ve ilke olarak da tamamen kendi bahçelerinde yetişen, organik ürünleri sipariş geldiği an stok yapmadan, dalından taze taze toplayıp tüketiciye göndermek olduğunu iletti. Gelen olumlu yorumlar ve artan siparişlerden sonra işini daha da severek yaptığını belirten genç girişimci, ‘’Artık tüm sofralarda daha organik ve taze ürünlerin yer alsın’’ düşüncesiyle tüm Türkiye’ye kargo gönderimini de sağladığını ekledi.

HAFTANIN MEKANI

Gaziantep’te bir İlk: Kömbe Han

İlklerin Mekanı Kömbehan lezzet severlere eşsiz hizmet sunmak için Gaziantep’de kapılarını açtı. Türk Mutfağının Farklı Yöresel Lezzetlerin Buluşturarak Kadın Eliyle Bir İlke İmza Attı. Tamamen %100 yerli doğal ürünler ile hazırlanan kömbeler halis zeytinyağı, taşdeğirmen unu ve el işçiliği ile hazırlanmaktadır. 7 çeşit kömbenin yanı sıra 2 çeşit kömbe pizza ile bir ilke imza attı. Geniş menü yelpazesine eli böğründe kül bastı tepsi kebabı pirzola et köfte tavuk pirzola ve mumbar çeşitlerini taş fırında toprak tepsilerde pişirme yöntemi ile farklı bir konsept ile hizmet veriyor.

Burak Özçivit ile Altınyıldız Classics yeni sezon koleksiyonu “Her Açıdan Başarılı”!

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics ile başarılı oyuncu Burak Özçivit iş birliği, 2020-2021 sonbahar/kış sezonunda da devam ediyor. Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics 2020-2021 Sonbahar/Kış Kolesiyonu için objektif karşısına geçti. Yeni sezon koleksiyon tanıtım çekimlerinde Burak Özçivit’in fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz çekti.

Muamma'da Romantizm Rüzgarı

Samimi sohbeti ve unutulmaz şarkılara yaptıkları eşsiz yorumlarla sevilen Rubato grubu, uzun bir aradan sonra İstanbul hasretine son vererek önceki akşam Ataşehir Watergarden'daki Muamma'da sahne aldı.

Programa "Ezberleri Bozalım" parçasıyla başlayan Rubato, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen konuklarla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Sevenlerinden gelen istekleri de geri çevirmeyen grup, duygusal parçalarla da etkinlik alanında romantizm rüzgarı estirdi.

2020 Sonbahar Trendleri; Saçlar Şimdi Nostaljik, Özgür ve Gizemli…

Belirlediği trendlerle dünya saç modasının yaratıcısı konumundaki ünlü marka Schwarzkopf Professional, yeni Essential Looks koleksiyonu The VivID ile 2020 sonbaharına sıra dışı ve yaratıcı bir ruh katıyor. Essential Looks’un ‘aşkın emeği’ olarak tanımlanan bu seneki The VivID koleksiyonu; podyumlardan, sosyal medyadan ve Schwarzkopf Professional’ın yaratıcı topluluğundan aldığı ilham ile 3 ana trend oluşturuyor. Bu trendler; Once Upon A Time, Everyday Decadence ve Dark Romance.

“YA SONRA ORTAKÖY”

Yenilenen konseptini muhteşem bir açılışla tanıttı…

Yeni nesil yemekli, müzikli, eğlence anlayışı ve özgün kimliğiyle alanında fark yaratan yeme-içme adreslerinden biri olan “Ya Sonra Ortaköy” misafirlerini ağırlamaya başladı.

Ortaköy’de Portakal Yokuşunda, muhteşem panoramik Boğaz manzarasıyla konumlanan mekanın açılış gününe ünlüler adeta akın etti. Özenle yapılmış dekorasyonu, başarılı personeli ile yeni nesil eğlence anlayışını başarıyla sürdüren ve misafirlerini ağırlayan mekan, özel günlere de ev sahipliği yapıyor.

İşletme müdürlüğünü Mertcan Boylu’nun yaptığı ve Nihal Candan’nın işletmede yer aldığı “Ya Sonra Ortaköy”; haftanın her günü 20-00 ile 24.00 arasında hizmet veriyor.

Les Benjamins Fw20 Essentials ve Çorap Kapsül Koleksiyonu

Les Benjamins, satışa sunduğu ESSENTIALS FW20 koleksiyonunu, markanın sürdürülebilirlik konusunda attığı adımlarla duyurdu.

İlk kez FW19 ana koleksiyonuyla birlikte, daha ulaşılabilir bir kapsül koleksiyon olarak sunulan Essentials, FW20 sezonunda yeni renk ve tasarımlarının yanı sıra sürdürülebilir olmasıyla dikkat çekiyor.

Adem Terzi, Serkan Çayoğlu’na imaj tazeledi

Başarılı ve genç oyuncu Serkan Çayoğlu, yeni dizisi “Yeni Hayat”ın çekimleri sonrası soluğu yine imaj danışmanı Adem Terzi’nin yanında aldı. İmajını tazeleyen yakışıklı oyuncu sosyal medyada da takipçileri tarafından oldukça begenildi. Dizi hakkında “Çok güzel bir ekiple yeni bir diziye başlıyoruz. Umarım seyirci de beğenir. Adem bana hep uğurlu gelmiştir, onun şansına güveniyorum” dedi.

Gümüş takı altını solladı

Dünya genelinde ekonomik aktivitenin dip yapmasına sebep olan Covid-19 salgını, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi.

Altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, bu süreçte en çok değer kazanan gümüş oldu. Hatta düğünlerde bile altın yerine gümüş takılar takılmaya başlandı. Yaklaşık 35 yıldır Kapalışarçı’da gümüş işi yapan Metin Kartal, ülkemizin yanı sıra ABD ve Arap ülkelerinin de gümüş takıya büyük ölçüde rağbet ettiğini söyledi

Hayallerini gerçekleştirdi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu yapımcı oldu. Banu Zorlu, Aura1 adlı yapım şirketini önceki gün Nişantaşı'nda açtı. Hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Zorlu, “Ben sinemacı bir ailenin çocuğuyum. Ben film setlerinde büyüdüm. Babam rahmetli Eser Zorlu’da Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş büyük ödülleri olan ünlü bir yönetmendi.

Polaris Rugan Botlar, yağmurlu havaların kurtarıcısı oluyor!

Herkes için konfor sunan Polaris, yeni sezon koleksiyonunda yer alan rugan botlarla yağmurlu günlerde kadınların vazgeçilmez ayakkabıları arasında yerini alıyor.

Şıklığı ve rahatlığıyla dikkatleri üzerine çeken, tasarımıyla da göz dolduran Polaris Rugan Botlar, kadınların tüm kıyafetlerine kusursuzca eşlik ediyor. Skinny Jean, etek ve özellikle elbiselerle tamamlanan ayakkabılar, sezonun trend görüntüsünü yakalıyor.