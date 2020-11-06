Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları:

Sonamu Korean Restaurant – Mecidiyeköy

Mecidiyeköy merkezde biraz salaş ama oldukça samimi bir Kore restoranı Sonamu. Türk insanının damak tadına uygun olabilecek lezzetlerin hakim olduğu bir menüleri var ki bu durum oldukça makul, buna rağmen damağına hitap etmeyen çok insanla karşılaşmanız mümkün.

Kore lezzetlerini genel hatlarıyla keşfetmek isteyenler için Mecidiyeköy tarafında listenize alabileceğiniz mekanlardan biri.Güney Kore Mutfağı Avrupa Yakası’ndaki restoranlarda daha geniş bir menüye sahip. Sonamu Restaurant da Kore yemeklerini deneyebileceğiniz yerlerden birisi. Markanın kurucusu Ali Tüfekçi’yi tebrik ediyorum.

Hünkar A La Carte Vadi İstanbul

Sunduğu öğlen menüsü, akşam için hazırlanan A La Carte menüsü ve birbirinden özel meze seçenekleri ile sizleri unutulmaz bir lezzet yolculuğuna çıkarmak konusunda çok iddialı! Yenilenen konsepti ile sıra dışı lezzet ve kusursuz ambiyans mottosunu kendisine hedef belirleyen Hünkar A La Carte, 70’ler ve 80’lerin unutulmaz müzikleri ile ruhunuzu da düşünüyor

Kolasını misket limonlu sevenler için!

Ezber bozan Pepsi Twist

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Pepsi’nin ezber bozan lezzeti Pepsi Twist, yepyeni dizaynıyla klasik kola tatlarından sıkılanlar için…

Misket limonlu Pepsi Twist, özellikle kolasını limonlu sevenlere efsane bir lezzet sunuyor.

Siz de klasik tatlardan sıkıldıysanız ezberleri bozun Pepsi Twist’i deneyin!

Pepsi tüketicilere Türkiye’de; Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Light ve Pepsi Twist ürünlerini sunuyor.

Zeynep’in Günlüğü ile Harika Lezzetler

Zeynep’in Günlüğü Zeynep Bozan Gaziantep mutfağının lezzeti ve kalitesini sofralarınıza taşıyor. Son derece titizlik ve kaliteyle hazırladığı yemekleri uzak yakın demeden Türkiye’nin her yerine ulaştırıyor.

Girişimci öğrenci olarak çıktığı yolda Zeynep kardeşimi kutlarım Gaziantep yöresel lezzetlerinden ne ararsanız yuvalama,börek,mantı,Gaziantep kurabiyesi,pasta,tatlı,içli köftelerini sofralarınıza taşıyor

İnstagram @zeyn_gunlugu

‘Starbucks by Nespresso’ Kapsülleri Seçili Starbucks Mağazalarında Yerini Alıyor!

Kahve kültürünün dünyadaki en önemli temsilcilerinden Starbucks, Nespresso işbirliği ile ‘‘Starbucks by Nespresso’’ kapsüllerini seçili mağazalarda misafirleriyle buluşturuyor.

Her zaman misafirlerine kaliteli ve lezzetli içecek alternatifleri sunan Starbucks, ev ve ofis konforunda da eşsiz bir kahve deneyimi için tüm Nespresso kahve makinaları ile uyumlu ‘‘Starbucks by Nespresso’’ kapsüllerini kahve severler ile buluşturuyor.

Deniz Kurbanzade’den büyükannesinin göç öyküsü

Deniz Kurbanzade’nin 4.romanı “Leanora: Bitmeyen Göç” okuyucuları ile buluştu. “Leanora: Bitmeyen Göç” Kurbanzade’nin 10 yılı aşkın bir araştırmasının ürünü. 2010 yılından itibaren Kafkas ülkeleri, Rusya ve Finlandiya’da aile köklerini araştıran Kurbanzade, birçok akademik çalışma, fotoğraf ve gazete arşivlerini inceleyerek son romanını kaleme aldı.

Rus asıllı babaannesi Lütfiye Güler’in hayatından yola çıkan Deniz Kurbanzade, 4. romanında son Rus Çarı II. Nikolay’a yakın bir aileye mensup Leanora’nın, 1917 Rus ihtilali sonrasında Yalta’dan, Tiflis’e, Bakü’ye ve Tebriz üzerinden İstanbul’a yolculuğunu konu alıyor. Yakın Türk ve Rus tarihine ışık tutan kitabın önemli bir bölümü de Finlandiya’da geçiyor. Bu yönü ile “Leanora: bitmeyen göç” Türk edebiyatında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Soğuk Havalarda Spora Hazır Mısın?

Havalar yavaş yavaş soğusa da spor programınızı ertelemeyin, açık havada her türlü hava koşullarına uygun kıyafetlerle performansınızı ikiye katlayın. adidas, sporseverlerin her türlü hava koşulunda spora devam edebilmesi için yeni spor koleksiyonu COLD.RDY’yi hazırladı. Açık hava aktiviteleri için tasarlanan koleksiyon, nefes alabilen kumaşlar ile su geçirmeyen malzemeler içerirken; göz alıcı silüet ve cesur tonlarıyla şehir stiline de yeni bir bakış getiriyor.

“AMERİKA VE MEKSİKA MUTFAĞININ ÖNCÜSÜ CASUAL DINING KONSEPTİNİN LİDER MARKASI İLK ŞUBESİNİ BAĞDAT CADDESİ’NDE AÇIYOR”

Bugüne kadar 59 ülkede 780 şubesi bulunan ünlü restoran zinciri T.G.I Friday’s, 2021 yılı başında İstanbul’un en gözde semti Suadiye’de yeniden lezzet tutkunlarıyla buluşacak.

Yeni yılda Türkiye pazarına girmeye hazırlanan T.G.I Friday’s, ilk bir yıl içerisinde Anadolu ve Avrupa Yakası’nda 2 şube, sonrasında her yıl bir şube açarak büyümeyi hedefliyor.

İKİ FİLMİ DE BEKLEMEDE

Ekranların güzel yüzü İrem Büğrüoğlu, güzelliğinin yanında ekranlarda rol aldığı yapımlardaki oyunculuğuyla çok konuşulan isimler arasına girdi. Sinemada yer almanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden İrem Büğrüoğlu, iki film çekmesine rağmen pandemi nedeniyle beklemede olduklarını sözlerine ekledi

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ İLK KEZ DİJİTAL PLATFORMDA

‘Bir Deli Gala’

Erdal Beşikçioğlu kapalı gişe oynadığı tek kişilik oyunu Bir Delinin Hatıra Defteri’ni 1500. Gösterisinde dijital platformda yayınlanacak

Tatbikat Sahnesi, Erdal Beşikçioğlu’nun kapalı gişe oynayan tek kişilik oyunu Bir Delinin Hatıra Defteri’ni 1500. gösterisinde dijital gala ile tüm Türkiye’ye ulaştıracak. 15 yılda yaklaşık 600 bin kişinin izlediği oyuna dijital gala bileti alan tiyatroseverler, 18 Kasım’daki gösteriyi Fişekhane’deki seyirciyle aynı anda izleyebilecekler.

Kış stilinin gösterişli parçası çizmeler Nine West’te!

İddialı tasarımları ile moda dünyasında adından sıkça bahsettiren Nine West’in kış sezonunda en çok ilgi görecek ürünleri arasında yer alan çizme modelleri; zarif tasarımı, siyah ve kahverengi tonları, şık detayları ve western etkisi ile dikkat çekiyor.

VAKKO’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIMLAR

Çevreye duyarlı yaklaşımı ve sürdürülebilir anlayışıyla doğaya olan bağlılığını destekleyen Vakko, geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilen zamansız tasarımlarına koleksiyonlarında yer veriyor.