Dinçer KARACALAR

Fairy’den Sürdürülebilirlik ve Çevre için Anlamlı Bir Adım

Türkiye’deki 10.yılında gıda israfını önlemek ve bu konuda farkındalık yaratmak için Gıda Kurtarma Derneği iş birliğiyle “Boşa Harcama” kampanyası başlatan Fairy bu girişimi bir adım daha ileriye taşıyarak “Boşa Harcama Komitesi”ni kurdu. Çevre, gıda ve tasarruf konularında uzman isimlerden oluşan Fairy Boşa Harcama Komitesi faaliyetlerini sadece gıda alanını değil, su ve enerji başta olmak üzere tüm çevresel sürdürülebilirlik kaynaklarının korunmasını da kapsayacak şekilde genişletiyor. Fairy ürünlerinin sürdürülebirlik adına yeni inovasyonlarını tanıtırken, Boşa Harcama Komitesi ile birlikte bu alanda toplumsal farkındalık yaratılması için çalışacak.

Ariel Oxi Extra Hijyen

Yeni Ariel Oxi Extra Hijyen, Aquapudra formülüyle suda hızlıca çözünür ve kumaşlara derinlemesine nüfuz eder. Deterjan kalıntısı bırakmayacak şekilde tasarlanmış olan Oxi Extra Hijyen, yeni Purezyme teknolojisi ile çamaşırlardaki gözle görülmeyen kirlerde bile olağanüstü bir temizlik sağlıyor. Purezyme teknolisine sahip Aquapudra ile giysilerinizin gerçekten temiz olduğundan emin olabilirsiniz…

Sürdürülebilirlik yolunda önemli adım

Starbucks’da artık sadece kâğıt pipet var!

Sunduğu içeceklerde Türkiye’de yılda 32 milyondan fazla pipet kullanan Starbucks, sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde mağazalarında plastik pipet yerine kâğıt pipet kullanmaya başladı.

Yıldız Tilbe’den Sevgililer Günü online konseri

Sanatçı Yıldız Tilbe, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan sevgililer için Trump Sahne’den gerçekleştireceği canlı ‘online’ konser ile müzik şöleni yaşatacak.

Yıldız Tilbe hayranları, 14 Şubat Pazar akşamı saat 20:00’de gerçekleşecek konseri, www.passo.com.tr üzerinden bilet alarak keyifle izleyebilirler.

AVVA Aşkı ile Birbirini Tamamla!

AVVA, Sevgililer Günü’ne özel birbirini tamamlayan sloganlı sweatshirtleriyle, çiftlerin aralarındaki uyumu tarzlarına da taşıyor. Sevgi, bütünlük ve eğlenceyi çağrıştıran modeller, hem kadınlar hem de erkekler için sevgililer gününe özel harika bir hediye seçeneği…

Sevgililer Günü Sofranızı Etin En İyisi Lezzetleriye ziyafete dönüştürün

Bu sevgililer gününde evlerdeyiz. Ancak evlerde olmamız muhteşem bir Sevgililer Günü sofrası kurmamıza engel değil. Anadolu’nun bereketli topraklarından aldığı ilhamla, 7’den 70’e herkes için birbirinden özel lezzetler sunan Etin En İyisi, Şef Sidar Budak’ın hazırlamış olduğu enfes tatlarla, bu sevgililer gününü evde şef lezzetleri eşliğinde karşılamak ve unutulmaz bir Sevgililer Günü yemeğine imza atmak isteyen herkes için özel öneriler sunuyor.

YAZAR DİDEM GÜRÇAY’IN KALEME ALDIĞI FANTASTİK ROMAN “TILSIMLI KÖPEK MOMO” 2. BASKISINI YAPTI……

“Bütün çocuklar ve hayvanlar melektir”

DİDEM GÜRÇAY, ÇOK SEVDİĞİ HAYVANLAR İÇİN KALEME ALDIĞI FANTASTİK ROMANI TILSIMLI KÖPEK MOMO, TARA KİTAP’TAN ÇIKAR ÇIKMAZ 2.BASKISINI YAPTI. KİTABIN GELİRİ’NİN % 60’I “YEDİKULE HAYVAN BARINAĞI” NA BAĞIŞLANIYOR….

İSTANBUL’UN ANTİK ÇAĞIYLA BUGÜNÜNÜ BİR ARAYA GETİREN ÇARPICI VE BÜYÜLÜ BİR KADIN ROMANI: DOLUNAY AYİNİ

Yazar, arkeolog, gazeteci Özlem Ertan’ın üçüncü romanı ‘Dolunay Ayini’, Dark İstanbul Yayınevi’nden çıktı. Özlem Ertan, bu romanında İstanbul’un pagan dönemiyle bugününü, tanrıçalarla günümüz kadınlarını bir araya getiriyor. Dolunay Ayini’nde sinema ve çizgi roman dünyasının en popüler karakterlerinden biri olan Anadolu kökenli tanrıça Hekate de var. Özlem Ertan, İstanbul tarihinde büyük önemi olan, antik çağda Emirgan’da, Kadıköy’de ve tarihî yarımadada tapınakları bulunan ay, cadılık ve yeraltı tanrıçası Hekate’ye farklı ve insani bir açıdan yaklaşıyor.





Tuğba Yurt’tan ikinci akustik çalışma

2021 yılında akustik cover çalışmalarına hız veren sevilen yorumcu Tuğba Yurt, ikinci çalışmasını kendi YouTube kanalından yayınladı. Sözü-müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkının çekimleri 50 kişilik bir ekiple Beyoğlu Sahne Tiyatrosu’nda gerçekleşti...

29 şarkılık YouTube projesinin ikincisini yayınlamaktan mutlu olduğunu belirten Tuğba Yurt, “Uzun saatler süren yorucu ama bir o kadar güzel ve içimize sinen bir çalışma oldu.. 15 günde bir kanalımızda birbirinden değerli şarkıları müzikseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜLŞAH TANRIÖVER’DEN YENİ ŞARKI: “AŞK ADAM SEÇER Mİ?”

Akademisyen sanatçı Gülşah Tanrıöver müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor...

Son iki yılda birbiri ardına çıkarmış olduğu şarkılarla dikkatleri çeken Tanrıöver, söz ve müziği kendisine ait olan “Aşk Adam Seçer Mi?” şarkısının aranjesi için Mustafa Ceceli ile birlikte çalıştı.

HYDROVEGA HAİR CARE SERUM İLE DAHA GÜR VE PARLAK SAÇLAR MÜMKÜN

Hydrovega Hair Care Serum, İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, tarafından desteklenen uluslararası patentli selüloz teknolojisi sayesinde sürülen yüzeyi kaplayarak, sürüldüğü yerde hem yüksek nemlilik sağlar hem de diğer bileşenlerin gün içerisinde yavaş yavaş emilerek dermatolojik olarak uygunluk sağlar. Ürünün dermatolojik olarak uygunluğu hassas cilde sahip gönüllü kullanıcılar üzerinde skınlab ınternatıonal laboratuvarları tarafından yapılan uluslararası çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

Türk kozmetik markası Farmasi’nin dev ekonomi başarısı!

Türkiye’nin lider doğrudan satış markası Farmasi, 2020 yılını 26 ülkede gösterdiği yüksek başarı, 500 Milyon dolar ciro ve 4 milyon girişimci ile pandemi döneminin yıldızı haline gelerek kapadı.

Şu an dokuz fabrikasıyla Avrupa’nın en büyük entegre tesislerinden biri konumuna gelen, ABD’de müthiş bir yatırım atağı yapan Farmasi, sene sonuna kadar gıda takviye tesisi olarak planladığı 10. fabrikasını da açmış olacak. İhracattan elde ettiği karın tamamını üretim ve tesis yatırımına ayıran marka, her yıl bütçesinin yüzde 10’unu yeni ürün geliştirmek üzere Ar-GE için kullanıyor.