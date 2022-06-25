Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

ZENGİN MENÜSÜ İLE YENİLİKLERİN ADRESİ I.LAND RESTAURANT

İstanbul’da Etiler’de 2022 yılında kurulan ve zengin menüsüyle müşterilerine yenilikçi lezzetler sunan I.Land Cafe & Restaurant sahibi Emin Bey, “Zengin bir menü oluşturmak ve müşterilerimize hem ana yemek hem de tatlı konusunda farklı lezzetler sunuyor. Öğlen ve akşam yemeklerinin yanı sıra iş toplantıları için de özel menüler oluşturuyoruz. Kafe menüsünde sağlıklı içeceklerin yanı sıra kahve ve çay, ve buzlu kahveler yer alıyor.

İstanbul Etiler’de kurulan ve misafirlerine yenilikçi lezzetler sunmak isteyen I.Land Cafe & Restaurant, ana menü, içecek menüsü ve kafe menüsü olmak üzere üç farklı menüye ev sahipliği yapıyor. Restoranın lüks ve estetik bir görünüme sahip olduğunun atını çizen Emin Bey, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu: “Bizim için müşterilerimizin kendilerini rahat ve huzurlu hissedebilecekleri alanlar oluşturmak bir hayli önemli. Bu nedenle restoran dekorasyonunda titiz bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim. Dekorasyonun yanı sıra müşterilerimize sunuyor olduğumuz lezzetler konusunda da sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Ana menü içerisinde çorbalar, başlangıçlar, salatalar, burgerler,sandviçler, pizza ve ızgaraların yanı sıra birçok lezzet yer alıyor.”

Kerry Borg'dan yaza özel kapsül koleksiyon: Light a Blue Flame

Kerry Borg’un ağırlıklı jean kumaştan oluşan yeni kapsül koleksiyonu “Light a Blue Flame” sunuldu. Borg’un tasarımlarına kendi web sitesine ek olarak Nişantaşı Design Market’tan da ulaşmak mümkün.

Geçtiğimiz sezon Kerry Borg’un ipek kumaşlar ve değerli el işçiliği detaylarıyla taçlanan tasarımları "You're special" mottosuyla sunulmuştu. Şimdi ise yaz mevsiminin ruhuna uygun doğadan ilhamla yüzde yüz pamuklu kumaşlar değerli tasarımlara dönüşüyor. Light a Blue Flame kapsül koleksiyonu günlük, şık ama yine özel hissettirecek tasarımlardan oluşuyor.

HERO MOTOR'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Hindistan'ın en önemli ve en büyük motorsiklet üreti firması Hero Motocrop dünya çapında ilk defa 5 üst yöneticisi ile Türkiye pazarına girişlerini kutladılar.

Euro 5 ürünlerinin ilk defa Hindistan dışında bir ülkede tanıtımının yapıldığı gecede Hero Motor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yusuf SOYSAL, Hero MotoCorp. LTD. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Pawan MUNJAL, Hero MotoCorp. LTD. Küresel Ticaret Müdürü Sanjay Bhad, Dash 110, Dash 125 ve XPulse 200 4V modellerinin tanıtımını birlikte gerçekleştirdiler.

KONSER TAKVİMİ DOLDU

Arabesk müziğin başarılı sanatçılarından Ahmet Parlak, yaz boyunca hem Türkiye’de hem de yurt dışında konserler vereceğinin müjdesini verdi. Geçtiğimiz günlerde Almanya’da konser veren Parlak, önümüzdeki hafta İskenderun, Aydın, Salihli’de art arda konserler verecek. Yeni projesi için hazırlıklara başlayan Ahmet Parlak, Eylül ayına kadar yoğun bir konser takviminin olduğunu belirtti.

PUREEXEN İLE CİLDİNİZ DOĞANIN IŞILTISINI YANSITSIN!

Doğadan uzaklaşıp büyük şehirlere yaklaşılmasıyla her ne kadar yaşam kalitemiz artıyor olsa da özellikle cildimizin maruz kaldığı negatif etkenler oldukça arttı. Büyük şehirlerin getirdiği stres, uyku bozuklukları, UV ışınları ve özellikle geceleri maruz kalınan mavi ışıkların hayat boyu bizimle olan cildimize verdiği yıkıcı zararlar gözlemlenebilir bir gerçekliktir. Pureexen verilen tüm bu zararın nötralize edilerek doğanın büyüleyici ışıltısını cildimize yansıtmak için çıkış yaptı.

WOLFGANG PUCK’IN BELGESELİ DISNEY PLUS’DA EN İYİLER ARASINDA

Dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck’ın Şef olma serüvenini anlatan belgeseli Wolfgang, Disney Plus Türkiye’de platformunda en iyi film ve diziler arasında yer alarak büyük ilgi gördü.

Belgeselde Puck’un hayallerine ulaşmak ve dünyanın en ünlü şefleri arasında yer almak için verdiği uğraşı büyüleyici, duygu yüklü ve ilham verici bir dille gözler önüne seriyor.

Wolfgang'ın dünyaca ünlü restoranı Spago, Wolfgang'ın cazibe merkezi olmasıyla birçok ünlünün uğrak yeri haline gelmiştir. Puck, yaratıcı tarzı ve yeni tarifleriyle Kaliforniya mutfağının ilgi görmesine ön ayak olarak dünyanın farklı bölgelerinde kaliteli yemek anlayışını genişleterek eşsiz reçetelerini farklı kültürlerle buluşturuyor.

N ALAÇATI DERGİSİNİN LANSMAN GECESİNDE YEŞİM SALKIM SAHNE ALDI.

Müzik dünyasının güçlü yorumcusu Yeşim Salkım, kendisi için ayrı bir yeri olan Alaçatı’da önceki gece sahne aldı. Magazin ve cemiyet sektörünün yükselen yıldızı N Alaçatı Dergisi’nin V Club ana sponsorluğunda gerçekleşen lansman gecesine katılan ve misafirlerine 2.5 saat müzik ziyafeti veren Yeşim Salkım, 90’lı yılların sevilen şarkılarını seslendirdi.

Nine West’ten Rengarenk Çanta Koleksiyonu!

Moda ile şehir şıklığının kesişme noktası Nine West, sezonun hareketliliğinden ilham alan, renkleriyle ve dokularıyla fark yaratan çanta tasarımlarıyla kombinlerinize modern bir dokunuş yapıyor!

Perra Lojistik’ten İngiltere Hamlesi

Perra Lojistik, İngiltere’de yeni açtığı ofisiyle, lojistiği hızlandırıp, yeni soluk getirmeyi hedeflerken bir yanda da kendi alanında dünya liderleri arasına girmeye hazırlanıyor.

Ülkemizdeki İngiltere pazarının liderlerinden olan Perra lojistik, taşımacılık, gümrükleme, depolama, ve dağıtım gibi sektöründe başta İngiltere olmak üzere,

Avrupa’nın birçok noktasına komple ve parsiyel taşımacılıkla, kapıdan kapıya en uygun rotayı, en düşük maliyetle, her şey dahil hizmet olarak sunuyor.

STARLAR BU PROJEDE BULUŞUYOR…

Dünyaca ünlü oscarlı oyuncu Payman Maadi ve Erkan Petekkaya Türkiye’de çekilecek ve tüm dünyada aynı anda gösterime girecek bir dijital platform dizi projesi için bir araya geliyor.

One Way Ticket (Tek Yön Bilet) adlı projenin yönetmenliğini ise yine dünyaca ünlü ödüllü yönetmen Pouria Heidary Oureh yapacak. Tamamı Türkiye’de çekilecek ve bir Türk yapımı olacak projenin tüm içeriğini LABEL MEDYA yönetiyor.

ERKEK STİLLERİNDE BİR ADIM ÖNDE!

Modayı adım adım ileri taşımayı misyon edinen RAMSEY, takım elbiseye yepyeni bir bakış açısı getiren yeni nesil Next 4.0 koleksiyonunu mağazalarda erkeklerle buluşturuyor.

Watsons Gençlik Festivali!

Watsons Türkiye, enerji dolu renkli dünyasını gençlerle buluşturmak üzere yola çıktı. Bu yıl ilk kez Watsons Gençlik Festivali düzenleyen marka 10.000’den fazla gence müzik ve eğlence dolu bir gün yaşattı. Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği festivalde sahne alan sanatçılar, gençlerin Youtube ve Spotify’da en çok dinledikleri isimlerden seçildi.

VEDAT ALÇAY'DAN REKOR ŞARKI

Sözü ve müziği kendisine ait olan 'Anam Babam' şarkısıyla başarılı bir çıkış yapan Vedat Alçay, şimdi de 'Gülüşlerine Hayranım' adlı şarkısıyla müzik dünyasında rekora koşuyor.