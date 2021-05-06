Dinçer KARACALAR

Ordu'da dağ çileği zamanı

Dağ çileği reçeli instagram sayfası Ordu’nun Ünye’de uzun yıllar yapmakta olduğu Dağ Çileği Reçelini hiçbir katkı maddesi kullanmadan güzel Türkiye ‘nin her yöresine sağlıklı olması açısından cam şişelerde değerli müşterilerine sunuyor.

Gayet kıvamlı ve lezzetli olup görüntüsüyle bile hoş bir izlenim bırakan dağ çileği oldukça faydalı bir meyvedir.Gayet titizlikte hazırlanan bu reçellere rağbet oldukça fazla

Dağ Çileği Reçeli dışında vişne, ayva, kayısı gibi diğer reçellerde aynı titizlik ve kıvamla hazırlanıyor dagcilegirecelim .İnstagram sayfasını hayata geçiren Emre Karayiğit’in Annesi tarafından yapılan ürünler çileğinin bolluğuna göre Eylül ayına kadar devam ediyor.

Rahatlık en çok O’nun hakkı!

Rahatlık ve konforu en çok hak edenler, hiç şüphesiz ki anneler. Evgör Mobilya, dinlenme koltuğu, berjer, daybed, josephin, masaj ve televizyon koltuğu modellerinden oluşan en rahat ve konforlu modellerini, Mayıs ayı boyunca tüm annelere özel yüzde 35 indirim fırsatıyla satışa sunuyor. Kampanyadan yararlanarak annesine, uzun yıllar üzerinde rahat edeceği konforlu bir hediye almak isteyenler, ya da kendini Evgör Mobilya’nın özel tasarımlarıyla şımartmak isteyen anneler, online sipariş için www.evgor.com.tr adresini ziyaret edebilirler.

KENDİ MARKASINI YARATIYOR

Kariyerine DJ-prodüktör olarak başlayan ve klip yönetmenliği de yapan Alexone Özel, adını Süperstar Ajda Pekkan, dünya starı Nancy Ajram, usta besteci Volga Tamöz ve başarılı sanatçı Güven Yüreyi ile gerçekleştirdiği çalışmalarla duyurdu. Kısa süre önce giriş yaptığı TikTok platformu ise Özel’in tüm yaşamını değiştirdi. Ürettiği içeriklerle 60 milyon kişiye ulaşan Alexone Özel şimdi kendi markasını yaratmaya hazırlanan dünyaca ünlü bir TikTok fenomeni.





Mutlu Kalpler Kulübü’ne bir komedyen, bir sunucu, bir oyuncu

Almula Merter Churm’ün Instagram programı “Mutlu Kalpler Kulübü”, ünlü konuklarıyla yayın hayatına devam ediyor. Churm, 6 Mayıs’ta komedyen Kaan Sekban’ı, 8 Mayıs’ta sunucu Ece Vahapoğlu’nu ve 9 Mayıs’ta da oyuncu Neslihan Yeldan’ı ağırlayacak.

TÜRKİYE’DE ‘ORGANİK’ KELİMESİ SUİSTİMAL EDİLİYOR

Son yıllarda organik gıda kavramı tüketicilerin giderek daha çok dikkatini çekiyor. Ancak bir gıdanın organik olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektiğini biliyor muyuz? Organik gıda üretiminin sanılandan çok daha fazla aşaması var.

Etiket okuma alışkanlığının yanında etikette belirtilen özellikler hakkında da yeterli bilgiye sahip olmanın önemine değinen, Türkiye’nin ilk sağlıklı ve organik atıştırmalık markası GekoO’nun kurucusu Biyolog Özlem Atabaş, organik gıda üretiminin aşamaları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Atabaş, organik ürün kullanımının özellikle felsefi ve ahlâki yönlerinin altını çizerek, bunun bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi gerektiğini söyledi.

BUKET ÖNYÜRÜ’DEN “CENNETİN BAHÇESİ GÖBEKLİTEPE” SERGİSİ

“Cennetin Bahçesi Göbeklitepe” sergisini ilk olarak 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi sebebiyle Şanlıurfa’da tanıtan Arkeolog, Müzeci ve Ressam Buket Önyürü, bu serginin tanıtımına devam ediyor. Sanatçı, büyük beğeni toplayan Cennetin Bahçesi Göbeklitepe eserlerini yakın bir zamanda İstanbullu sanatseverlerle buluşturacak.

Duygusal Paylaşım

Ünlü oyuncu Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda köpeği Çiko için ”Sensiz bu İkinci ay. Seni çok ama çok seviyorum. Evde seni arıyorum. Varlığın dün gibi inanasım hala gelmiyor. Senle konuşuyorum belki de kendimi rahatlatıyorum. Yarın parka gideceğim ve sen olmayacaksın bunu biliyorum. Oyunlarımızı özledim çiko. Sana masal anlatmayı. Fakat elimden bir şey gelmiyor affet. Annen" ifadelerini kullanırken bu sözler sosyal medyada takipçilerinden yoğun destek gördü.

FLO’dan Anneler Günü’ne özel yüzde 50

Anneler Günü için hediye arayışında olanlara FLO, moda ve konforu en cazip fiyatlarla sunuyor. Annelerin her moduna uygun ayakkabı modelleri, FLO’nun Anneler Günü’ne özel başlattığı seçili ürünlerde %50’ye varan indirim kampanyası ile www.flo.com.tr ’de!

RAMAZAN SOFRALARININ DEĞİŞMEZ LEZZETLERİ

Ramazan sofraları Osmanlı döneminde birlikteliğin, bereketin ve paylaşmanın simgesiydi. Büyük emekle hazırlanan sofralarda özenle hazırlanmış yemeklerin yanı sıra Ramazan ayına özel tatlılar da başköşede yer alıyordu. Geleneksel lezzetler dendiğinde akla gelen ilk markalardan olan Hafız Mustafa 1864’ün Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar, Müslüman alemi için özel olan Ramazan sofralarında tatlının yerinin Osmanlı döneminden bugüne çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Facebook’tan yeni flört uygulaması: Sparked…

4 dakikalık görüntülü buluşma sağlayan flört uygulaması "Sparked" testleri başladı. Facebook bu uygulama ile salgın döneminde insanların görerek tanışmasını sağlayacak.

Konu ile ilgili ayrıntıları paylaşan Dijital Medya ve İletişim Danışmanı Cansu Yalçınkaya Facebook’un flört uygulaması Sparked’ın testlerine başlandığını ve uygulamaya kolaylıkla Facebook profili ile üye olunabileceğini belirterek,” Site yakın gelecekte sparkedapp.com üzerinden hizmete girecek. Özellikle firma bu uygulamayı“nazik insanların görüntülü buluşması” olarak tanımladı. Uygulama ayrıca profillerin özel olacağını, kaydırma ve doğrudan mesajların olmayacağını belirtti. Hatta uygulamanın ücretsiz olduğu da belirtilen başka bir bilgi. Uygulamayı önceden inceleme fırsatı olanlar bu platformun tamamen insanları tanıma üzerine odaklandığını söylüyor. Sparked uygulamasında bir buluşma en fazla 4 dakika sürecek. Bu buluşmaların süresi her seferinde uzayacağı söyleniyor ancak henüz net değil. Firma tanıtımda sadece tek bir detaydan bahsetti o da eğer ilk 4 dakikalık buluşma iyi geçerse ikinci buluşmanın 10 dakika süreceği şeklinde. Bu noktadan itibaren uygulama size iletişim bilgilerinizi paylaşmayı teklif ediyor. Eğer iki taraf da buna karar verirse Instagram, mesajlaşma ya da mail ile iletişiminizi sürdürebiliyorsunuz.” dedi

Hayal kırıklığı yaşayanların marşı "Mumdan Kayık"...

"Ölüm İlacı" şarkısıyla büyük beğeni toplayan dünden beri grubunun solisti Beycan Dağcı, "Mumdan Kayık" adlı ilk teklisini müzikseverlerle buluşturdu...

Grubu ile alternatif pop müzikte emin adımlarla ilerleyen Beycan Dağcı, bir yandan da solo projelerine hız verdi. Genç sanatçı 'Mumdan Kayık' şarkısı ile tüm ayrılanların, aşkta hüsran yaşayanların duygularına tercüman olacak.

Annesine gidemeyenlere Sinoz gidiyor

Sinoz 9 Mayıs Anneler Günü'ne özel reklam filmiyle annelerin kalbine bir kez daha dokunuyor. Pandemi döneminde ziyaret edemediğimiz annelerimiz fikrinden hareketle yapılan bu duygusal film annelerimizi hatırlamanın önemine vurgu yaparken, Anneler Günü'ne özel %70’e varan indirim sürprizini de duyuruyor.

Filmde pandemi nedeni ile annesini ziyarete gidemeyen ama sürpriz bir şekilde Sinoz’dan hediye gönderen bir kızımız var. Annesi ile görüntülü görüşme yapıp özlem gideren kız, Sinoz'un kolay sipariş ve hızlı teslimat hizmeti ayrıcalığıyla annesini çok mutlu ediyor.