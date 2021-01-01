Dinçer KARACALAR





GÜLDEN KARABÖCEK'İN ALBÜMÜ 36 YIL SONRA PLAĞA BASILDI

Arabesk ve Fantazi Müziğin Kraliçesi Gülden Karaböcek'in 'Dünyadan Zevk Almıyorum' adlı albümü 36 yıl sonra yeniden basıldı.

Gülden Karaböcek'in 1984 yılında kaset olarak yayınlanan 'Dünyadan Zevk Almıyorum' adlı albümü 36 yıl aradan sonra Elenor Müzik'ten Plak olarak yeniden yayınlandı.

Mehmet Yüzüak, Halit Çelikoğlu, Ali Tekintüre, Uğur Bayar, Tahir Paker, Salih Korkmaz, Gönül Şen, Atilla Alpsakarya, Cengiz Tekin ve Gülden Karaböcek gibi önemli isimlerin güfte ve bestelerinin yer aldığı albümde 10 şarkı yer alıyor.

Albümde 80'li yılların kült eserlerinden 'Sev Yeter' adlı şarkı da bulunuyor.

Ali Kağan Aydınoğlu, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Satranç Turnuvasında 1. oldu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Öğrenci Veli Satranç Turnuvası” online olarak düzenlendi.

Türkiye genelinde düzenlenen ve 293 öğrencinin katıldığı turnuvada, Üsküdar Doğa Koleji ilkokul 4/A öğrencisi Ali Kağan Aydınoğlu, 7 tur düzenlenen turnuvada rakiplerini yenerek 1.’nci oldu.

Satranç sporunu sevdiğini anlatan 10 yaşındaki Ali Kağan Aydınoğlu, şunları söyledi:

“Eğitim hayatımda büyük emeği olan okul müdürümüz Kürşat Sadık Kayalak, müdür yardımcımız Dilek Yıldız, ilkokul öğretmenim Ali Uysal, satranç öğretmenlerim Hasan Yılmaz ve Mehmet Türk ile tüm öğretmenlerime ve satrancı sevdiren Abdülkadir abime sonsuz teşekkür ederim. Turnuva Koordinatörü İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Bayraktar ve tüm yöneticilerimize teşekkür ederim. Birinci olmak, beni mutlu etti. Çocuklara ve herkese satranç sporunu tavsiye ederim” dedi.

PORSCHE TUTKUNLARI ULUDAĞ’DA BULUŞTU

Kış sezonunu geçtiğimiz hafta açan Ağaoğlu My Mountain Uludağ, önceki gün Porsche tutkunlarından oluşan Club Taycanavar’ı ağırladı. Türkiye’nin farklı illerinden bir araya gelen Club Taycanavar üyeleri 20 adet yeni model elektrikli Porsche araçları dağda sergilediler. Üyeler araçların önünde Ali Ağaoğlu ile Tik Tok çekerek esprili dakikalar yaşadı.

İrem Derici: "Kimse Benim Kadar Zeki Değil!"

İrem Derici, her pazartesi Milyon TV'de yayınlanan Özgür Aras, Sibel Arna ve Can Bozoklar'ın yorumculuk yaptığı Üçü Her Yerde programına telefonla bağlandı.

Her zaman samimi ve dobra açıklamalarıyla gündemden düşmeyen genç şarkıcı yine iddialı açıklamalar yaparak dobralığını konuşturdu. Espirilerinin ve sözlerinin genellikle yanlış yerlere çekilmesinden ve yanlış yorumlanmasından muzdarip olan başarılı şarkıcı İrem Derici, "Kimse benim kadar zeki değil." diyerek hiçbir yorumu da umursamadığını dile getirdi.

HAFTANIN MEKANI: İNANÇ FIRIN / BURSA

İnanç Fırın’ın kuruluşu 1956 ama kullandığı taş fırın yaklaşık 110 yıllık. Odun ateşi ve taş fırında pişen tahanlı pideler, sıcak sıcak servis ediliyor. En güzel olay ise; dükkanın önündeki taburelere oturup, çayınızı söyleyip, ufak camdan pidelerin size uzatılması. Fırında pide dışında odun ateşinde pişen Arnavut ve Boşnak börekleri de var. Patlıcanlı börek de listenizde olsun. Tahinli susamlı kurabiye, tahinli simit, tahinli çörek öne çıkan ürünleri bizlere sunan Bülent bey alkışları fazlası ile hak ediyor .

Sıla ve Yalın yeni yılı binlerce hayranıyla karşıladı

Sıla ve Yalın’dan yılbaşı gecesi eğlenceli düello

Son dönemde sosyal medyada yaptıkları düetlerle adlarından söz ettiren Sıla ve Yalın, yılbaşı gecesi sürpriz bir online konser ile evlere konuk oldu.

Pepsi’nin katkılarıyla 1 Ocak saat 00:30’da, Sıla ve Yalın’ın instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanan konseri aynı anda Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişi izledi.

Yılbaşı gecesi kamera karşısına geçen Sıla ve Yalın, birlikte imza attıkları ‘Ver O Zaman Gömleklerimi’ adlı düetlerini yeni yılın ilk günü hayranlarının beğenisine sundu.

Tadım’dan Rojda Demirer ile yılbaşına özel tatlı bir iş birliği: Tadım & Marie Antoinette!

Keyifli anların sağlıklı eşlikçisi Tadım, tadına doyulmaz ürünlerin yer aldığı ‘Karnaval’ ile lezzetini ikiye katladı! İstanbul’un en iyi çikolata butiklerinin başında gelen, Rojda Demirer’in markası Marie Antoinette ile yılbaşına özel bir iş birliği yapan Tadım, el yapımı birbirinden lezzetli çikolatalarla en sevilen karışık kuruyemişlerinden olan Karnaval’ı birleştirerek yeni yıl heyecanına bambaşka bir tat kattı.

Tuğba Yurt’tan bir ilk

Sevilen şarkıcı Tuğba Yurt, Türkiye’de bir ilke imza attı. Genç şarkıcı, Youtube’a eklenen VR Virtual Reality (sanal gerçeklik) özelliklerine uygun olarak, özel gözlükle izlenebilen üç akustik şarkısının çekimlerini gerçekleştirdi. Dünya çapında Amerikalı şarkıcı Katy Perry’den sonra bu yöntemi kullanan ikinci şarkıcı olan Yurt, 40 kişilik ekiple çalıştı.

Seren Uzun’dan ‘’Gelino” yorumu!

Her çalışması ile dikkat çeken ,milyonlara ulaşan başarılı yorumcu Seren Uzun,geçtiğimiz aylarda yayımladığı ‘’Sevda Sözü ‘’ nün ardından ‘’Gelino ‘’ isimli yeni teklisini Yusuf Öztürk yapımcılığında Goed Music etiketi ile müzikseverlerin beğenisine sundu.

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTASI: FAZKO ZEYTİN/ AYDIN

İncir ve Zeytin denince midemize taht kuran ege’nin şirin ili Aydın Ramazanpaşa mahallesinde hizmet veren Fazko İncir –Zeytin, özellikle bölgeye özel ev yapımı Tarhana , Kuru incir ,Kırma zeytin ,Çizme zeytin Nar ekşisi ve zeytin yağı sabunu ile ön plana çıkıyor. Türkiye’nin her iliden müşterisi olan Fazko zeytinin sahibi Firuze hanım başarısını,ürünlerinin sağlıklı ve lezzetli olmasından kaynaklı olduğunu vurguladı.

İnstagram/fazkozeytinincir

EGD ''Yeni Yıl Buluşması”nda önemli mesajlar verildi

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yeni Yıl Buluşması", Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde hibrit bir şekilde gerçekleştirildi.

TİM'in ev sahipliğinde, Arzum'un ana sponsorluğunda, PAGEV'in destekleriyle gerçekleşen etkinlikte EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimler online olarak bir araya geldi.

Buluşmada bir konuşma yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracat bir memleket meselesi. Son aylarda rekor üstünü rekor kırıyoruz. Aralık ayında daha büyük bir rekor bekliyoruz. Türkiye ihracatta V yaptı 2021’de ihracatın yıldızı parlayacak” dedi.

Meslekte 20 yılını dolduranlara teşekkür belgesi

EGD yılbaşı buluşmasında ekonomi basınında 20 yılını dolduranlara da teşekkür belgesi takdim edildi.

Meslekte 20 yılını dolduran isimler şu şekilde: " Esin Gedik, Çağrı Bilgin, Belma Toprak, Mahmut Hayırlıoğlu, Özbey Men, Özlem Bay, Kenan Sertalp, Ayfer Yıldız, Pınar Çelik, Hülya Güler."

Ekonomi Müdürlerine teşekkür belgesi

Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak pandemi döneminde ekonomi gazeteciliğine ve Türkiye’nin sürdürülebilir en önemli döviz kaynağı olan ihracata değerli haber ve görüşleri nedeniyle ekonomi müdürlerine teşekkür belgesi verildi.

Teşekkür belgesi alan ekonomi müdürleri şu şekilde: ''Yılmaz Yıldız, Osman Şenkul, Birsen Altaylı, Recep Erçin, Jale Özgentürk, Yaşar Kızılbağ, Hakan Güldağ, Bilal Emin Turan, Hayri Çetinkaya, Faruk Erdem, Canan Eraslan, İbrahim Acar, Recep Bahar, Talip Yılmaz, Oğuz Demir, Sedef Seçkin Büyük, Oya Yalıman, Sedat Yılmaz, İhsan Yılmaz, Sadi Özdemir, Ali Çağatay, Burak Karagöz''