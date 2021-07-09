Dinçer KARACALAR

Vans ve Nickelodeon Güçlerini Birleştirdi

Orijinal aksiyon spor markası ve yaratıcı ifadenin savunucusu Vans®, Nickelodeon’un SpongeBob ile Haziran ayında başlayacak olan iki iş birliğini duyurmaktan gurur duyuyor. İlk koleksiyon, her yaştan hayran kitlesine uygun olan bir dizi Vans’in ayakkabı, kıyafet ve aksesuarlarından oluşuyor. İkinci işbirliği ise, New York’lu moda tasarımcısı Sandy Liang’ın animasyon dizisinin karakterlerinin ve dizinin bazı unsurlarını kendi moda yorumundan ilham alarak hazırlandı.

EVRENCAN GÜNDÜZ’DEN YENİ ALBÜM: ANADOLU FUNK: VOL 1

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı Sen de İnanma teklisinin ardından yeni albümünü 9 Temmuz Cuma günü dinleyici ile buluşturmaya hazırlanan Evrencan Gündüz Anadolu Funk: Vol 1’de dinleyiciyi hem yerel hem modern ve biraz da nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor

Uçak Korkusuna Son

7 /21 gıda takviyesi Naturel Herb tarafından 2 yıllık arge çalışmasının ardından 100 kişi üzerinde denenmiş ve %99 başarılı sonuç neticesinde satışa 1 yıl önce diyetisyenler aracılığı ile satışa başladı.21 gün beynin ve bedenin değişimi tam olarak kabullenme süresidir. 21 günde kendini yenileyenleri, Nlp seanslarıyla uçak korkusu,yükseklik korkusu, ilişki korkusu gibi korkularından arınanları duymuşsunuzdur. Biz de Naturel herb 7/21 I üreterek ‘7 mucizevi bitki 21 günde etki’ hareketi ile yaza günler kala sizleri bedeninizdeki sıkıntılarınızdan, kilolarınızdan ve ağırlık yapan her şeyden kurtaracağız. 21 gün sonunda bedeninizdeki değişime siz bile inanamayacaksınız.

Nine West ile ışıl ışıl adımlar!

Nine West sandalet ve terlik koleksiyonu ile kombinlerde eforsuz şıklık!

Moda ve şehir şıklığını yansıtan koleksiyonlar sunan Nine West’in sandalet ve terlik koleksiyonu, yaz ayında adımlara renk katıyor. İster şehirde ister tatilde her tarza uygun sandalet ve terlik koleksiyonu kombinlere eforsuz şıklık sağlıyor.

AJDA PEKKAN BODRUM'DA YAZA MERHABA DEDİ

Sezona hızlı bir giriş yapan ve yeni adresi Yalıkavak Marina olan Günay Restaurant'da geçtiğimiz akşam Ajda Pekkan sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına panter desenli ve siyah kuşaklı bir elbise ile çıkan Süperstar, "Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, sizlerle buluşup birlikte şarkılar söyleyince kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi.

‘Bahar Kapıda’ başladı

Müzik dünyasının başarılı ismi Bahar Gelir, yepyeni bir televizyon programıyla sevenlerinin karşısında. Sanatçının Anadolu’nun dört bir yanından rengarenk görüntüleri ekrana taşıyacağı “Bahar Kapıda”, 4 Temmuz’da başladı. Program her pazar Kanal 7’de yayınlanacak.

Eski dostlar yemekte buluştu..

Adamım adlı yeni single çalışmasıyla kısa sürede hızlı bir çıkış ve izlenme oranı yakalayan Şarkıcı ve sunucu Esra Balamir, yakın arkadaşı Marka danışmanı Çiğdem Çalışkanoğlu ile Akmerkez'de öğle yemeği yedi. Koyu bir sohbete dalan ikilinin , keyfinin yerinde olduğu görüldü. Hem iş konuşup hem de hasret gideren arkadaşlar, bol bol foto çektirip, sosyal hesaplarında paylaştı.

34. BEST MODEL OF TURKEY YARI FİNAL SOFİTEL İSTANBUL TAKSİM’DE GERÇEKLEŞTİ

34. Best Model Türkiye yarışması’nın yarı final elemleri 6 Temmuz günü Sofitel İstanbul Taksim gerçekleşti. Pandemi sebebiyle Covid-19 önlemleri göz önüne alınarak seyircisiz yapıldı. Best Model Türkiye yarışması’nın özel jürisi finale kalacak hem kadınlar da hem erkeklerde 20 asil 10 yedek yarışmacı için oylama yaptılar.

Yarı final seçmelerin de Erkan Özerman, Almila Özerman, Sait Emir, Soner Metin, Güngör Bayrak, Merih Ergürbüz, Perihan Akı, Turgay Kıran, Arda Sayıner, Gökay Kalaycıoğlu, Ece Gürsel, Tuğçe Sarıkaya, Açelya Elmas, Melis Güvenç, Dilek Koc, Aslıhan Karalar, Bahar Erdeniz, Nuray Karalar, Recep Dağıstan, Ebru Ay, Ersin Özen, Başak Koç, Cenk Kokan, Mustafa Saraçoğlu, Oğuzhan Bolat, Melisa İmrak, Tutku Damla Aygan, Sena Küçük, Mevlüt Dede, Derya Ekşioğlu, Buse Orcan, Ferdi Gülyüz, Cihan Bilgin, Ulas Özgür Aslan, Hakan Eren, Onur Sonku, Sevim Çiftçi, Nida Doğan, Serkan Cepheci, Nurcan Sabur, Burhan Akdağ, Duygu Yazıcı, Banu Saadet, Nurcan Tabaş, Hüseyin Temiz, Dilek Hasman Uçar, İlker Uzunalan, Gürkan Yeşilyurt, Ali Abbas Sade, Gülnaz Açıkgöz, Devran Kafkas, jüri olarak yerlerini aldı ve finale kalacak olan hem erkeklerde hem kadınlarda 20 asil 10 yedek yarışmacı için oylamalarını yaptılar.

BARTIN'DA MODA RÜZGARI ESTİ...

Reymen ana sponsorluğunda, Riverside Tesisleri’nde Bartınlı moda tasarımcısı Özkan Kalafat'ın “Reflection” isimli defilesi muhteşem bir koreografi, ses ve ışık showu ile gerçekleşti.

Defileye birbirinden nezih 200 davetlinin katıldığı gecede kadının varoluş sürecinde öz gücünü yansıtan 30 parçalık kreasyonu tanıtıldı.

Bodrum'da "Nişantaşı Şarkıları"

Yerli Modugno Adil Akbaşoğlu, Bodrum'daki programında Nişantaşı Şarkıları ile konuklara keyifli dakikalar yaşattı

Müzik otoriteleri tarafından İtalyan şarkıcı Domenico Modugno’ya benzetilen bu yüzden de yerli Modugno olarak tanınan Adil Akbaşoğlu, Bodrum Küçükbük'te Birol'un Yeri'nde sahne aldı. "Nişantaşı Şarkıları" adlı programında şarkılarıyla Bodrum'da Nişantaşı rüzgarı estirdi.

BEYMEN CLUB’TAN PLAJ STİLİ

Feminenliği dengeli bir yalınlıkla harmanlayan BEYMEN Club Kadın Koleksiyonu; cesur, konforlu ve güncel tasarımları, yeni form ve kalıpları ile 2021 yazına renk ve dinamizm katıyor.

BEYMEN Club 2021 Yaz Kadın Koleksiyonu, tatil stilinizi sezonun favori trendleri ile güncelliyor. Plaj şıklığı için özgün görünümler sunan kolekisyon, doğal dokuları, palmiyelerden zebra baskılara uzanan sıcak tropik desenlerle buluşturuyor.

Ispartakule Rotary Kulübünden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne Kemoterapi Şapkası Bağışı

Rotary 2420 Bölge Ispartakule Rotary Kulübü, Bölge Hizmetler Ana Komitesi Başkanı GDG (Geçmiş Dönem Guvernörü) Nezih Bayındır koordinasyonuyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne Nermin CERİ'nin tasarlamış olduğu 320 adet Kemoterapi Şapkası, Kanser hastalarına dağıtılmak üzere bağışlandı.

Sürdürülebilir modanın zamanı

Minimalist

Hayatın her alanında kendini gösteren sürdürülebilirlik, sadeleşme ve öze dönüş akımı modadaki yerini alırken Minimalist, 'yeni nesil giyim' mottosuyla kaliteli kumaş ve organik pamuğu birleştiriyor. Sadeleşmenin ve rahatlığın gardroplara yansıması devam ederken sürdürülebilir bir marka olma bilinciyle Minimalist, “az çoktur” mottosuyla hareket eden her moda sever için rahat ve casual tarzı ürünleriyle beğeni topluyor.