Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktası: Kestepli Doğadan / Fethiye

Şehir hayatını geride bırakarak memleketi Fethiye'ye göç eden tansu kestepli kendi markası kesteplidoğa’dan ile Fethiye'de ürettikleri bir çok doğal ve katkısız ürünlerini türkiye'ye gönderimini yapıyor. Pikan cevizi yetistiriciligi ve arıcılık yapan ve doğal arı ürünleri üreten kestepli, Fethiyenin yüksek rakımlı yaylalarında çiçek ve çam balı üretimi yapıyor. Arıcılığın kendisinde bir tutku haline geldigini söyleyen tansu hanım, Hedefinin şehirlerde ulaşımı güç hale gelmiş katkısız ve doğal gıdaların ulasilabilir hale gelmesi oldugunu belirtiyor. bal dışında üretimini yaptıkları bir çok ürüne de çok talep gördüklerini, özellikle "Bol cevizli Acukamız yok sattı." nar ekşimiz, pekmezlerimize, meyve kurularimıza ve tahinimize yoğun bir talep görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha bir çok ürünü tüketiciden aldığımız destek ve güvenle önümüzdeki sonbaharda üretmeye başlayacağız ve çok heyecanlıyız. Yaşasın üretme aşkı, yaşasın katkısız gıdalar diyor Kestepli Ailesi.

Haftanın Mekanı: Kuruçeşme BOAZ

Ege’den gelen kabuklu deniz ürünlerini, İstanbul’un büyüleyici manzarasıyla yeniden tanımlayan BOAZ, İstanbul’un gastronomi dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Gurme lezzet avcıları, farklı tatların izinden gidenler ile konfor düşkünlerini, Kuruçeşme’de sırtını koruya ön cephesini Boğaz’a karşı buluşturuyor.

Pandemiye karşı üst düzey hijyen tedbirlerinin alındığı BOAZ, misafirlerini Ege’nin esintisini sunan özel lezzetler ile Boğaziçi’nin büyüleyici manzarasının başrol oynadığı bir yolculuğa çıkarıyor. Ege’den getirdiği kabuklu deniz ürünleri menüsü ve rehberlik hizmetiyle gastronomi dünyasında ezberler bozuluyor.

Önce şarkı sonra oyunculuk...

"Benjamins 3", "Değişmem", "Geç Değil", "Roket" gibi şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan, son dönemin en başarılı kadın MC'lerinden Rozz Kalliope yeni şarkısı "Marjinal"i müzikseverlerin beğenisine sundu...

Almanya doğumlu olan Rozz Kalliope, Hiphop ve arabeske özellikle Müslüm Gürses'i çok sevdiğini belirtti.

Penti ile Mis Gibi Yaz Uykusu…

Penti, şimdi herkesi serin ve uzun yaz uykularına davet ediyor... Yaz koleksiyonunda yer alan pijama, gecelik ve sabahlıklarla rahat uykunun anahtarını sunan marka, hem eğlenceli hem de romantik tasarımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Soft renklerin rahat kesimli ince kumaşlarda hayat bulduğu birçok seçenek sunan Penti, yaz enerjisine yakışan canlı renkleri ve eğlenceli sloganları de unutmuyor.

Yarışma öncesi güzellik kampına girdi

Başarılı oyuncu Öykü Çelik güzelliği ile son dönemde en çok konuşulan kadın oyuncular arasına girdi. Dünyada ve Türkiye’de birçok ünlü ismin tercih ettiği güzellik sırrını uygulayan Çelik, bakım için kendini ünlülerin doktoru Dr. Mehmet Faruk Yavuz’a emanet etti. Çelik cilt bakımı için kendi kanıyla yapılan ve Hollywood ünlülerinin tercih ettiği ‘vampire facelift’ uygulattı.

Z KUŞAĞINA UYGUN YEPYENİ SAUNDLA HARMANLAYIP SUNDU

Saz mı Caz mı - Ara Beni gibi coverları toplamda 500 milyon izlemeyı geçip bu dalda rekor kıran Çağla , 25 yıl önce of aman Nalan ın yaptıgı ve 90 lar çalan mekanlarda en çok dinlenme rekoruna sahip HADİ YARİM şarkısını coverladı , yepyeni sound ile vitrine sundu , söz beste : Zeynep Talu / Garo Mafyan’a ait şarkıyı Emirhan Cengiz aranje etti klibini Çağla bizzat yönetti, Çağla < sadece ben ve Hadise şarkıda kendimiz dans ediyoruz gerisi dansçılara sığınıyor > dedi , şarkı tüm müzik platformlarında …

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Kendi Canavarını Yarattı!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan Cheetos’un yeni ürünü “Canavar” için eğlenceli bir projeye imza attılar. Cheetos Canavar paketlerinden çıkan 4 farklı şekil ile kendi canavarlarını yaratan çiftin eğlenceli videosu keyifli görüntülere sahne olurken, sosyal medyada hayranları tarafından oldukça beğenildi.

Tuğba Tutuğ Pandemide Boş Durmadı

Güzel oyuncu Tuğba Tutuğ Maria ile Mustafa dizisinin finalinden sonra yeni dizi projelerini değerlendirdiğini söylerken sevilen oyuncu pandemi surecinde boş durmayarak binicilik ve ileri atış eğitimi aldığını ve yasakların kalmasıyla tatil planlarının arasında Kaş veya Mikonos'a tatilini geçireceğini söyledi.

Çakra Koleksiyonu ile kendinize mutluluğun anahtarını hediye edin!

Ariş Pırlanta’nın zarif olduğu kadar şık modellerden oluşan Çakra Koleksiyonu’nda yer alan takılarla günün her saati dikkatler üzerinizde olacak. Çakra sembollerinin Ariş Pırlanta’nın olağanüstü işçiliği ile buluştuğu koleksiyon, mineli ya da minesiz kolye, bileklik ve yüzük modellerinden oluşuyor.

Bandolu Doğum Günü Sürprizi

Sanatçı Doğuş ,eşi Hoşgedem Hidayetgızı ve oğulları Arda ile Arın’ın sürpriziyle doğum gününe bando takımıyla uyandı.Bu hoş sürpriz karşısında şaşıran Doğuş, yeni yaşına merhaba dedi.Doğuş ve aile’si Azerbaycanda ki evlerinde verdikleri mini partiyle sanatçının yeni yaşını kutladı. Bu sürpriz karşısında duygulanan Doğuş, eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum.Bu da bana güzel bir anı olarak kalacak dedi.

CEYLAN İNSEL YENİ MAĞAZASINI BODRUM MERKEZ’DE AÇTI

Giyilebilir sanat olarak tişörtlerini tuval niyetine kullanan Ceylan İnsel, yeni mağaza ve atölyesini Bodrum’da açtı. Büyümeye devam eden marka, yeni şubesinde misafirlerini ağırlayacak.

Ceylan İnsel, Nişantaşı’ndan sonra Bodrum Merkezdeki yeni atölyede kişiye özel desen çalışması ve ürünlerine baskı yapılacak. Kişiye özel tasarlanan tişörtlerin yanı sıra ziyaretçiler Ceylan İnsel’in tasarımlarından oluşan her biri eşsiz koleksiyonunu da mağazada bulacak.

BKM Yaz Etkinlikleri başlıyor!

İstanbul’un en önemli açıkhava etkinlik mekanlarının başında gelen ve Temmuz’da kapılarını Maximum Kart adıyla açacak olan “Maximum Uniq Açıkhava”,Dünya’dan ve Türkiye’den ünlü isimlerin konserleri, açıkhava sineması, festivaller, müzikaller, çocuk etkinlikleri, stand-up gösterileri ve tiyatro oyunları ile şehrin kültür, sanat ve eğlence hayatının nabzını tutacak.