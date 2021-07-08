Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktası:

ATADAN PEYNİRCİ

"Peyniri peynirciden alın”

Atadan Peynirci’nin tarihi; iş yerinin bugün de bulunduğu binada, 1925 yılında başlar. Üretimi yapılan ürünler, iş yerinin yanı sıra uzun yıllar İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde de satışa sunulur.

70’li yıllarda üretim ve pazarlamayla ilgili bir takım değişikliklere gidilir.

Nesillerdir süren üreticilik tecrübesi ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimiyle, kaliteli sütlerin kullanıldığı mandıralarda, gözetim ve denetim altında üretim yaptırılır. Üretilen taze peynirler, Atadan Peynirci’nin depolarına getirilir ve Atadan Peynirci’ye özgü yöntemlerle eskitilir. Böylece damaklardaki geleneksel lezzetlerin, aynı tatla devam etmesi sağlanır.

Son dönemde müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar ( www.atadanpeynirci.com ) adıyla e-ticaret platformunda da yerini almıştır.

Peynir ve yağ gibi süt ürünlerinden, zeytin çeşitlerine; bal ve reçellerden unlu mamullere ve şarküteri et ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle bir asırdır hizmetinizde.

Yazın İlk Görkemli Düğünü

Tiyatro ve dizi oyuncusu Volkan Severcan’ın kızı sevgili Melis Severcan, uzun zamandır birlikteliğini sürdürdüğü tekstil sanayicilerinin değerli iş insanlarından Vedat Yavuz'un oğlu, Anadolu Gelişim Tekstil’in kurucularından Canset Yavuz ile nikah masasına oturdu.

İstanbul Four Seasons Hotel’de gerçekleşen düğünde, Volkan Severcan’ın uzun yıllar rol aldığı “Çocuklar Duymasın” dizisi ekibinden çok sayıda katılım sağlanırken, sanat dünyasından da Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu, Şebnem Özinal, Göksel Kortay gibi birçok ünlü isim de genç çifti yalnız bırakmadı. Gelinin nikah şahitliğini ise Tamer Karadağlı üstlendi.

Haftanın Mekanı: Osmanlı Tulumbacısı

BAYRAM TULUMBANIZI NASIL ALIRDINIZ?

Yüzyıllardır süre gelen bir gelenektir bayramda tatlı ikram etmek. Balkan kültüründen Osmanlı mutfağına giren tulumba tatlısı ise, saray mutfağında yapılan 70 tatlı çeşidi arasında önemli bir yere sahip. Osmanlı Tulumbacısı - Ostu Gıda ise geçmişten günümüze tatlı bir bağ kuran tulumbayı geleneksel reçetesine sadık kalarak ve günümüz damak tadına hitap ederek üretiyor, kendi imzalarını taşıyan çeşitleriyle de soframıza konuk ediyor. Size ise bu bayramda hangisini alacağınızı seçmek kalıyor.

Bodrum Gümüşlük’te gezginler için pratik bir konaklama; Oda Bodrum

Ege’nin en güzel koylarını, eşsiz doğasını ve hareketli gece hayatını daha yakından keşfetmek isteyenleri Bodrum Gümüşlük’te ağırlayan Oda Bodrum, merkezi konumu ile misafirlerine ulaşım avantajı sağlıyor. Eğer havuz, kahvaltı, sahil kenarı gibi dertleriniz yoksa sadece kalacak temiz güzel bir odaya ihtiyacım var diyorsanız Oda Bodrum sizin için biçilmiş bir kaftan.

2000 yıllık Tarihi BASELICA THERMA’da Taçlı Güzeller Poz Verdi

Uluslararası Moda Haftası TURKEY FASHION WEEK Türkiye’nin Merkezi Sarıkaya ilçesinden yolculuğuna başladı....

Organizasyonu Emrah Kayihan’a ait olan, Koreografisini Asil Çağılın gerçekleştirdiği , Ünlü Tasarımcılar Mert Erkan, Müesser Kurt, Aylin Yılmaz koleksiyonlarının sergilendiği 2021 TURKEY FASHION WEEK Uluslararası Moda organizasyonu bu yıl ilk başlangıç olarak Bölge Ana Sponsoru SARIKAYA BELEDİYE’sinin himayesinde 2000 yıllık tarihe sahip olan Roma Hamamı BASELICA THERMA’ da dijital defile olarak gerçekleşti.

KARABAĞ ZAFERİ KUTLAMASINDA GAZETECİ ABDULLAH YİĞİT’E ÖDÜL

Uluslararası İpekyolu Dergisi ve İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatının ortaklaşa düzenlediği, İstanbul İlinde İlk defa düzenlenen İkinci Karabağ Savaşı Zafer Kutlaması ve Aziz Şehitlerimize ve Kahraman Gazilerimize Saygı Töreninde, Azerbaycan ve Türkiye Kardeşliğine verdiği destek ve Azerbaycan Ermenistan Savaşında 44 Günlük Karabağ Savaşının zaferinde her gün Türkiye den Haber Siteleri ile Destek veren 1453 Kral Medya Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Abdullah Yiğit ödüle layık görüldü. Ödülünü ATEV ve Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı Başkan Hanımın elinden aldı.

Balkanlar Nurten Ünsev’i konuşuyor...

Yorumladığı eğlenceli ve bir o kadar da duygusal şarkıların yanı sıra Turizm Sektöründe de başarılı işlere imza atan Nurten Ünsev Bulgaristan’ın ünlü kanalı Evrocom a röportaj verdi...

Türkiye’de Hybrit müziğin öncüsü olarak bilinen Nurten Ünsev Bulgaristan’ın ünlü haber muhabiri Slocho Toshev ile gerçekleştirdiği röportajda hem müzik kariyeri hem de başarılı turizm işletmeciği ile ilgili konuştu. Antalya ve Bulgaristan’da işletmekte olduğu otellerinin yönetimi yanı sıra müzik çalışmalarına da ara vermeden devam eden Ünsev, Bulgaristan’da verdiği konserlerle de büyük ilgi görüyor.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özay 'Dinle' dedi

Başarılı şarkıcı Tuğba Özay, çocukluğunda elinde kaşık ile söylediği "Dinle" şarkısını rüyasında seslendirdiğini görünce şarkıyı alıp kliplendirdi.Ünlü şarkıcı Tuğba Özay’ın çocukluğunda, aynanın karşısına geçip seslendirdiği Kibariye ile özdeşleşmiş “Dinle” isimli şarkısı sevenleri ile buluştu.Sözü Oktay Ülkügüner’e bestesi Kadir Tapucu’ya ait şarkının düzenlemesini Suat Aydoğan üstlenirken nostaljik klibin yönetmenliğini Erkan Nas gerçekleştirdi.

HALUK LEVENT VE “KUSURSUZ KULAK” BAGER’DEN VODAFONE 5G İLE 1400 KM’DEN PİYANO DÜETİ

Ünlü sanatçı Haluk Levent ve doğuştan görme engelli “kusursuz kulak” Bager Çalışcı, Vodafone’un 5G teknolojisi sayesinde bir araya geldi. 5G’nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisi sayesinde Haluk Levent Vodafone Park’tan, Bager Çalışcı ise Muş’tan piyanoda “Elfida” adlı parçayı çaldı. Levent ve Çalışcı 1.400 kilometre uzaklıktan karşılıklı olarak piyanolarının tuşlarına bastı.

Bu kitap bir armağan; bir güzele adanan…İyi ki doğdun Maya.

“Maya’s Hochzeit” yani “Maya’nın Düğünü”, Mimar Bilen Güneş’in günlüğü. Tek tek her gününü not ettiği bir günlük değil ama... Yaşanmışlıklarından elinde kalan, hayatının kendisinde iz bırakan kesitlerini ve kırılma anlarını bazen yazıyla bazen çizgiyle not düştüğü bir kolaj.

Bilen, “ Malum; hayat bir yolculuk…Kimi zaman yolların, kimi zaman koşulların değiştiği ama yolu yürüyenin değişmediği “iki kapılı bir han”. Bu kitap bir yolcunun günlüğü; yaşadıklarının, hissettiklerinin bazen yazıya bazen de çizgiye döküldüğü bir günlük. Bir hatırada, bir duyguda, bir düşüncede ya da bir kişide yaşananları yaşatmak için çıkılan bir yolun ilk öyküsü” diye tanımlıyor kitabını.

BODRUM’A ÜNLÜ AKIMI….

BeStylish with Alix Avien Exclusive Weekend” Elementa Hotel Bodrum’da konuklarına eğlenceli bir hafta sonu deneyimi yaşattı.

Be Entertainment Media Group ve Alix Avien Paris Elementa Hotel Bodrum’da muhteşem bir etkinliğe imza attı. Elementa Hotel Bodrum’un yönetim kurulundan sorumlu Nurçe Erben, Aix Avien Paris Marka Direktörü Sibel Bilir ve BeStyle Magazine Genel Yayın Yönetmeni Beliz Baran’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, ünlü oyuncular, Burak Serdar Şanal, Özgü Kaya,Seda Akman, Pelin Öztekin, Ece Özdikici, Yağmur Ün, İlayda Alişan, Aleyna Solaker, Gizem Güneş, Tolga Güleç,Gözde Türker,Barış Kılıç,Çiğdem Batur, Asena Tugal, Alara Turan ve Yiğit Yapıcı yer aldı.

BODRUM’UN POPÜLER KEBABI; “KABURGAYA SARILI ZIRH KEBABI”

Açıldığı günden bu yana birbirinden farklı mezeleri, ciğeri, çöp şişi, lahmacunu, alinazik ve patlıcan kumpir başta olmak üzere Türk mutfağının geleneksel tatlarını misafirlerinin beğenisine sunan Danış Restaurant, damaklarda unutulmaz tatlar bırakmaya devam ediyor.