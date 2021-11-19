Dinçer KARACALAR

7. Milas Zeytin Hasat Şenliği Coşkuyla Geçti

Milas Kaymakamlığı himayesinde “Tadında Milas Var” sloganıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen 7. Milas Zeytin Hasat Şenliği, bugün Baltalı Kapı’da başladı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer’in açılış konuşmalarını yaptığı 7.Milas Zeytin Hasat Şenliği’nde standların gezilmesinin ardından büyük bir serüveninin başlangıcı olan hasat zamanına geçildi. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu söyleşisi, Sınır Tanımayan Şefler ve Süreyya Üzmez’in kaliteli zeytinyağı tanıma atölye çalışmasının ardından ünlü sunucu Mesut Yar’ın sunumu ile ilk günün programı sona erdi.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen 7.Milas Zeytin Hasat Şenliği, geniş pandemi önlemleriyle bugün Baltalı Kapı’da başladı. 7.Milas Zeytin Hasat Şenliği’ne Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer katıldı. Standların gezilmesi ile başlayan hasat zamanının ardından Prof. Dr. Osman Müftüoğlu söyleşisi, Sınır Tanımayan Şefler ve Süreyya Üzmez’in kaliteli zeytinyağı tanıma atölye çalışması ve ünlü sunucu Mesut Yar’ın sunumuyla ilk günün program tamamlandı .Hasat Şenliği’nin iltişimine imza atan Ajanda PR kurucucu Ferda Çekem Yar ve ekibini kutlarım.

Doğal Alışveriş Noktası: Ailenizin Zeytinyağı

Milas/Mylasa/Mylassos’un kurucusu, Byzantionlu (İstanbul) Stephanos’un anlattığı efsaneye göre, Ege’de Aiolia adasında oturan ve yöneticisi rüzgarlar tanrısı Aiolos’un soundan gelen Mylassos’tur. Kent ismini buradan almıştır. 13.yy’ın ikinci yarısından itibaren Türklerin hakimiyetine girmiştir. 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla Muğla İline bağlı bir ilçe olmuştur. Ailos markası, rüzgarlar tanrısı Aiolos’tan esinlenerek ‘’Aile’’ konsepti göz önünde bulundurularak oluşturulmuş TPE’den tescilli bir ‘’Aile’’ markasıdır. Kendi üretimleri zeytin ve zeytinyağlarının kalitesine güvendiklerini berilten marka sahibi Şeref Karaca, bize “instagramdan ailos_zeytin ve [email protected] mail adresinden ulaşabilirsiniz” dedi.

Sokak Lezzetleri: Karadeniz Balık / Kağıthane

Biliyoruz ki İstanbul'da her geçen gün yeni bir mekan daha açılıyor. Ama akıllardaki sorular hep en iyi nerede güzel bir deniz ürünü tüketebileceği yönünde oluyor. Hal böyle olunca da gidilebilecek en iyi balıkçılar ve balık mekanlarını aramaya başlıyoruz.

Kağıthane idare’de yer alan Karadeniz Balıkçısı gerek salataları gerek de taze balıklarıyla oldukça sevilen ve tercih edilen mekanlardan birisi. Siz de ev ortamında yemeğinizin tadını çıkarmak istiyorsanız adres belli!

OF AMAN NALAN SAHNELERE ''ASSOLİST'' OLARAK DÖNÜYOR

Türk Popunun en başarılı kadın sesleri arasında yer alan Of Aman Nalan, uzun bir ardından ardından yeniden sahnelerdeki yerini almaya hazırlanıyor.

Şarkıları ile doksanlı ve ikibinli yıllara damgasını vurmayı başaran Nalan, kariyerlerinin ilk gazino performansı için gün sayıyor.

Tepe Nautilus Alışveriş ve Tasarım Günleri Devam Ediyor

18- 21 Kasım tarihleri arasında Bazaar Alışveriş ve Tasarım Günleri yeniden Tepe Nautilus ziyaretçileri ile buluşuyor .El yapımı çantadan mumlara kadar birbirinden farklı tasarım ürünlerinin yer alacağı etkinlikle, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin tasarım ürünleri de ziyaretçileri bekliyor.





NG Phaselis Bay ayrıcalıklarla dolu dünyasına yenilerini ekledi

“See, Feel, Love” (Tanı, Hisset, Sev) sloganıyla kısa sürede Antalya’nın en iyileri arasına giren NG Phaselis Bay, ayrıcalıklar dünyasına eklediği yeni hizmetleriyle misafirlerini şımartmayı sürdürüyor. Antalya Havalimanı Dış Hatlar terminallerinde CIP Meet & Assist hizmeti ile konforu getiren otel, misafirlerine uçuş öncesi işlemlerinde refakat ve ayrıcalık sunuyor. Misafirler aynı zamanda CIP Lounge alanlarında uçuştan önce konforlu bir yolculuğun keyfini yaşayabiliyor

Butigo Kalın Tabanlı Botlar ile Her Adımınız Şık!

Kombinlerinizin baş tamamlayıcısı ayakkabılar Butigo’nun 2021-2022 Kış Koleksiyonu’nda yer alan kalın tabanlı botlar ile görünümünüzle mükemmel bir uyum yakalıyor.

Sezon trendlerinden ilham alınarak tasarlanan botlar, kadınların bu kış da gözdesi olacak!

Hediye Biliç ‘O’ İle yayında

2014 yılında ilk albümü “Sildim Adını” ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan ve arka arkaya yayınlamış olduğu “Al Yanına, Alışamadım, Yolunu Bulur ve Çevrimiçi” şarkıları ile adından sıklıkla söz ettiren Hediye Biliç, son şarkısı ‘O’ ile dinleyicisiyle buluştu.

Partiye hazır olun... H&M'in Innovation Circular Design Story koleksiyonu geliyor

H&M'in öncü yeni koleksiyonu Innovation Circular Design Story iki temaya odaklanıyor; sürdürülebilirlik ve eğlence. Konu, tamamen geleceği cesurca kucaklamakla ilgili. Çok sayıda son teknoloji geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir materyal kullanılarak, uyarlanabilirlik ve kullanıma özen gösterilerek yapılan koleksiyon, H&M'in daha döngüsel bir üretim biçimine olan bağlılığını vurguluyor.

BEYMEN CLUB’DAN ZAMANSIZ TOPRAK TONLARI

2021 Sonbahar Kış sezonunda “Şimdi Nereye?” sloganı ile modaseverleri yepyeni bir yolculuğa davet eden BEYMEN Club, zamansız toprak tonları ile mevsimin güçlü görünümlerine imza atıyor.

Beymen Club 2021 Sonbahar / Kış Kadın Koleksiyonu’nun toprak tonlardaki ton sür ton görünümler, konforlu ve güncel tasarımları, dinamik form ve kalıplarıyla Beymen Club kadınının güncel çizgisini yansıtıyor.

Evde Steakhouse Lezzeti

Evde lezzetli et pişirmenin en pratik halini sunan Taşev Caste ızgara tava, demir döküm özelliğiyle her mutfağın olmazsa olmaz gereçlerinden oluyor. Etlerinizi kolayca mühürlemenizi sağlayan Taşev Caste ızgara tava, cam emaye kaplı iç yüzeyiyle dayanıklı ve sağlıklı yapısıyla güven tazeliyor. Kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan Taşev Caste ızgara tava, et ve balıklarınızın lezzetiyle pişmesini sağlıyor. Yuvarlak ve kare boyutuyla kullanım kolaylığı sunan Taşev Caste ızgara bambum. da satışa sunuluyor.





Aklına Gelen Her Şeyde İkinci Ürün 49TL

Lee ve Wrangler, Black Friday kapsamında müşterilerinin satın aldığı ikinci ürünü 49TL’ye alma fırsatı sunuyor. 19-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek bu efsane kampanya da müşteriler Lee ve Wrangler’in geniş ürün yelpazesinin tümünden yararlanabilecekler.