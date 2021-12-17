Dinçer KARACALAR

Simge Fıstıkoğlu doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı

“ÖZEL GÜNLER İNSANIN SEVDİKLERİYLE ANLAMLI”

Simge Fıstıkoğlu; “bu yıl aile içinde minik bir kutlama tercih ettim. Çok güzel mesajlar, telefonlar aldım. Daha ne isterim ki” dedi.

Ekranların başarılı haber spikeri ve sunucu Simge Fıstıkoğlu, geçtiğimiz gün 39. yaş gününü kutladı. Eşi ve çocuklarıyla evde küçük bir kutlama yapan Simge Fıstıkoğlu, “sevgili eşim, iki güzel evladım yanımdaydı. Çocuklarım mum üflemeye bayılıyor, en az 10 defa birlikte üfledik mumları. Artık bu sene dileğim gerçekleşmezse ne zaman gerçekleşir bilmem " dedi.

STİLİNİZİ İLVİ İLE TAMAMLAYIN

Yüksek topuklar, kalın tabanlar, diz boyu çizmeler, botlar, ceketler, çantalar…

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Ünlü Manken Said Mhamad ile bir araya geldi

Adile Sultan Kasrında gerçekleşen yaklaşık 6 saat süren bu çekimde Aksa Moda için Burak Öget ve Hatice Dişbudaklı'nın tasarladığı gelinlikleri giyerek objektifler karşısına geçen Duygu Çakmak, dünyaca ünlü birçok isim ve marka ile çalışan Lübnanlı fotoğrafçı Said Mhamad ile bir araya geldi.

Nutella® Kavanozları ile Yılbaşı Hediyeni Kendin Yap

Mutluluğun Tadı Nutella®, sevdiklerine yeni yıl için el emeğiyle hazırlanmış bir hediye vermek isteyenlere kendin yap fikirleriyle ilham oluyor.

Lezzet dolu Nutella® kavanozları biraz yaratıcılıkla keyif veren dekoratif objelere, işlevsel ürünlere dönüşebiliyor. Yeni yılda hayal gücünü ve el becerisi kullananlar Nutella® kavanozlarından küçük sürprizler tasarlayabiliyor. Nutella® Kavanoz Atkısı, Nutella® Kar Küresi, Nutella® Işıklı Kavanoz ve Gülümseyen Nutella® Kavanozlar yılbaşı için küçük ama tatlı bir hediye seçeneği oluyor. Nutella®’nın keyifli kendin yap projelerine https://www.nutella.com/tr/tr/ilham-alin/diy adresinden ulaşılabiliyor.

İYİ YEMEK FESTİVALİ ‘216 STREET FEST’

24-25-26 ARALIK’TA BULVAR 216’DA

İstanbulluların özlediği gastronomi festivali ruhu 216 Street Fest ile geri dönüyor. Ataşehir’deki Bulvar 2016’da 24 - 25 - 26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde İstanbul’un sevilen restoranları ve şeflerinin hazırladığı tadımlık lezzetler, özel kokteyller ve workshop’lar ziyaretçilere keyif ve lezzet dolu 3 gün yaşatacak.

Haftanın Mekanı

ACININ EN TATLISI, DEDECAN OCAKBAŞI

1989 yılında Şanlıurfa’da başlayan lezzet yolculuğu, 32 senedir acısıyla tatlısıyla, kebabıyla lahmacunuyla devam ediyor….

Güneydoğu mutfağının geleneksel lezzetlerini korumak ve devam ettirmek için büyük bir disiplin ve heyecan ile yola çıkan Dedecan Ocakbaşı; Şanlıurfa yemek kültürünü ve sofra zenginliğini en iyi şekliyle yansıtmaya devam ediyor.

Her masaya ikram edilen Şanlıurfa mutfağından nohut ve dövmeden hazırlanan lebeni, bostana, Dedecan’ın yaratıcısı olduğu soğan salatası ve yeşillikleri ile önce gözleri doyuran Dedecan; nefis taş fırın lahmacunu, et, ciğer, dalak ve yürek kebapları ile de geleneksel lezzetini yaşatıyor.

Derya Bedavacı 2022'den Sağlık Diledi

Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453 içerisinde yer alan Yeni Gazino'da muhteşem bir sahne performansına imza attı.

Siyah pul detaylı ışıltılı elbisesiyle sahneye çıkan Derya Bedavacı "Kavuşmalıyız" şarkısı ile programına başladı. Dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren Derya Bedavacı sesi ve dans performansıyla misafirleri mest etti. Yeni Gazino'yu dolduran misafirlere arabeskin yanı sıra birçok şarkı seslendiren Bedavacı'ya büyük bir seyirci korosu eşlik etti.

‘PİYANONUN KRALİÇELERİ’ ANTALYA’DA UNUTULMAZ BİR KONSERE İMZA ATTI!

Müziği ve mizahı birleştiren dünyaca ünlü piyano ikilisi “Queenz Of Piano” klasik ve pop müzik arasındaki sınırlarda dolaştıkları performansıyla 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivalinde unutulmaz bir konsere imza attı. Gece boyunca çoğunlukla Türkçe konuşan Piyanonun Kraliçeleri; Türk Marşı, ninni ve oyun havası seslendirip dans ederek dinleyicilere çok renkli ve bol sürprizli bir gece yaşattılar.

Yeni Yıla Lumberjack Dinamikliği ile Adım Atın!

Kendinden emin tavrı ile cool bir görünüm sunan Lumberjack, yılbaşı gecesi rahat bir şıklık yakalamak isteyenlere Kış Koleksiyonu ile birçok model alternatifi sunuyor. Lumberjack, sevdiklerinizin yüzlerini güldürebileceğiniz hediye seçeneklerini de unutmuyor.





Fairmont Quasar Istanbul Yılbaşı Ağacı Projesi ile Kansersiz Yaşam Derneği’ne destek oluyor…

Fairmont Quasar Istanbul, Kansersiz Yaşam Derneği ile gerçekleştirdiği, derneğin Eş Başkanı Zeynep Yılmaz tarafından süslenen yılbaşı ağacı projesiyle kanser hastası çocukların tedavilerine ve yeni yıl dileklerinin gerçeğe dönüşmesine katkıda bulunuyor.





Dua Lipa x Mayze Koleksiyonu Sneaks Up’ta

Puma, dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ile çok özel bir koleksiyona imza attı. Moda fotoğrafçısı Mario Sorrenti tarafından fotoğraflanan kampanyada Dua Lipa, cesur görünüme sahip bir PUMA tasarımı olan en yeni sneaker modeli Mayze’i tanıtıyor. İlginin odağında olmak isteyenlerin tercihi “Mayze” koleksiyonu, spor ve sokak modasının temsilcisi Sneaks Up’ta satışta!

ADRİAN ÖZTÜRK “HADİ ANAM HADİ” MÜZİK LİSTELERİNDE

''Hadi Anam Hadi''yi müzikseverlerin beğenisine sunan Adrian Öztürk kısa sürede Milyon üzeri beğeni ve izlenme alarak sosyal medyada viral oldu.

Adrian Öztürk, şarkısını birçok oyuncu ve dansçının yer aldığı Yusuf Can Özbilen yönetmenliğinde bir klip ile taçlandırdı. Hadi Anam Hadi klibi çok kısa sürede milyon izlenmeye ulaştı ve müzikseverlerden tam not aldı.

Aynı zamanda Adrian Öztürk; ''Hadi Anam Hadi''şarkısı ile Türkiye'nin birçok radyosunda listelere girdi .