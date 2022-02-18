Dinçer KARACALAR

81 ilde 100 er Bakkal! aysun the sütçü’nün 8bin100 Bakkalı İstanbul’da açıldı.

Aysun Sökmen 22 yıldır çiğ süt ve toprak sağlığında çalışmalarıyla bir kanaat önderi. Vizyonerliği ile yurtiçi ve yurtdışından takipçisi (@aysunthesutcu) bol bir kadın ; hatta deyim yerindeyse bir trendsetter. Krema gibi sütleri ; sadece ineklerini GDO’suz ,ot ağırlıklı beslemesi, çayırlarda otlatması sayesinde değil-aynı zamanda ekip refahı ve birliğini önemsemesiyle de mümkün oluyor. Şimdi sadece şeker gibi sütleriyle değil kendisi gibi toprağa, bitkiye ve hayvana gönül vermiş ;kendilerine komşularım dediği-üreticilerle dayanıştığı 8bin100 Bakkalı ürünleri ile kapı teslimi üyelerine ulaşıyor. Bunu 81 ilde yaygınlaştırdığında ülkemizin ekolojik sağlığının iyileşeceğine ve gelecek nesiller için su ve gıdada bereket ve bolluğa ulaşılacağına inanıyor.

Ürün yelpazesinde yok yok. Maydanozdan kiraza, zeytinyağdan lavantaya maş fasulyesinden cevize kahveye 1200 ü aşkın özgün üretilmiş, özenle seçilmiş ürünleri almak için önce bakkala (@8bin100bakkali) üye olmak, sonrasında sipariş vereceğiniz mobil uygulamayı indirmek gerekiyor.

SETTEN STÜDYOYA

Türk Sineması’nın genç oyuncularından Ecem Koyunlu, ’On Sekizden’ isimli teklisiyle müzik dünyasına merhaba dedi.

Bugüne kadar rol aldığı tiyatro oyunları ve sinema filmlerindeki başarısıyla isminden sıkça söz ettiren Arka Sokaklar’ın Dilber’i Ecem Koyunlu, setteki başarasını müzik dünyasına da taşımaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde ilk çalışması ‘On Sekizden’ piyasaya süren güzel sanatçı, müzik alanında da hedefi 12’den vuracağını söylüyor.

CİHAN ÖLÇEK'TEN KONSEPT EP

Son yıllarda yayınlamış olduğu projelerle müzik sektöründeki adımlarını sağlam ve kalıcı izler bırakarak atmaya devam eden genç sanatçı Cihan Ölçek, üçüncü projesinde üç şarkıdan oluşan "Kalan" isimli ilk EP çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

Üretmenin Yeni Adresi: _k.e.n.d.i.n.y.a.p

2021 yılının ilk aylarında _k.e.n.d.i.n.y.a.p_ instagram hesabı üzerinden evdeki malzemelerden dönüştürerek yaptığı pampas çiçek tasarımı, hasır ipten dekoratif ayna ve sepet tasarımlarını paylaşan Özge Bahçetepe, günümüzde en fazla etkileşim alan dijital içerik üreticileri arasında yer alıyor.

Vitrin 5

Mollaosmanoğlu’nun yeni romanı Şili’de Alaturka

Tarih ve felsefe soslu gerilim romanlarıyla tanıdığımız Mehmet Mollaosmanoğlu, yeni romanı Şili’de Alaturka ile okurlarının karşısında. The Roman Yayınları’ndan çıkan kitap tutkulu bir aşkın da hikayesi aynı zamanda.

Konusu kısaca şöyle: Kahramanımız, geleneksel yapıdaki varlıklı bir ailenin oğludur. Günün birinde yolu, Şili’nin başkenti Santiago’ya düşer ve orada hayatının aşkına rastlar. Güzel, akıllı ve kesinlikle tekinsiz eskort kız Melina o güne dek rastladığı hiçbir kadına benzememektedir. Aslında Melina, o güne dek tanıdığı eskort kızlara da benzememektedir. Biraz bu yüzden, biraz da rastlantı sonucu kadının gerçekte Türk olduğunu öğrendiği için kahramanımız büyük bir hata yapar ve hem sevgili Melina’sını hem de Santiago’yu insafsızca terk ederek vatanına döner. Oysa insanın ait olduğu yer kalbinin attığı yer değil midir? Âşık olduğu kişi çok uzaklardaysa, özlem dayanılmaz hale gelmişse, üstelik kafasını cevapsız sorular işgal ediyorsa, kim huzur bulabilir ki şu hayatta? Mehmet Mollaosmanoğlu macera tutkunu okurları bu keşif sürecinde kahramanına eşlik etmeye davet ediyor.

Doğa harikası beslenmenin kaynağı, Kyäni Origin Türkiye’de…

Dünyaya doğadan gelen sağlıklı ürünler sunarak insan yaşamına sağlık ve değer katan Kyäni, bezelye, bal kabağı ve ayçiçeği çekirdeğinin sihirli yapısıyla elde ettiği ödüllü ürünü Kyäni Origin’i Türkiye’ye getirdi. Origin, Kyani’nin ilk bitkisel bazlı protein tozu olup, pek çok Vegan tüketicinin de ilgisini çekecektir. Kyani Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, dünyanın en önemli fitness ve beslenme uzmanlarından, TV kişiliği, ödüllü yazar, Amerikan Diyabet Elçileri Yönetim Kurulu Üyesi Mark Macdonald tarafından sadece Kyani’ye özel olarak geliştirilmiş bu ürün şimdiden lanse edildiği ülkelerde büyük bir satış patlaması gerçekleşti.

Tarzınıza Uygun Çanta Alternatifleri FLO’dan!

Dünya ayakkabı trendlerini tüketicileriyle buluşturan FLO, son moda çanta koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. FLO’nun sezon renkleriyle harmanladığı çanta koleksiyonunda her tarza uygun çanta bulmak mümkün!





Songül Alcı’nın sunduğu Pazar Sohbeti başlıyor…

Pazar Sohbeti, alanında uzman konukların katılımı ile 20 Şubat Pazar ATV Avrupa’da başlıyor.

Songül Alcı’nın sunduğu programda Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı Anadolu propolisinin faydalarını anlatacak.

Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı ise sağlık turizminde dikkat edilmesi gerekenleri anlatacak.

Pazar Sohbeti her Pazar saat 10.00’da ATV Avrupa kanalında alanında uzman konukları ağırlayacak.

AKER’DEN TÜRKİYE’NİN KALBİNDE

YENİ BİR MAĞAZA

Kalite denildiğinde akıllara gelen ilk marka olmanın gururunu taşıyan Aker, Türkiye’nin kalbi Ankara’da 37. mağazasını açıyor. Yeni sezon temasında doğanın kadın ile buluşmasına fırsat tanıyan Aker, Aker kadınının doğa gibi özgün, doğa gibi değerli ve ihtişamlı oluşunu gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin Parlayan Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu.

DoubleTree by Hilton Topkapı'da gerçekleşen törende sanat ,cemiyet ve iş dünyası alanında ödüller verildi. Televizyon ve medya tarafında birçok ünlünün katıldığı törende yılın en iyileri ödüllendirildi.

Sunucu ve Eğitmen Ahmet Furkan Başdemir Yılın En İyi Diksiyon Eğitmeni ödülünü aldı.

ŞARKILARIYLA GÖNÜLLERİ FETHETTİ…

Yıldız Tilbe, dillerden düşmeyen efsane şarkılarıyla Cahide Palazzo'da perşembe gecesine damgasını vurdu.

Rezervasyonların saatler öncesinden tükendiği muhteşem gecede sahneye renkli uzun bir elbiseyle çıkan ünlü sanatçı, mekana özel hazırladığı repertuarla misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. ‘Vazgeçtim’ ve ‘Delikanlım’ gibi kült olmuş romantik şarkılarını seslendiren Tilbe, ‘Odam Kireç Tutmuyor’ ve ‘Sunam’ türküleriyle de izleyenlerini mest etti.





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