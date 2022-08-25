Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları

PANORAMİK BOĞAZ MANZARASINA KARŞI YAZ AKŞAMLARI SEN DE GEL’DEYİZ!

Cihangir'in romantik tarihinden izler taşıyan, eğlence kültürünün yıldız bir temsilcisi olarak parlayan Sen de Gel yaz akşamları eğlencenin doruklarına çıkartıyor. Tarihi Yarımada’nın büyülü atmosferinde ve boğaz manzarasının görkeminde eğlence anlayışını değiştiren, lezzetleri ve misafirlerine özel konseptleriyle fark yaratıyor.

Lezzetlerin ve eğlencenin sanata dönüştüğü yer JEMİYET Arnavutköy’de sizlerle...

Arnavutköy’ün muhteşem manzarasının, şeflerinin özenle hazırladığı mezeler ve yemeklerinin 90‘lar Türkçe pop eşliğinde lezzet ve de eğlencenin sanata dönüştüğü adres...

JEMİYET ARNAVUTKÖY ailesi olarak vişneli yaprak sarma, mutebbel gibi sayısız mezeleri, taze otlu öcce, çıtır mantı, beğendili kasap köfte gibi sıra dışı lezzetleri ile fark yaratıyor.

Lipton Ice Tea’den ‘Mango’ aromalı lezzet!

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Lipton Ice Tea, tropikal meyve denince akla ilk gelen mango tadını sevenler için bir alternatif sunuyor; Lipton Ice Tea Mango…

Milli Voleybolcu Zehra Güneş Rexona’nın yüzü oldu

Rexona’nın yeni reklam filminde Zehra Güneş ile kollar hep havada! A Milli Kadın Voleybol Takım oyuncusu Zehra Güneş, Rexona’nın yüzü oldu.

Rexona’nın yeni reklam filminde, hem görmekten gurur duyduğumuz voleybol sahasında, hem de sosyal hayatında gün boyu aktif olan Zehra Güneş, yüksek temposuna rağmen Rexona sayesinde ter kokusu endişesi olmadan özgüvenini kaybetmiyor.

TAZECİK MEYVELERLE HAZIRLANAN REÇELLERLE KAHVALTI SOFRALARI TATLANIYOR

Anadolu’nun pek çok köşesinde emeği ile toprağa hayat veren çiftçilerin ürettiği katkısız ürünleri en doğal ve güvenilir şekilde tüketiciye ulaştıran Datça Murat Çiftliği, tazecik meyvelerle hazırlanan reçelleriyle kahvaltı sofralarını tatlandırıyor.

Zafer Bayramı Coşkusu Tepe Nautilus’ta

Tepe Nautilus, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yaşında kahramanlık ve mücadele ruhunu unutulmaz bir konserle ziyaretçilerine yeniden yaşatacak. 1’inci Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Askeri Bando Konseri ile Atatürk ve silah arkadaşları anılacak.

Red Bull 64 Bars Serisinin Yeni Konukları Maw ve Barry “Khontkar” Allen Oldu

Alanında en yetenekli isimlerin yer aldığı rap serisi Red Bull 64 Bars, heyecan verici formatını yeni isimler eşliğinde sürdürüyor. Türkçe rap dünyasına getirdiği benzersiz konsept ile dikkat çeken Red Bull 64 Bars’ın Maw ve Barry “Khontkar” Allen’ın konuk olduğu yeni bölümü Red Bull TV ve HipHopLife YouTube hesabında rap müzik severlerle buluşuyor.

Sneaks Up’ta Nostaljik Bir Koleksiyon: Puma X Coca-Cola

İkonik markaları bünyesinde bulunduran Sneaks Up, birbirinden özel koleksiyonları meraklılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Puma ve Coca-Cola iş birliğiyle tasarlanan özel koleksiyon Sneaks Up’ta!

CAMPER İLE EĞLENCELİ BİR SEZONA MERHABA

İş ve eğlence kavramlarının yeni normlara evrildiği bu dönemde Camper Sonbahar / Kış 2022- 23 koleksiyonu, ofis yaşamının estetiğini ve harika açık alanları birleştiren yaratıcı bir karışım ortaya çıkararak yeni döneme adım adım ilerliyor.





ÇEİS’E ULUSLARARASI ÜÇ BÜYÜK ÖDÜL

ÇEİS, hayata geçirdiği fark yaratan projeleriyle uluslararası platformlardan üç ayrı ödülün sahibi oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çektiği #BenimleGelecek adlı projesi ve “ Gelişimin Kapılarını Birlikte Açıyoruz” sloganıyla sektöre hizmet eden ÇEİS Kampüs projesi ile Stevie Awards’dan iki, “Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla düzenlediği Yapı Tasarım Yarışması ile International Business Awards’dan bir bronz ödüle layık görüldü.

Kinetix Çocukların Okula Dönüş Adımlarını Sportif Modelleriyle Süslüyor!

Her yaş ve tarza hitap eden Kinetix’in Okula Dönüş Koleksiyonu, renkli ve eğlenceli tasarımlarıyla da çocukların gözdesi olmaya devam ediyor. Çocuklara özel tasarlanan eğlenceli ayakkabı modelleri ile sayısız seçenek sunan Kinetix, yeni okul sezonunda öğrencileri eğlenceli bir alışverişe davet ediyor.

Evinizin açık alanlarını sonbahara hazırlayacak tüyolar

Aşırı sıcakları yaşadığımız yaz mevsiminin ardından, ılık esen rüzgarın tadını çıkaracağımız sonbahar mevsimine hazırlıklar başladı. Bahar temizliğiyle birlikte bahçe, balkon ve evin tüm açık alanlarını da yenilemenin tam zamanı. Tasarımlarıyla her evin ihtiyacına uygun mobilyalar sunan Kelebek Mobilya’nın ipuçlarını izleyerek, dış mekanlarınızı en iyi şekilde hazırlayabilirsiniz.

Dove’un yepyeni sülfatsız serisi: Dove Hair Therapy

Saçlara hücre seviyesinde bakım yapan, paraben ve sülfat içermeyen Dove’un yepyeni serisi

Dove Hair Therapy, iki varyantı ile raflardaki yerini aldı

Saç bakımını cilt bakım trendleriyle birleştirerek kadınların günlük saç ve saç derisi bakımında özel ihtiyaçlarını karşılamak için sınıfının en iyi içerikler ile tasarlanan Dove Hair Therapy Serisi, farklı ihtiyaçlara özel olarak üretilen iki varyantı ile tüketicilere tam da aradıkları saç bakımını sunuyor: