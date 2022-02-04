Dinçer KARACALAR

HAFTANIN MEKANI

Helvacı Yakub Kadıköy’de

Bursa İnegöl’ün ünlü markası Helvacı Yakub, ultra şık mekanında kapılarını Kadıköy’lü misafirlerine açtı. Güler yüzlü ve samimi bir ekip tarafından işletilen Helvacı Yakub’da hem tatlınızı yiyip aynı zamanda sektörde uzun yıllar büyük başarılara imza atan Mustafa Şefin elinden özel sandeviç’lerini yiyebilirsiniz ailenizle birlikte çayınızı kahvenizi içerek keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTASI

EGE’NİN YÖRÜK KIZI

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yörenin en meşhur Türkiye’nin sofralık üzüm ihracatını karşılayan geçim kaynakları sadece bağcılık olan yörenin Türkiye’ye duyurulmasını vesile olan genç ve çiftçi bir annenin organik el yapımı yöresel ürünleri katkısız ve doğal tek başına yaparak Türkiye’nin 81 iline ulaştırıyor. Firmanın kurucusu olan Mualla Akay Akgündüz tarafından Sarıgöl sultanıye çekirdeksiz yeşil üzümün başkenti yaprağın anavatanı olan bölgeyi Türkiye’ye tanıtarak markalaşmayı hedefliyor. Bölgenin güçlü toprakları ve bölgeden üzümün ve yaprağın en kaliteli olduğu tek yer Türkiye’nin açık ara önde gelen bölgesini sizlere tanıtıyor. Salça pekmez üzüm köftesi üzüm sirkesi ev ekmeği yaprak Kuru üzüm, yaş üzüm, üzüm çekirdeği tozu elma sirkesi erişte çeşitleri bebek tarhanası çıtır kabak reçeli vişne reçeli çilek reçeli Ayva reçeli kayısı ve şeftali reçeli Mürdüm eriği reçeli karadut özü kozalak şurubu üzüm reçeli kara üzüm pekmezi taze fasulye konservesi kurular tursular biber turşusu Türkiye’de sadece Sarıgöl’de bulunun nadir biber çeşidi Kompostolar reçel zengin çeşitleriyle incir zeytin ve zeytinyağı asitsiz kantaron yağı ve nicesi taze ve en önemlisi tek başına makine değmeden müşterilerine ulaştırdıklarını belirtti firmanın kurucusu Ege’nin Yörükkızı bölgenin ilk yöresel ürünlerini yapan kişisi olmakta birlikte Sarıgöl için daha da ileriye gideceğini belirtti.

instagram /egenin_yorukkizii

Eğlenerek 12 Buçuk Günde İngilizce Öğrenmek İster misiniz?”

İngilizce okuyup anlamak için artık bir servet harcamanıza hiç gerek yok…

Dil öğrenmenin önemi herkesin malumu. İngilizce öğrenmekse günümüzde artık her yaştan, her meslekten insan için bir zorunluluk hatta neredeyse bir çeşit sihirli anahtar.

İhracatı hedefleyen bir fabrika sahibi olabilirsiniz, İngilizce bildiğinizde ürünlerinizi Avrupa’ya, Amerika’ya satmanız çok daha kolay olacak, karınız katlanarak artacaktır.

Yurtdışında öğrenim görmeyi amaçlayan bir öğrenciyseniz, İngilizce bilmek yolunuzu hatırı sayılır ölçüde kısaltacak, İstediğiniz okullara kolayca kabul edilmenizi sağlayacaktır.

DOSTLARIMIZA 30 KULÜBE YAPTIRDI

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Anıl Alan, soğuk kış koşullarında hayvanları unutmadı. Alan, özel olarak yaptırdığı 30 kulübeyi sokak hayvanları için apartmanların önüne koydu.

Bugüne kadar yapmış olduğu hayır işleriyle isminden sıkça söz ettiren müzik dünyasının sevilen ismi Anıl Alan, sokak hayvanlarını unutmadı. Marangoza 30 kulübe yaptıran Alan, sokak sokak gezerek kulübeleri apartmanların önüne koydu. Soğuk kış günlerinde hayvanları unutmamak gerektiğini belirten Allan, ‘Herkesi birer kulübe yaptırmaya davet ediyorum. O dilsiz dostlarımızı korumalıyız’ dedi.

EZBER BOZAN YENİ NESİL KIRLENTLER: HOOK UP!

Eski ile yeniye, kaos ile modaya atılan post modern bir düğüm! Bağ kuran, ezber bozan ve kışkırtan bir yeni nesil kırlent Hook Up!

Üstelik henüz bir yaşını doldurmamış olsa da adı dilden dile dolaşan bu yeni nesil kırlentler, kırlent olmak ile kalmayıp düğüm odaklı ürün gamını geliştirmeye başladı bile.

İki önemli tasarımcı ile yaptığı kapsül koleksiyonlara, yakın zamanda evcil hayvan yataklarını ekledi. Küçük ve orta ırklar için hazırlanan yataklar Hook up for pets alt markası ile oldukça ilgi görüyor ve marka ilgi çekici ürünler ile ilgili çalışmalarına devam ediyor!

Görünen o ki bu marka farklı kategori ve platformlarda bolca karşımıza çıkacak !

Hook up; çözülmesini hiç istemeyeceğiniz tek düğüm olarak evin asi çocuğu olma konusunda çok iddialı !

Ayakkabı Dünyası, Sevgililer Günü kombinlerine ilham veriyor

Zamansız ve şık ayakkabı ve aksesuar modelleri ile Ayakkabı Dünyası, bu Sevgililer Günü’nde kombinlere tutku ve stil katıyor. Kadınlar için birbirinden zarif ve şık stiletto, bot ve çantaların bulunduğu Provoq koleksiyonu, sevdiğinize olan aşkınızı göstermenizi sağlıyor. Erkekler için klasik ve havalı ayakkabı, bot, sneaker ve aksesuar modelleri ise 14 Şubat tarzınızı tamamlıyor.

ARADIĞINIZ SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ FLUFIÉ’DE!

Her yerde romantik ve aşk dolu bir atmosferin hakim olduğu 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Bu özel günde sevdiğini mutlu ve değerli hissettirmek isteyenler hediye arayışına başladı. Hayatına anlam katan partnerine hediye alternatifi arayanlar için birbirinden özgün seçenekler sunan Flufié, sevginin gücünü yansıttığı tasarımlarıyla bu özel gününüze eşlik ediyor.

Conrad İstanbul Bosphorus’ta Aşk Var!

Muhteşem Boğaz manzarası ile İstanbul’un en merkezi konumlarından birinde yer alan ve misafirlerine sunduğu lüks deneyim ve ayrıcalıklı olanaklarıyla keyifli anlar yaşatan Conrad İstanbul Bosphorus,

yılın en romantik günü kabul edilen 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, sevdiğinizle birlikte anılarınıza bir yenisini eklemeniz, bu özel günü muhteşem lezzetler, benzersiz konaklama ve yenileyici spa deneyimleri ile geçirmeniz için sizleri bekliyor.

Altınyıldız Classics bu yıl da milli basketbolcuların yanında

Spora ve sporculara desteklerini hız kesmeden sürdüren Altınyıldız Classics, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) resmi giyim sponsoru olarak Altınyıldızlarımız’ın yanında olmaya devam ediyor.

USTA ŞAİRE ÖDÜL

Usta şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, önceki gün Profilo Kültür Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası İş ve Kariyer Ödülleri’nde ‘Yılın Şairi’ ödülüne layık görüldü.

Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra kadınlara yönelik şiddete, yazdığı şiirlerle büyük mücadele veren Abdurrahman Delen, ödülünü şiddete uğrayan kadınlar adına aldığını söyledi.

SU EL ROMAN “KORSAN” diyor…

2 yıl önce çıkardığı JOKERIA isimli single’ı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan ve dikkatleri üzerine çeken SU EL ROMAN, geçtiğimiz aylarda çıkardığı “ÇOK SEV” isimli şarkısı ile de; büyük beğeni toplamıştı…

KAHVE TUTKUNLARININ ARADIĞI HERŞEY GLORIA JEAN’S DÜNYASINDA

Türkiye pazarına giren ilk gurme kahve markası olan dünyaca ünlü Gloria Jean’s Coffees, kahve tutkunlarını avantajlarla dolu Gloria Jean’s dünyasıyla tanıştırmaya devam ediyor. Gloria Jean’s Coffees, kaliteli kahve deneyiminden çok daha fazlasını denemek isteyen tüm kahve severleri Gloria Jean’s dünyasını keşfetmeye davet ediyor.