Dinçer KARACALAR

Türkiye'nin en sevilen lezzetleri bu dükkan’da

2009’dan bu yana “Türkiye’nin en büyük bağımsız yemek medyası” mottosuyla yazılarına devam eden Harbiyiyorum.com, Türkiye’nin dört bir yanından kendi sevdiği ve seçtiği ürünlerle giriştiği e-ticaret sitesi Harbiyiyorumdukkan.com ‘u faaliyete geçirdi.

Sitenin kurucusu Salih Seçkin Sevinç, harbiyiyorumdükkan.com’un henüz çok emekleme aşamasında olduğunu, yıllar içinde Türkiye’yi gezerken denediği ve sevdiği üreticilerin en temiz ve gurme ürünlerini sitede satışa sunulduğunu ve kısa zaman içinde damak zevkine düşkün herkesin Balıkesir peynirinden, Siirt balına; Sinop mantısından, Balkan kuru etine kadar harbiyiyorumdukkan.com mutlaka kendi zevkine göre bir ürün bulabileceğini paylaştı.

30 yıl sonra müziğe Sezen şarkılarıyla döndü

90’lı yılların ünlü isimlerinden Uriel, 30 yıl aradan sonra müziğe iddialı bir dönüş yapıyor. Hayranı olduğu Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” ve “Gelen Gideni Aratır” şarkılarını cover’layan sanatçı, bu iki eserin club versiyonlarının yanı sıra albüm projesiyle de büyük ses getirdi.

Gerçek deri tasarımlarıyla ünü dünyaya yayılan bir Türk markası; Watch of Royal

Adana’da e-ticaret sitesi olarak başlayan, hakiki deriye özgün tasarımlarla buluşturarak sunan Watch of Royal markasının yolculuğu bugün üretime ve 208 ülkeye satış yapma noktasına geldi.

Markanın kurucusu Tolga Sakın, başarılarının altında yatan nedenin yüksek kaliteli üretim yapmaları ve özgün tasarımlara ağırlık vermeleri ve e-ticaretin kurallarını sıkı sıkıya uygulamaları olduğunu belirtti.

Altınyıldız Classics 360˚ Koleksiyonu ile çabasız şıklık!

Altınyıldız Classics’in ismini 4 tarafa esneme özelliğinden alan 360˚ koleksiyonuna ait pantolon ve gömlek tasarımları, evden çalışmanın devam ettiği bu dönemde, stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkarırken ev konforunu maksimum seviyeye taşıyor.

İLKBAHAR 2021 TOMMY HILFIGER ERKEK GİYİM KOLEKSİYONU

MIAMI VIBES

İlkbahar 2021 Tommy Hilfiger Erkek Giyim Koleksiyonu “Miami Vibes”, Palm Beach’in lüks özel kulüplerini ve Ocean Drive’ın renkli mimarisini kutlayan stiller için Florida’ya uzanıyor.

Ana renkler ve ilkbaharın pastel tonları Miami’nin Art Deco tarzı binaların etkisi altında buluşuyor. Bu sezon, güneşli eyaletin favori açık hava etkinliklerinden alınan ilhamla plaj giyimi yeniden tanımlanıyor.

Tuğba Ünal'ın 1 milyon mutluluğu

Pop müziğin güçlü sesi Tuğba Ünal, 'İzler Durur' şarkısı ve sıradışı klibiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güzel şarkıcının, kısa bir süre önce yayına giren 'İzler Durur' şarkısı Netd YouTube kanalında 1 milyon izlenme barajını aştı. Şarkının kısa sürede gördüğü ilgiden hayli memnun olan Ünal, sevenlerine teşekkür etti.

YENİ TEKLİ 'KADIKÖY'DEN' MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU...

Alternatif Pop Müziğin sevilen sesi Salman Tin, 'Kadıköy'den' adlı yeni teklisini müzikseverlerle buluşturdu...

'Güzel Yalanlar' ve 'Kırgın Suratın' gibi seslendirdiği şarkıların yanı sıra, kendisine ait besteleriyle de Alternatif Pop Müzikte hızlı yükselişini sürdüren ve müzikseverlerden tam not alan Salman Tin’in yeni teklisi 'Kadıköy'den' sevenlerinin beğenisine sunuldu.

Söz ve bestesi Salman Tin'e ait olan şarkıda, ukulele ve gitar kayıtları da yine sanatçının kendisine ait.

Nevşehir'in Doğal Gofreti Büyük İlgi Görüyor

Kuru Kaymak Merkezi Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde, yöre halkının geleneksel yöntemlerle ürettiği ve 'doğal gofret' olarak bilinen kuru kaymak, lezzetiyle her yaş grubunun ilgisini çekiyor.

YÜZDE 100 SÜTTEN YAPILIYOR

Yöre halkının geleneksel yöntemlerle ürettiği ve "doğal gofret" olarak adlandırdığı kuru kaymak hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yüzde 100 sütten imal ediliyor. Sabahın erken saatlerinde ineklerden sağılan süt, bağ çubuğu ve saman kullanılarak yakılan toprak tandırlarda kazanlarla kaynatılıyor. Bir tas yardımıyla bir-iki metre yüksekten köpürtülerek tepsiye dökülen süt, kor ateş üzerine konan tepside dinlenmeye bırakılıyor.

İnstagram / kuru_kaymak

Çorap modasının yeni trendi

Aralık ayında kurulan Kayina markası özel tasarım erkek çorapları üretiyor. Doğal bambu lifleri ve organik pamuk kullanan marka, çoraba yeni bir bakış açısı katıyor ve onu stilinizin tamamlayıcı bir parçası haline getiriyor. Hedefi en kaliteli ürünleri yapmak olan Kayina’nın çorapları aynı zamanda antibakteriyel ve özel kokulu. Hali hazırda sadece erkek çorapları üreten marka çok yakında kadınlar için de hazırladıkları özel koleksiyonlarıyla müşterilerinin karşısına çıkacak.

Hande Ertekin'in yeni romanı "Altıncı göz" çıktı

Televizyon dünyasının başarılı yöneticilerinden Hande Ertekin’in, Alfa yayın grubu markalarından Artemis yayınlarından çıkan romanı “Altıncı göz” 8 Mart kadınlar gününde okuyucusu ile buluştu...

Bir adımla başlar tüm yolculuklar ve bazen yola devam etme gücü, başkasının hikâyesinde yatar.

Edebiyat dünyasına, yine Alfa yayınlarından çıkan tarihi bir aşk romanıyla giriş yapan Ertekin, 3. Romanında bu defa, kadın hikâyeleriyle okuruyla buluşuyor.

Banum Mutfak

Şarküteri ürünlerinin vazgeçilmezi ev yapımı sucuk- acılı acısız sucuk pastırma ile kahvaltı sofralarınızı lezzet katmak isteyen Banum Mutfak iki girisimci genç ( kadın ) kuzen Banu ve Mahinur peynir, zeytin, reçel ve kahvaltılık diğer lezzetli ürünlerinin doğallığı ile sofranızın vazgeçilmezi olacak.

İnstagram/banum_mutfak

Ünlü Çift "Fake Hesap" İle geliyor

Ünlü fenomen Görkem Ökmen daha önce Vatanımsın Sensin, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Anne, Esaretin Bedeli, gibi dizilerde oyunculuk yapan ve 2013 yılında askere gittiği için oyunculuğa ve müziğe kısa bir ara veren Ökmen, Askerlik görevinden sonra tekrar müzik yapmaya ve eserler üretmeye devam etti. 2018 yılında "Yüreğime Sorsalar" adlı eserini Rafet El Roman’a verdi.