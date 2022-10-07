Dinçer KARACALAR

KUTUPYILDIZI BEAUTY YILDÖNÜMÜNÜ GÖRKEMLİ BİR DAVET İLE KUTLADI!

Güzellik sektörünün yol göstericisi “Kutupyıldızı Beauty”, verdiği özel davet ile yıl dönümünü kutladı. Davete ünlü manken Ece Gürsel ve medya, magazin, cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Davette aynı zamanda sağlık ve tüketici hukuku uzmanı Avukat Elif Kutupyıldızı’nın doğum günü de kutlandı.

SEZEN AKSU DİJİTAL SANAT SERGİSİ ‘X MEDIA ART MUSEUM BY DASDAS’TA

‘SEZEN AKSU DİJİTAL SANAT SERGİSİ’ Mart ayına kadar devam ediyor. Katılımcıların Sezen Aksu’nun arşivini, üretimini bambaşka bir bakışla görebilmemize olanak tanıyan sergi, Türkiye’nin ilk dijital sanat müzesi X Media Art Museum by DasDas’ın ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Fuga Mobilya ana sponsorluğunda görülebilecek ‘SEZEN AKSU DİJİTAL SANAT SERGİSİ’ ziyaretçilerini geçmişten bugüne bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.





H&M SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERGİSİ ŞİMDİ AKBATI’DA

Modanın çevresel etkisini azaltarak döngüsel moda sistemine geçişin öncülerinden biri olan H&M, Akbatı Alışveriş Merkezi’ndeki sürdürülebilirlik aktivitelerine bir yenisini daha ekliyor.

H&M ve Akbatı tüm müşterilerini, modanın geri dönüşüm yolculuğunun birbirinden kreatif tasarımlarla hayat bulduğu H&M Sürdürülebilirlik Sergisi’ne davet ediyor. 9 Ekim’e kadar sürecek bu inovatif sergi herkesin ziyaretine açık!

162 MİLYONA KİM HAYIR DER?

‘PARAYA HAYIR!’

PARA MI, SEVGİ Mİ? SORUSUNUN AİLE İÇİNDE YANITI ‘PARAYA HAYIR!’ ADLI KOMEDİ OYUNU İLE SAHNEYE TAŞINIYOR…

Fransa’da uzun süre başarı ile sahnelenen ‘Paraya Hayır!’ (Non L’Argent!) adlı oyun, Uygur Sanat Tiyatrosu yapımıyla seyircileriyle buluşuyor.

Flavia Coste’nin yazdığı, Tolga Yeter’in yönettiği oyunda; Romina Özipekçi, Giray Ayla, Nejat Uygur ve Tara Tokel yer alıyor.

Lotodan çıkan büyük ikramiye sonrası; aile içindeki çekişmeler, planlar ve davranışlar, günümüz şartlarını yakından ilgilendiren bir içerikle komedi olarak sahneye taşınıyor.

MÜCEVHER USTASI STORKS İSTANBUL JEWELRY SHOW’DA IŞILDADI

Türkiye’nin ilk mücevher markası Storks, sektör devlerini buluşturan ve bu yıl 52. ‘si düzenlenen İstanbul Jewelry Show’da göz alıcı ve stil sahibi koleksiyonlarını tüm dünyadan mücevher meraklılarının ve sektör profesyonellerinin beğenisine sunuyor. Tasarım çizgisi ve özel koleksiyonları ile sektörde trendleri belirleyen Storks, fuarda ustalığını ortaya koyduğu baget yüzükleri, ışıltılı bir zarafet sunan bileklikleri, naturel renkli taşlar ile kombinlenen özel tasarımları ile ışıldadı.

NİLOYA MÜZİKALİ BN HOTEL’İN MİNİK MİSAFİRLERİ İÇİN SAHNEDE

Mersin İçmeler mevkiinde Akdeniz ve Torosların göbeğinde, tabiatın tam ortasında lifestyle termal konsepti ile hizmet veren BN Hotel Thermal & Wellness, Kasım ayına denk gelen ara tatilde çocuklar için unutulmaz olacak bir festival düzenliyor. 14-17 Kasım tarihlerinde BN Hotel’de konaklayan aileler için düzenlenen ‘Çocuk Festivali’nde her gün eğlenceli, öğretici atölyeler ve sahne şovları düzenlenirken Süheyl Uygur ve Behzat Uygur sınırsız gülme vaadiyle çocuklar için 2 gün sahnede olacaklar. Ayrıca çocukların en çok sevdiği sahne gösterisi Niloya Müzikali’de onlar için sahnede olacak.

SILVERLINE ANKASTRE “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2021”İ YAYINLADI

Sürdürülebilir bir gelecek ve daha iyi bir yaşam için özümsediği değerleri katma değeri yüksek çalışmalarla tüm paydaşlarına aktaran Silverline Ankastre, 1 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki iş akış süreçlerini detaylıca ele alan “Sürdürülebilirlik Raporu 2021”i yayınladı. Bu yıl 3.kez hazırlanan raporda markanın sürdürülebilirlik yaklaşımı, elde ettiği performans sonuçları ve gelecek projeksiyonları bütüncül bir çerçevede değerlendirmeye alındı.

Yaşam alanlarına Valeron ile rafine bir dokunuş!

Sezon trendlerine yön veren, ev tekstiline her daim şık bir dokunuş katan Valeron, Bailey Nevresim Koleksiyonu ile zarif bir stile imza atıyor. Koleksiyon, rengi ve dokusuyla eşsiz bir stil yaratırken tasarımıyla da göz dolduruyor.

Detaylarla farklılaşan, özenle işlenen zarif tasarımlarıyla seçkin bir tarz yaratan Valeron, yatak odalarını ayrıcalıklı kılmaya devam ediyor. Zarif görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Bailey Nevresim Koleksiyonu, sezonda öne çıkıyor.

''CANBAY''DAN ''YOLUNDA'' YAYINDA!

Malatya'da dünyaya gelen alanında başarılı sanatçı ''Canbay''; 1998 yılından beri müzikle iç içe hayatını sürdürürken yepyeni şarkısı ''Yolunda''yı sevenleriyle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.





DÜNYANIN EN GÜÇLÜ SUV'Sİ ASTON MARTİN DBX707'NİN RESMİ TÜRKİYE LANSMANI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ!

Benzersiz tasarımı, çarpıcı performansı, üstün dinamikleri ve mutlak lüksün benzersiz kombinasyonu olan DBX707, 5 Ekim'de İstanbul'da seçkin davetlilerle buluştu.

SOSYOLOG KEVSER AYDIN YANGEL’E YILIN BAŞARI ÖDÜLÜ

Sakarya’da ilk kez düzenlenen Yılın Başarı Ödülleri, Del Lago Luxury Hotel’de düzenlendi. Sunuculuğunu Uğur Arslan’ın üstlendiği ödül töreninde birçok ünlü isim ve sektöründe başarılı isimler plaketle taçlandırıldı.

Kişisel gelişim, aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ,pozitif enerji ve meditasyon konularında uzman sosyolog Kevser Aydın Yangel’de ödüle layık görüldü.

Ödüller adreslerini buldu!

Çalışan motivasyonunu sporla birleştiren Florence Nightingale Hastanelerinin düzenlediği organizasyonda farklı şubelerden toplam 24 takım, 192 sporcu katılım sağladı. 1 Ay süren turnuvada toplamda 25 maç gerçekleştirildi.

Dostluğun, takım olmanın, birliğin ve ekip ruhunun öne çıktığı turnuvada, farklı şubelerden çalışanların kaynaşmasına da vesile olduğunu belirten İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörü Çağdaş Kaya ,diğer sosyal klüplerin ve etkinliklerinin devam edeceğini de belirtti.