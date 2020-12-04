Dinçer KARACALAR

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Adana'nın vazgeçilmezi şırdancı emin

Adana’da, yöresel yiyeceklerin vazgeçilmesi olan şırdan dolmasına talep her geçen gün artıyor.

Adana’da, yöresel yiyeceklerin vazgeçilmesi olan şırdan dolmasına talep her geçen gün artıyor. Adanalılar, akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar 25 bin şırdan tüketiyor. Şırdancı Emin Kertiş, şırdan talebini karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor. Şırdan dolmasına artan talebi şırdancılar karşılayamaz hale geldi.

Talebin çok yoğun olduğunu ve talebi karşılamakta zorlandıklarını belirten Emin Kertiş, “Corona sebebi ile bağışıklığa ilaç gibi gelen şırdana çok fazla talep var paket servise yetişmekte zorluk çekiyoruz dedi .

Doğal Alışveriş Noktaları:

Bahce'M grup

2020 yılında HATAY ilinde ailecek oluşturulan HATAY yöresine ait Kırma Yeşil Zeytin, Zeytinyağ, Güneşte Kurutulmuş Biber ve Domates Salçası, Kuru İncir ve Kuru İncir Reçeli , Kuru Siyah Üzüm ve Üzüm Pekmezi , Turunç Reçeli ve Nar ekşisi gibi Hatay'a ait ürünlerin sınırlı üretimi yapan küçük bir ailedir. Kendi ürünlerini ürettikleri için sunulan bütün lezzetlerine koşulsuz iade güvencesi vermektedir. ismini Aslen Osmaniye Bahçeli olmaları sebebi ile BahçeMgrup olarak adlandırmışlardır. İlerleyen yıllarda aynı şekilde üretimdeki kalitesinden ve lezzetinden taviz vermeyerek kendilerini geliştirmeye , doğallığı güvenilirliği misyon edinerek Türkiye'nin her iline ürünlerini göndereceklerini belirttiler

İnstagram/bahcemgrup

Aselzade Arı Ürünleri

2006 yılında Hatay ilinde kurulan Görkem Orman Ürünleri Şirketler grubunun gıda sektöründe hizmet veren bir kuruluşudur. Kayseri ve Bitlis yörelerinde başta geven kekik balı olmak üzere diğer arı ürünlerinden; polen, propolis ve arı sütü üretimini yapmaktadır. Aselzade’nin vizyonu; bilimsel araştırmalarla özel seçilmiş bölgelerde, arılara müdahale etmeden üretim yapmaktır (doğada serbest gezen arıların ürettiği gibi). Ürünlerimiz üretimden paketlemeye kadar hiçbir işlem görmemektedir. Doğal balların fiziksel ayırt edici özelliklerinden en önemlisi kristalize olmasıdır(salgı balları hariç). Bu yüzden bal alırken en çok dikkat edilmesi gereken husus budur. Tüm Türkiye ye ürünlerimizin kargo ile gönderimini sağlıyoruz.

İnstagram/aselzade_

BALABEY TÜRK KAHVESİ

Balabey Türk Kahvesinin eşsiz tadı, çekirdek aşamasından, sunum aşamasına kadar gösterilen titizlik sayesinde elde ediliyor. Brezilya’dan gelen %100 Arabica çekirdekleri tesisimizde özel olarak işlenip, aromasını koruyacak şekilde 119-200 derece arasında büyük bir ustalıkla kavruluyor.

Sonraki aşama ise mükemmel olarak kavrulan çekirdekleri öğütmek. Bu süreç sırasında kahve çekirdekleri öğütülerek Türk Kahvesi haline geliyor. Öğütme sürecinde çekirdekler özel bıçaklarla doğru incelikte çekiliyor.

Taze kavrulmuş kahvenin mükemmel aroması ve kokusunu sunmak için kahvelerimizi az miktarda ve sık kavuruyoruz. Yeni kavrulan kahvenin tazeliğini koruması için özel kapamaya sahip nem ve oksijen bariyerli paketlerde saklıyoruz. Hava geçirmeyen özel paketler, kahvenin ilk kavrulduğu andaki tazeliğini koruyor. Talebe göre yaptığımız butik üretim sayesinde her zaman en taze ve en hijyenik koşullarda hazırlanan kahvenin tadını çıkarabilirsiniz. Kahveniz özel ambalajında ve tüm tazeliğiyle sohbetlerinize eşlik etmek için hazır.

InStreet’ten Sıcacık Bir Kış Koleksiyonu!

Dünyaca ünlü spor markalarının uygun fiyatlı ve kaliteli adresi InStreet’ten yepyeni dış giyim koleksiyonu! Birbirinden farklı renk seçenekleri ile dikkat çeken mont ve spor çanta modelleri, soğuk kış günlerinde sıcak tutarken şık bir görünüm sunuyor.

Alper Üstündağ ‘Çocukluk’ta...

Birçok dizi ve sinema filminin yanı sıra çektiği reklamlarla adından fazlasıyla söz ettiren Alper Üstündağ başarılı bir proje ile dizi hayatına yeniden başladı...

Her hafta Cuma günü Fox TV’de yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız’ın paylaştığı ‘ÇOCUKLUK’ dizisine ‘Sertan Öğretmen’ karakteri ile dahil olan ünlü oyuncu hem sempatik hem de duygusal sahneleri ile daha ilk bölümden seyircinin gönlüne girmeyi başardı.

Gloria Jean’s Coffees kapsül kahveleri ile tek tuşla kahve keyfi yanı başında!

Türkiye pazarına giren ilk gurme kahve markası olan Gloria Jean’s Coffees, her yeni dönemde misafirlerini özel lezzetlerle buluşturmaya devam ediyor. En kaliteli kahve ekirdeklerinin özel harmanıyla hazırlanan yeni kapsül kahveler şimdi mağazalar ve online satış noktalarında!

Şampiyonlar Loft’un Yeni Kampanya Yüzü Oldu!

LOFT, Türkiye’yi uluslararası platformlarda başarıya taşımış milli sporcularla başlattığı, dinamik, cesur ve aksiyon dolu reklam kampanyasıyla, herkesi stilinde sınır tanımamaya ve cesur olmaya davet ediyor!

Yılbaşı hediyesinin adresi ‘Zorlu Yeni Yıl Köyü’

Türkiye'nin ilk yeni yıl köyü olarak dikkat çeken ve bu yıl yedincisi düzenlenen Zorlu Yeni Yıl Köyü, 28 Kasım- 31 Aralık tarihleri arasında Zorlu Center’da gerçekleşecek.

Çok özel markaların birbirinden şık tasarımlarının yer aldığı, açık havada alışveriş keyfini yaşayacağınız Zorlu Yeni Yıl Köyü, Meydan katında 7’den 70’e ve her zevke uygun binlerce hediye alternatifi sunuyor.

Modern Vintage Logo Erkek Koleksiyonu

Geçmişin cool tavrı ile bugünü mükemmel şekilde dengeleyen Levi's® Modern Vintage Logo, İlkbahar/Yaz 2021 sezonuna iddialı bir giriş yapıyor. Levi's®, 1800'lerin sonlarına denk gelen ilk yıllarında reklamlarında kullanılanları anımsatan bir yazı tipini yeniden yorumluyor.

A|X Armanı Exchange Gözlük Koleksiyonu kalabalık içinde öne çıkmak için tasarlandı

Bu kış trendleri yakalarken şıklığından ödün vermek istemeyenler A|X gözlük koleksiyonunu yakın takibe almalı. Cesur logo uygulamalarını izleyen, kıyafet koleksiyonunun kot pantolon ve spor ayakkabı görünümlerine kolayca uyan en yeni Armani Exchange gözlük konsepti, gözlerden kaçmayan A|X kimliğine sahip, günlük şehirli tavrı ve yüksek enerjili sokak tarzından ibaret.

İSTİKAMET BELLİ

Rap müziğin Rizeli yorumcusu KERO, ikinci teklisiyle, Selçuk Sal Küçük prodüktörlüğünde His&Hers ve Vois müzik çatısı altında sevenleriyle buluştu. Aranjörlüğünü Doğukan Aydemir’ın üstlendiği İSTİKAMET isimli rap eserin klip yönetmenliğini KERO yaptı. Eserin sözlerini sokaklardan esinlenerek, hayatındaki bazı yaşanmışlıklarla harmanlayarak yazdığını ifade eden KERO, benim duygularımı görüntülere dökerek anlatmayı en samimi ben yaparım fikriyle kendi klip çalışmamı yaptım vurgusunda bulundu.