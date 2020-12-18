Dinçer KARACALAR

Pandemi döneminin yıldızı doğrudan satış sektörü oldu!

Doğrudan satış dijitalleşti, girişimci kadınlar kazandı!

Türkiye’de doğrudan satışın lideri konumunda olan ve binlerce kadına iş olanağı sağlayan Farmasi, online eğitimlerle girişimcilerine kazandırmaya devam etti.

Doğrudan satışı online olarak evlere taşıyan Farmasi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna aldıkları önlemleri, “Tüm dünya için zorlu geçen bir dönem yaşıyoruz.

Bu olağan üstü döneme ayak uydurmak için şirketler ve iş dünyası hızlı bir evrim geçiriyor. Dijitalleşen dünyada biz de Farmasi olarak girişimcilerimizin evlerinden çıkmadan işlerini yürütebilmeleri, kazanç sağlayabilmeleri için önlemlerimizi aldık” diye anlattı.

SİNOZ Kozmetik, Akrep Dizisine Sponsor Oldu

Türkiye’nin yerli kozmetik markası SİNOZ, yapımcılığını İrfan Şahin’in üstlendiği ‘Akrep’ dizisine sponsor oldu. Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi güçlü isimlerin yer aldığı kadrosu ile ilk bölümü yayınlanan diziye, SİNOZ Kozmetik sponsor olarak destekliyor.

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül gibi isimler yer alıyor. Kadrosunda güçlü isimlerin yer aldığı Akrep dizisinin sponsoru ise ürünleri ve başarıları ile adından söz ettiren SİNOZ Kozmetik oldu. 2008 yılından bu yana Türkiye’nin kozmetik sektöründe beğenilen yerli markası SİNOZ, ilk bölümü yayınlanan Akrep dizisi için sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

ALANYA’DAN JAMES BOND GEÇTİ

Motorla karadan geldi, şehri gezdi, havadan yamaç paraşütü yaptı, denizde yüzdü ve Alanya’nın dünyaca ünlü Damlataş mağarasına daldı. Hollywood, yeni James Bond kim olacak diye, Tom Hardy'den, Idris Elba'ya kadar bir sürü aday üzerinde tartışadursun bizim James Bond’umuz motoruylacennet ülkemizi gezmeye devam ediyor.

DİYARBAKIR’IN KÖYÜNDEN ANKARA TRT RADYOSU’NA UZANAN BİR GÜÇ VE AZİM HİKÂYESİ

Hep Sevgili Kalalım ve Kalbim Pera kitapları ile tanınan yazar Birol İnan, pandemi süresince yaşamını kaybeden müzik emekçilerine ve kahraman sağlık çalışanlarına ithaf ettiği yeni romanı ile okurları ile buluştu: Biliyordu Dönmeyecektim. Cesur ve sıradışı karakterler yaratmayı seven İnan, üçüncü romanında 1970’li yıllardan günümüze dek uzanan bir başarı öyküsünde sadece hızla yükselen bir şarkıcıyı değil Türk halk müziğini, Anadolu’nun renklerini ve Türkiye’nin dönüşümünü de anlatıyor.

Mana Mila ile Bir Evrimin İçinde Olmak!

Canlandırıcı bir duş, özel bir bakım, insanı kendine getiren biricik bir koku.

Yüksek kalitede malzemelerle, parabensiz ve sülfatsız hazırlanan Mana Mīla ile dönüşümü başlatın!

Kişisel dönüşüm belki de bir insanın başına gelebilecek en güzel şey. Doğada hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor. Kalamıyor. Kayalar, dağlar, ormanlar, küçüklü büyüklü her türlü canlı, değişim ve dönüşüm içinde. Sadece büyümek, küçülmek, serpilmek, yaşlanmak değil dönüşümden bahsettiğimiz şey. Yavaş yavaş özel bir duruma karşı başkalaşım geçirmek, başka bir enerjiye, başka bir hale bürünmek. Bir evrimin içinde olmak.

RENGARENK YENİ TREND BANYO BOMBALARI

Son zamanlarda ünlülerin paylaşımlarında sıkça görmeye başladığımız banyo bombalarını daha önce hiç duymadıysanız @superbathbomb instagram sayfasını hemen takip edebilirsiniz Kadın girişimci Yasemin Özcan’nın el yapımı doğal içeriklerle hazırladığı rengarenk mis kokulu banyo bombalarını ister küvetinize atarak isterseniz de el, ayak bakımı suyunuza ekleyerek keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Yasemin, gül, lavanta, vanilya, okyanus, limon çeşitlerinden istediğinizi seçebilirsiniz.





Şahin Özer'in yeni keşfi Sercan Zararsız

Bu zamana kadar birçok yıldız şarkıcıyı müzik dünyasına kazandıran ünlü yapımcı Şahin Özer'in yeni keşfi Sercan Zararsız...

Genç yıldız adayı Sercan Zararsız, yapımcılığını Şahin Özer'in üstlendiği, söz ve müziği Ersin Özyurt'a ait "İstanbul Konuşsun" adlı tekli çalışmasıyla müzik dünyasına adım attı.





Kışın cilt lekelerinizden Biolog Leke Kremi ile kurtulun!

Kadınlar kış aylarında; soğuk havalardan çevresel faktörlere, hormonal değişimlerden yazın yıpratıcı etkilerine kadar pek çok sebep kaynaklı ciltte lekelenme problemleri yaşıyor. Biolog Leke Kremi, kışın cilde ihtiyacı olan desteği sağlayarak, yeniden yapılanma sunuyor.

BU SİNGLE LİSTELERİ ALT ÜST ETTİ

Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası’nın Feride Hilal Akın’la yaptığı single "Bilir mi" zirveye çıktı. Söz ve müziğini Tan Taşçı, klip yönetmenliğini Hasan Kuyucu’nun yaptığı single, müzik severler tarafından 100 milyon izlenirken , Fizy’de ise çıktığı günden bu yana 1 numarada yer alıyor.

RADYO ALATURKA’DA MÜZİK ZİYAFETİ BİZLERİ BEKLİYOR

Dünden bugüne nice aşklara, ayrılıklara, gurbete, hasrete tercüman olmuş beste ve güftelerden oluşan, maziyi bizlere anımsatan unutulmaz Türk Sanat Müziği eserleri ile Radyo Alaturka, yeni yıla dopdolu bir yayın programı ile merhaba diyor. Yeni yayın döneminde de güçlü kadrosu ve yayın ekibiyle alaturka severleri geçmişten geleceğe götürüyor.

REAL MADRİD’İN ESKİ YILDIZI TÜRKİYE GÜZELİNİ YAKIN TAKİPTE!

Real Madrid ve Bayern Münih’in eski yıldızı James Rodriguez, Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz’ı yakın takibe aldı. Bu sezon transfer olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da oynadığı futbolla adından söz ettiren Kolombiyalı yıldız futbolcunun, Instagram’da Türkiye güzeliyle mesajlaştığı ortaya çıktı. Elif Yılmaz’ı daha önce Madrid’e davet eden başarılı futbolcu, attığı mesajlarla Elif Yılmaz’a olan hayranlığını sürdürüyor.

Özlediğiniz lezzetli sofralar: Banum Mutfak

Banum Mutfak; Banu ve Mahinur adında iki kuzenin kimseden destek almadan, yalnızca kendi imkanlarıyla, özlediğimiz lezzetleri sofralarımıza taşımayı amaçlayarak yola çıkıyor.

"El yapımı - Ev yapımı" sloganıyla her geçen gün ürünlerine yenilerini ekleyen iki genç kadın girişimci; açılışlarından bu yana geçen kısa sürede müşterilerinden aldıkları memnuniyetlerin hızla artmasıyla yüklendikleri güzel enerji sayesinde canla başla çalışıyorlar. Yemeklerimize lezzet veren acı-tatlı biber salçası, domates salçasından tereyağı çeşitlerine, bakliyat grubundan peynir-zeytin çeşitlerine, ev yapımı reçel ve marmelatlarından katkısız pekmezlerinden baharatlarına, tadına doyulmayan zeytin yağlı yaprak sarmasından, böreklerinden tatlı çeşitlerine, ev tarhanasından Beypazarı kurusuna, sebze kurularına kadar yöresel ve ev yapımı tüm lezzetleri hijyenik koşullarda, sevgiyle bizlere ulaştırıyorlar. Banum Mutfak Ailesi'ne banummutfak.com web sitesinden ve banum_mutfak Instagram hesabından kolaylıkla ulaşabiliyoruz