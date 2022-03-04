Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

Bahçem’den Sofraya

“Hilal’in bahçesi “satış noktası Adana Pozantı kamışlı köyü olan üretici Hilal Demirkıran Bahçelerinde yer alan gala elma ve Napolyon kirazları taze olarak satışa sunduğu gibi ürünlerini tamamen doğal yöntemlerle güneşte kurutarak tüketiciye sunuyor bunun yanı sıra yüksek kesim yaylada kuruyan cennet hurması kurularının ve sarıulak taş kırma zeytinlerin çok rağbet gördüğünü dile getiriyor. Firma sahibi Hilal Demirkıran anne babası ve abisi Ersin Demirkıran ile birlikte bahçelerindeki ve yörelerindeki ürünleri halka hizmet gayesi adı altında doğrudan birinci elden tüketiciye doğal ve katkısız olarak sunuyor.

İnstagram/bahcemdensofrayaa

Alışverişin Tadını Çıkarın!

Nestlé Damak paketleri ile yaşadığınız bu özel deneyimi @hanibanacom instagram adresiyle de paylaşabilirsiniz. Antep fıstığının çikolata ile mükemmel uyumundan oluşan efsanevi Nestlé Damak çikolata hediye paketi ile mutluluğunuzu taçlandırırken bu duyguyu @hanibanacom instagram sayfası aracılığıyla tüm dünyaya duyurabilirsiniz.

ADORE MOBİLYA’DAN KIŞ FIRSATLARI

Çok fonksiyonlu özel tasarım ürünleriyle yaşam alanlarına ayrıcalık katan Adore Mobilya’nın, online alışverişlerde Mart ayı boyunca devam edecek; gardıroplardan, ayakkabılıklara, portmantolardan, ofis mobilyalarına ve oyuncu koltuklarına kadar birçok üründe uyguladığı kış fırsatları kampanyası başladı.

Sina Pırlanta’nın marka yüzü Tülin Şahin oldu

Moda sektörünün ikon ismi ve ekranların sevilen yüzü Tülin Şahin, şimdi de mücevher sektörünün alanında lider markalarından Sina Pırlanta’nın marka yüzü oldu. İki gün süren çekimler pırlantanın ışıltısı Tülin Şahin, güzelliği ve enerjisiyle birleşince ortaya kusursuz görüntüler çıktı. Televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayan reklam filmi, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sevda Erginci imaj yeniledi

Başrolünde oynadığı dizi sona erdikten sonra yeni bir tiyatro oyununa başlayan Sevda Erginci imaj yeniledi. Saçlarını kestiren güzel oyuncu, yeni görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

Dizi ve sinema filmlerinin aranan oyuncularından Sevda Erginci, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Başrolünde oynadığı dizi sona erdikten sonra yeni bir tiyatro oyununa başlayan güzel oyuncu, görüntüsünü de değiştirdi.

Homend’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hediye!

Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile mutfakta hayatı kolaylaştırarak, kullanıcılarının yaşam kalitesini yükselten Homend, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilham veren kadınlar için Royaltea Çay makinası alana su yeşili pottoman Türk Kahvesi Makinesi’ni hediye ediyor.

Eti, KEDV İş Birliğiyle Kadınların Ekonomik Hayata Katılımlarını Destekleyecek

Eti, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile beraber dar gelirli kadınları ve çocuklarını destekleyecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayata geçirilen iş birliğiyle kadınların ekonomik hayata katılmalarına ve çocukların okul öncesi eğitime erişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

ZEYTİNİN BAŞKENTİ AKHİSAR İSTANBUL ZEYTİN FUARINDA

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Zeytin İhtisas OSB ile birlikte İstanbul’da ilk defa düzenlenen Zeytin Festivali’ne katılarak, 14 milyon zeytin ağacıyla Türkiye’nin zeytin başkenti olan Akhisar tanıtıldı.

Zeytin festivalinde, Akhisar Kadın Kooperatifi’nin ürettiği zeytinli erişte, pancarlı erişte, havuçlu erişte, el yapımı tarhana, odun ateşinde yapılmış ayva ve bal kabağı reçeli, el yapımı salça, el yapımı zeytinyağlı sabun ve bir çok el yapımı ürün büyük ilgi gördü.

Başkent; EKO İKLİM Zirvesi Fuarı ile, İklim Değişikliğinin Ekonomiye Etkisini Dünyaya Duyuracak

İklim değişikliği, geleceğimizi tehdit eden ve küresel ekonomiyi temelden etkileyen en önemli ekolojik sorundur. Bu soruna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla amacıyla Ankara Ticaret Odası öncülüğünde 30-31 Mart tarihleri arasında “EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi / Fuarı” ATO Congresium’da gerçekleşecek. Türkiye ve dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanan Ankara, dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına ev sahipliği yapacak.

Annemin Sesi Çıktı

Araştırmacı gazeteci Tülay Demir Oktay’ın merakla beklenen kitabı Annemin Sesi, Turkuvaz Kitap etiketiyle çıktı. HDP’nin gençler üzerinden yaptığı oyunu ve PKK terör örgütünün içyapısını yaşanmış olaylar ve çarpıcı detaylar üzerinden anlatıyor.

SAĞLIKLI UZUN YAŞAM ETKİNLİĞİNDE BULUŞTULAR

"Geleceğin Sağlık Anlayışı" mottosuyla hizmet vermeye başlayan Well World Aesthetic & Longevity Clinic, geçtiğimiz gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Sağlıklı Uzun Yaşam" etkinliği düzenledi.

Hünel'e müzelik kostüm

Aslı Hünel, 48 parçalık yemek takımını üzerinde taşıdı. Tam 25 kilo ağırlığındaki Tolga Çam’ın tasarımı porselen kostüm sergilenmesi için müzeye hediye edildi.

Aslı Hünel, önceki gece ‘Kütahya Porselen Yükselen Yıldızlar 2022 Gala Gecesi'nde sahne aldı. NG Afyon Otel'de düzenlenen gecede konser veren Hünel'in giydiği porselen sahne kostümü geceye damgasını vurdu. Yaklaşık 3 saat sahnede kalıp renkli bir repertuvarla davetlileri coşturan Hünel, performansı kadar beyaz, gümüş ve altın renkli porselenlerden oluşan kostümüyle de beğeni topladı.

YAĞIZ’DAN YEPYENİ BİR ESER

“ANLATAMIYORUM”

Fantezi Müziğin sevilen ismi, uzun bir aradan sonra Yağız yepyeni bir eser ile sevenlerinin karşısına çıktı. Söz ve Müziği Popçu Akın’a ait olan ve dijital platformlarda 150 milyondan fazla tıklanmaya ulaşan “Anlatamıyorum” isimli eser bir kez de Yağız yorumu ile dinleyici ile buluştu.

Bugüne kadar Akın dışında birçok farklı sanatçı tarafından seslendirilen Fantezi eser, Yağız’ın yorumu ile müzik severler ile yeniden buluştu. Müzik dünyasında, “Yan Deli Günlüm” isimli eser ile yerini alan sanatçı Ah Gönlüm, Ali Ayşe’yi Seviyor ve İki Elmanın Yarısı isimli eserler ile milyonların gönlüne taht kurmayı başarmıştı.