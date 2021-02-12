Dinçer KARACALAR

ORGANİK ALIŞVERİŞ NOKTASI:

Biberiyefırın & Tarla / İzmir Urla

Urla’nın ürünleri gibi taze ve emin adımlarla ilerleyen girişimci firması.

Sloganları; Doğaya ve insana saygılı ürünleri müşterileri ile buluşturmak.

Yıllardır, kendileri ve çocukları için sağlıklı gıda takipçisi iken; 2 yıl önce İstanbul’dan Urla ‘ya göç eden Bahar ve Murat çifti, Urla Sakız Enginarı ve Ege Kınalı Bamya ile zehirsiz tarıma başladılar.

Kendi ürettikleri sağlıklı ve doğal ürünlerden bazıları; Cevizli Gürcü ezmesi, az şekerli veya şekersiz reçeller, nefis lezzetli granola, siyez ekmeği ve sağlıklı atıştırmalıklar.

Üretimin yanı sıra tüm Türkiye’nin yerel üreticilerine de destek olarak, birinci elden Karacadağ Pirinci, olmazsa olmaz ödüllü erken hasat ,sızma zeytinyağı, zeytin, pekmez, bal, sirke ve temizlik malzemelerini ürün listelerine ekleyerek, şimdilik sadece instagram aracılığı ile müşterilerine ulaştırıyorlar.

Ülkemizin zenginliklerini, doğasını herkesle buluşturan girişimciler arasında yerlerini aldılar.

İnstagram/biberiyefirintarla





Umut Harbeli: "Benim cephanem, kalemim. Zırhım ise müzik"

Hatayspor için bestelediği marşla, Hataylıların gönlünü fetheden, 28 yaşındaki genç yorumcu Umut Harbeli, sözü ve müziği kendisine ait olan; Avuç İçi Cennet Kokanım, Adımı Ben Koydum, Cennetim ve 23 Eylül 2020 akşamı tesadüfen önünde durduğu bir kafede gerçekleşen silahlı saldırıda, kurşunların hedefi olarak yaşamını yitiren, kız kardeşi İpek için Rapçi Aşkar ile bestelediği ‘İpekler İçinde ‘ adlı duygusal şarkısına yaptığı düetle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

TADIM & MARIE ANTOINETTE’DEN SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL ÇİKOLATA!

Yılın en romantik günü yaklaşıyor… Sevgililer Günü’nde sevdiğine tatlı bir sürpriz yapmak isteyenlere en elegan hediye alternatiflerinin başında gelen ‘Tadım & Marie Antoinette Çikolataları’ sınırlı sayıda satışa sunuldu!

BROOKS BORTHERS’IN KÖKLÜ, ZAMANSIZ VE OTANTİK STİLİ

Amerikan giyim tarzını başarılı örneklerle koleksiyonlarına taşıyan Brooks Brothers; SS21 Koleksiyonu ile casual, köklü, zamansız ve otantik bir stil sunuyor. Yeni yaklaşımların keşfedildiği, hikayesinde baharın ilk adımları, yeni başlangıçlar ve gelecek teması bulunan koleksiyona spor şıklık hakim.

Sevgililer Günü’nde aşkınızı anlatmanın en anlamlı yolları Kärcher’de!

Bu yıl Sevgililer Günü’nde sevginizi ifade edecek en güzel hediye, değer verdiklerinizin hayatlarını kolaylaştıracak Kärcher temizlik makineleri olacak. Kärcher’in, online alışveriş sitesinden seçeceğiniz, üstün temizlik teknolojisiyle eşsiz konfor ve hijyen sunan ürünlerini tek tıkla evlerine kadar göndermeniz de mümkün. Üstelik Kärcher 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel, seçili ürünlerde yüzde 20 fiyat avantajı sunduğu kampanyası ile vade farksız 12 taksit imkanı sağlıyor.

Bana sevgilinin mesleğini söyle sana ideal kombini söyleyeyim….

Sevgilinizin mesleği, kişisel zevkleri ve yaşam biçimi kıyafet tercihlerini belirleyen kriterlerin başında geliyor. 2021 Sonbahar-Kış koleksiyonundaki farklı kombinlerle dikkat çeken Boris Becker, sade şıklığa önem veren erkeklere özel sayısız seçenek sunuyor. Boris Becker, ”Sevgilime ne alsam onu mutlu ederim?” diyenlere “14 Şubat Özel Kombinleri” hazırladı.

Pandemi dönemine eğlence katacak şarkı

Yapımcı Hayrettin Güneş, pandemi döneminde müzikseverleri neşelendirmek için eğlenceli bir single projesine imza attı. Ünlü sanatçı Bahar Gelir ve sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün düet yaptığı “Çıngıraklı Yılan”, 5 Şubat’ta Grand Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

ÜNLÜ OYUNCU SELMA ERGEÇ, NIPPON PAINT TÜRKİYE ONLİNE LANSMANIN MODERATÖRÜ OLDU!

Asya’nın lider boya markası Nippon Paint, Türkiye’deki ilk yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Yeni ürünlerinin lansmanını gerçekleştiren Nippon Paint, etkinlikte mimarlık dünyasının dahi isimlerini konuk konuşmacı olarak ağırlarken ünlü oyuncu Selma Ergeç de etkinliğin moderatörlüğünü üstlendi.

LİLA'NIN YAKINDA YAYINLANACAK 'NOKTÜRN' EP'SİNİN İLK ŞARKISI 'SAPLANDIM GÖZLERİNE'

Lila’ nın “Noktürn” isimli Garaj Müzik etiketli yeni Ep’si 4 şarkıdan oluşuyor. Albümde 3 şarkının söz ve müziği Lila’ya, düzenlemeler ise Lila’nın çocukluk arkadaşı, Şükrü Soncul'a ait. Lila’ya bu albümünde piyano da Şükrü Soncul, çello da Sercan Alban eşlik etti.

KOLYECİK, “SENİN ENERJİN” ve “SENİN ŞIKLIĞIN” SLOGANIYLA KARŞIMIZDA….

Sevdiklerinizi mutlu edecek takı tasarımları, tek adres ve tek tıkla yanınızda: Atölyeden-kapına misyonuyla ve uygun fiyatlar ile mücevher almak kolyecik.com.tr ile artık çok kolay…

Sahare Kuyumculuk, temellerinin atıldığı 1974 yılından bugüne bilgi ve birikimini gelecek kuşaklara aktararak deneyimini sadece Türkiye’de değil tüm dünyada paylaşarak sürekli üretip büyüyerek istikrarla yoluna devam etti. En büyük sermayesi tecrübe, güven, kalite ve müşteri memnuniyeti olan firmamız tarihi motiflerimizi günümüze taşımakla kalmadı özgün tasarımları farklı konseptleriyle dünyanın dört bir yanına da ulaşmayı başardı. ,

BARIŞ DURMAZ’DAN ASIRLIK BİR AŞK HİKAYESİ…

Pandemi ile sanatsal etkinlikler kısıtlanmış olsa da sanatçılar bu zor şartlara rağmen şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmak için büyük emek veriyor. başarılı sanatçı barış durmaz 2. albümünün 2. klibini bu zorlu süreçte "çınar" isimli şarkısına çekti.

Sanatçı Müjde Ar'dan ‘davet’ geldi

Gürültüye maruz kalan ve duyarlı herkesi 'Gürültüsüz Yaşam Platformu'na davet eden Müjde Ar; "Artık ekolojiyi dikkate almadan, sağlıklı ve dolayısıyla da mutlu yaşayabilmek mümkün değil... Covid 19 pandemisinin tüm hayatı esir aldığı 2020 yılı yaz aylarında, Bodrum Gündoğan’da maruz kaldığımız gürültü kirliliğinin engellenmesinin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük." diyerek, duyarlı tüm vatandaşları platforma katkı vermeye davet etti.