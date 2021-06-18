Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları

Güler Tatlıhanesi / Ayvalık

1946’dan beri lorlu kurabiye dendiğinde akla gelen ilk yerdir Güler Pastanesi. En önemli özelliklerinden biri kurabiyelerde karbonat yerine kül suyu, şeker yerine ise üzüm suyu kullanmaları. Sakızı da Midilli Adası’ndan getirtiyor olmaları kurabiyelerin lezzetine lezzet katmış. Lorlu kurabiye dışında lor tatlısı, zeytinyağlı çubuk, damla sakızlı dondurma mutlaka ama mutlaka tadılması gereken lezzetleri. Bu kadar ünlü olmasına rağmen oturacak yeri pek yok o yüzden önerimiz paket yaptırmanız. Ayvalık’a gidince kesin kaçırmayın günün herhangi bir saatinde buraya uğrayın Türkiye’nin her bölgesine kargo hizmeti sunan mekan tebrikleri hakediyor.

BODRUM MANTI MARİNA’DA

İstanbul, Alaçatı ve Bodrum olmak üzere toplam 21 şubesi bulunan Bodrum Mantı & Cafe, yeni şubesini Bodrum Marina’da açtı.

Birbirinden lezzetli zengin menüsü ve kaliteli hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlayan mekan, yerli ve yabancı müşterilerine çiğ börekten haşlama mantıya, içli köfteden çökertme kebabına kadar damaklarda enfes tatlar bırakan Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini sunmaya devam ediyor.

Kerem Bürsin’li “Aşşşırı Ferah” reklam!

Lipton Ice Tea, Türkiye’nin en sevilen oyuncularından Kerem Bürsin ile işbirliğini yeni reklam kampanyasıyla sürdürüyor. Yayınlandığı gün itibariyle çok ses getiren ve sosyal medyada 70 binin üzerinde içerik paylaşımıyla konuşulan ‘Aşşşırı Lezzetli’ reklam kampanyasını Lipton Ice Tea bu defa ‘Aşşşırı Ferah’ kampanyasıyla sürdürüyor.

Homend’den Babalar Günü Sürprizi!

Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri markası Homend “Babalar Günü”ne özel kampanyası ile harika hediye seçenekleri sunuyor. Konuşan çay makinelerinden mutfak robotlarına, blender’lardan ekmek kızartma makinelerine, mikserden doğrayıcılara kadar birbirinden kullanışlı ürünleri yüzde 35’e varan indirimlerle alabileceğiniz kampanya 20 Haziran gününe kadar sürecek.

Arabası temiz, bahçesi mis gibi ise, babanızdan mutlusu yok demektir!

Babalar Günü’nde hayatınızın en önemli kahramanını mutluluktan havalara uçurmaya var mısınız? Bahçesine, arabasına, hobilerine düşkün babalarınız için Kärcher, Babalar Günü’ne özel Haziran ayı boyunca sürecek kampanyası çerçevesinde seçili basınçlı yıkama makineleri ile bahçe ürünlerinde yüzde 20’ye varan fiyat avantajı sunuyor.

Kyani Paz. Direktörü Müge Uz - Gülay Rençber- Sanatçı Betül Demir- Kyani Genel Müd. Ersin Arısoy- Toçev İcra Kur.Başkanı Dilek Ültanır- Ziya Şakir- Mustafa Korkmaz- Arda Çakır

DÜNYADA BAŞTA ÇOCUKLAR OLMAK ÜZERE TÜM İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAHA İYİ BİR YAŞAM SUNMAK İÇİN

“KYANI CARING HANDS”

Gerçek başarı, nelere sahip olduğun değil, diğer insanlar için neler yaptığınla ölçülür… Bu sözlerle yola çıktık ve kurucularımızın değerlerinin ışığında, 2010 yılından bugüne kadar Kyäni Caring Hands Sosyal Sorumluluk Projemiz ile 1000'e yakın yardım organizasyonu gerçekleştirdik. Beslenme, temizlik ve eğitime erişimi geliştirerek başta çocuklar olmak üzere ihtiyacı olan herkese daha iyi bir yaşam sunma misyonuyla oluşturulan “Kyäni Caring Hands” Sosyal Sorumluluk Organizasyonu, kurulduğu yıldan günümüze, dünyanın her yerinde hayatları iyileştirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

“DERİ MASKE” Geliyor…

Yazar İpek Kocaman’ın ikinci romanı olma özelliği taşıyan “Deri Maske” isimli romanı çok yakında sizlerle buluşacak.

İpek Kocaman bu romanında orta yaşlarını süren bir yazarın hayatına odaklanıyor. Romanın başkahramanı Yazar Erdal Bey uzun bir uykunun ardından kendine geldiğinde hayatının nasıl da kontrolünden çıkıp gittiğini ve zamanın dışında kaldığını görecektir. Geçmişinden gelen insanların ona kucak açması ile çocukluğunun geçtiği köye dönmeye karar veren Erdal Bey, o ana kadar farkında olmadığı yazma yeteneğinin üzerine gitmeye karar verecek; okuyucu, Erdal Bey’in yazdığı romanın sayfalarına da göz gezdirme şansını yakalayacaktır.

GİYİ’NİN YENİ KOLEKSİYONU; ÖZGÜR VE COŞKULU

Yavaş moda markası Giyi’nin yeni koleksiyonu, sürdürülebilir malzemeler ve kadın emeğinin dahil olduğu tasarımlarla, uzun ömürlü zamansız bir gardırop yaratma sürecinize katkıda bulunuyor… Farklı şekillerde tekrar tekrar giyilmek üzere tasarlanan Giyi Koleksiyonu’nun bu sezonki mottosu ; özgürlük ve coşku…

Pepsi’nin Beyaz'lı yeni reklam filmi ‘ÇOK OKEY’

Pepsi’nin reklam yüzü Beyazıt Öztürk (Beyaz), markanın yeni reklam filminde ‘Pepsi ÇOK OKEY’ diyor.

Pepsi’nin yeni reklam filmi, Beyazıt Öztürk’ün kafede bir garsonla yaşadığı diyalogla başlıyor. Beklenmedik bir şekilde kafedeki diğer müşterilerin de bu diyaloğa dahil olduğu reklam filmi, ‘ Çok Okey’ cevaplarının havada uçuştuğu eğlenceli ve muzip sahnelerle devam ediyor.

Emekli öğretmen İsmet Hayri, şiirleri ve öyküleriyle beğeni topluyor

Şiir fabrikatörü

Şiir ve beste fabrikatörü emekli öğretmen İsmet Hayri, bu zamana kadar çıkardığı şiir, öykü ve çocuk kitaplarıyla tanınıyor.

Uzun yıllardır her fırsatı defter ve kalemle geçiren Hayri, yazdığı şiirlerle ve şiirlerine kattığı kendine has yorumuyla çevresinden olumlu tepkiler almaya devam ediyor.

Açtığı Youtube kanalına en beğenilen şiirlerinden birkaç tanesini koyarak şiir severlerle paylaşan Hayri, son zamanlarda dillere pelesenk olacak şarkılara temel hazırlıyor. Sözleriyle ve melodisiyle sanat camiasının dikkatini çekecek olan şiir fabrikatörü ‘benim için duyguları kaleme almak bir terapi gibi’ diyerek yazmaya olan sevgisinin altını çiziyor.

İşte İsmet Hayri’nin çok beğenilen ‘Yetimlerin Memet’ şiiri;https://www.youtube.com/watch?v=tTTYJQfrOUA&t=4s





KLİPTE MASKE TAKTI

Genç sanatçı Taha Ayhan, merakla beklenen "Boş Yapma" şarkısını müzik severlerle buluşturdu.

Kemal Aslan Müzik Yapım etiketiyle çıkan"Boş Yapma'nın sözü ve müziği Taha Ayhan'a ait. Dinleyicilerin içini ısıtacak, kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan "Boş Yapma" ile müzik dünyasını kasıp kavurmaya hazırlanan Taha Ayhan, şarkının klibiyle de adından söz ettirecek.

Mcdodo’dan teknolojik babalara teknolojik hediyeler!

Global mobil aksesuar markası Mcdodo, bu Babalar Günü için klasik alternatifleri bir kenara bırakıp, teknolojinin konforunu hediye ediyor. Led ışıklı hızlı şarj kabloları, hızlı GaN şarjlar, bluetooth kulaklıklar, USB-C hub’lar (çoklayıcı) ve kablosuz şarjlı araç telefon tutacağı gibi pek çok inovatif yeni nesil ürün, teknolojik babaları bekliyor!

Kütahya Porselen Crash ile Kalıpların Dışına Çıkıyor

Modern ve amorf formuyla yeni nesil tasarım anlayışının benzersiz bir örneği olan Kütahya Porselen Crash, cesur görünümü ile porselende trendleri yeniden belirliyor!

Crash koleksiyonunda yer alan ürünler, üç farklı boyu ve üç farklı rengi ile sade, rafine ve özgün seçimlerden vazgeçemeyenlerin yeni favorisi olmaya aday!