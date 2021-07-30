Dinçer KARACALAR

Sevenlerini korkutmuştu...

Fatma Girik taburcu oldu

Yeşilçam'ın Türk Sinemasının unutulmaz usta oyuncularından Fatma Girik'in enfeksiyon sebebiyle Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. Dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan ünlü oyuncunun yiğeni Ahu Turanlı" Fatma hanım şu anda gayet iyi. Tedavisine evde devam edilecek" diyerek sevenlerinin yüreğine su serpti. Girik'in tedavi süreci neticesinde İstanbul'a taşınacağı söyleniyor.

TOMMY HILFIGER İLE OKULA DÖNÜŞ İÇİN YENİ GÖRÜNÜMLER

Klasik kolejli tarzını inovasyonlarla güncelleyen Tommy Hilfiger Okula Dönüş Koleksiyonu, konfor ile sürdürülebilirliği buluştururken genç maceraperestlere dinamik stiller sunuyor.

KAHRAMANLAR OKUL KORİDORLARINDA

Kalın dokuma ve geri dönüştürülmüş denim gibi kumaşlar ile modernize edilen dış giyim parçaları, sezona yeni görünümler kazandırıyor. Bayrak detayları, geometrik desenler ve sıcak sarı tonlar, klasik kırmızı, beyaz ve lacivert renk paletini bütünlüyor.

Abdullah Kiğılı Exclusive Cut rahatlığı birlikte sunuyor

Abdullah Kiğılı’nın bu yılki yaz tasarımlarında, modern şehirli erkeğin şık ve rahat giyim tercihi ön planda tutuluyor. Hafifliğini keten kumaştan alan astarsız ceketler üzerinde yokmuşçasına rahatlık sağlarken yüksek kaliteli kumaşlardan üretilen koleksiyonda düz ve kareli desenler dikkat çekiyor. Koleksiyonda, günlük kıyafetlerinde de şıklığı önemseyenler için casual stil lüks kumaşla tasarlanmış parçalar yer alıyor.

ROBER HATEMO'NUN TRAFİK İSYANI

Ünlü sanatçı Rober Hatemo, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant'da sahne aldı.

Programına sevilen şarkılarından "Senden Çok Var" ile başlayan Hatemo, Bodrum trafiğinden dert yandı. Havaalanından konakladığı otele iki saatte geldiğini söyleyen başarılı sanatçı, "Bodrum trafiği İstanbul trafiğini aratmıyor maşallah, her yer de inanılmaz bir trafik var. Bir an korktum konsere yetişemeyeceğim" dedi.

Azka Sahne'de Safiye-Faik Fırtınası Esti

Tatilcilerin gözde mekanı Azka Otel'de geçtiğimiz akşam Safiye Soyman - Faik Öztürk çifti sahne aldı. Azka Sahne'de geceyi hareketli şarkılarla başlatan Faik Öztürk sonrasında sahneyi Safiye Soyman'a bıraktı.

SİNAN SÖYLEDİ BURCU OYNADI

Besteleri ile yeni kuşak pop müziğe yön veren başarılı sanatçı Sinan Akçıl, 2021 yazına damgasını vuran Miya Beach'te bayramın ilk sahne performansına imza attı.

Sahne öncesi minik hayranları ile fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyen başarılı sanatçı, plajı dolduran müzikseverlere seyirlik konser verdi. Eşi Burcu Kıratlı'nın da sahne önünden takip ettiği ve doyasıya eğlendiği konserde Samet Tecer'i de sahnesinde ağırlayan Sinan Akçıl, yaklaşık bir hafta önce çıkan ve müzikseverler tarafından çok beğenilen düet şarkılarını Samet Tecer ile birlikte canlı canlı seslendirdi.

NİCE ONUNCA YILLARA

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras, eşi Elif İnci Aras ile birlikte evliliklerinin 10.yıldönümünü önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Günay Restaurant'da dostlarıyla birlikte kutladı.

Baran bey eşi Elif hanıma 10.evlilik yıldönümü için bir sürpriz yaparak çok özel bir hediye aldı. Hediye hakkında ise Aras, ser verip sır vermezken çiftin mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu.

Lee deniz şortlarıyla rengarenk bir yaz

Söz konusu tatil olunca ilk akla gelen parçalardan biri olan deniz şortları, erkeklerin tatil bavullarını hareketlendirmeye başladı. Lee’nin 2021 yaz erkek koleksiyonunda yer alan deniz şortları, yazın ve güneşin dinamizminden ilham alan renk ve desenleriyle sahillere damgasını vuruyor. Genç ve dinamik çizgiler, enerjik renklerle buluşuyor.

Bize Müsaade filminin yeni görüntüleri merak uyandırdı

Hann Yapım’ın yapımcılığını yaptığı ve Giray Altınok’un kaleme aldığı Bize Müsaade filminden yeni görüntüler yayınlandı. Eğlenceli kahkaha dolu görüntüler merak uyandırdı. Film 30 Temmuz Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan TV sektöründen 3 yakın arkadaşın hikayesini konu alan ‘Bize Müsaade’ filminden yeni görüntüler yayınlandı. 200 kişilik ekiple sıfırdan yapılan hastanede çekimleri tamamlanan film, Hann Yapım farkıyla 30 Temmuz Cuma günü sinema severlerin karşısına çıkacak. Filmden kısa görüntülerin yayınlanmasıyla sinemaseverleri heyacanlı bir bekleyiş aldı.

Meksika mutfağının baş tacı “Tortilla”

Adını İspanyolca “yuvarlak pasta” anlamındaki “torta” kelimesinden alan tortilla ekmeği, mısır ve buğday unundan hazırlanan iki farklı çeşidiyle Ranchito’nun online sipariş menüsüne girdi. Meksika’dan getirilen özel makinelerde, binlerce yıllık orjinal tarifine sadık kalınarak günlük, taze ve tamamen doğal olarak üretiliyor.





Bahar Gelir’in programı gündüz kuşağının zirvesinde

Ünlü sanatçı Bahar Gelir’in Anadolu’nun dört bir yanını dolaştığı “Bahar Kapıda” programı, kısa sürede televizyon seyircisinin gözdesi oldu. Gelir’in Isparta’dan Adana’ya yurdun dört bir yanından renkli insan hikayelerini ekrana taşıdığı program, reyting listelerine iddialı bir giriş yaptı.