Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları

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Kabakçı Halil Usta

Halil Usta’da isminden de anlayacağınız gibi “kabak” konusunda uzmanlaşmış biri. Türkiye’de kabakla yapılan ne kadar çeşit tatlı varsa Halil Usta’da hepsi var.

Tatlısını yaptığı kabakları dükkanın dışına da içine de döşemiş. Dükkanının arka tarafına doğru bir fırını var. Tüm tatlılarını o fırında yapıyor. Çeşit çeşit kabak tatlısı var.

Halil Usta şık giyimli, son derece sevimli, nev-i şahsına münhasır bir Afyon esnafı. Sohbet ederseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

Kayra Börek

Kayra börek yöresel unlu mamulleri kayra börek markası ile Afyonda yöresel hamur işleri üreten bir firma olarak faaliyetini sürdürüyor özellikle coğrafi tescil işareti almış bükme ağzı açık ve katmer Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan börek severler tarafından yoğun ilgi görüyor ürün çeşitliliği iyi arasında ekşi mayalı sütlü çörek haşhaşlı övme, haşhaşlı pide, hamursuz, velense erişte nişan kurabiyesi gibi ürünleri damak çatlatıyor kurucuları İsmail bey ve Nergis hanımı tebrik ediyorum bölgede adından şıkça söz ettiriyor .

GİRİŞİMCİLER 'BACK TO CITY'DE BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI

Jade&Brands Events, 'Back to City' temalı alışveriş ve moda günlerinde çok sayıda marka ve girişimciyi ziyaretçileriyle buluşturdu. Alışveriş, gastronomi ve eğlencenin vazgeçilmez noktası Emaar’da gerçekleşen alışveriş ve moda günlerine Özlem Yıldız, Emel Yıldırım, Gülay Kamaz, Özlem Yarar, Volkan Özdemir, Beste Korkmaz, Arzu, Ömer, Ata Niziplioğlu Ailesi, Neşe Aykut, Ebru Akyüz gibi Sanat ve Cemiyet dünyasından ünlü isimler de katılarak, girişimcilere destek oldu.

Şimdi retro değil, modern retro zamanı!

Modern stil ile harmanlanmış klasik retro tarzını ev dekorasyonunda kullanmaya hazır mısınız? Geçmiş dönemlere ait dekoratif aksesuarların, renklerin ve tarzların yeni ürünlerde kullanıldığı dekorasyon stiline retro adı veriliyor. Retro artık modern ev dekorasyonunda da tercih edilen en popüler tarzlardan biri haline geldi. Modern retro adı verilen bu yeni tarzı, evdeki eski ve yeni mobilyaların kombinlenmesi şeklinde de yorumlayabiliriz. Türkiye mobilya sektörünün lider markası Kelebek Mobilya tasarımcıları, sizler için bu trendi değerlendirdi.

ÖZLEM OLGUN’DAN ANLAMLI ŞARKI!

KIZI YAZDI, BESTELEDİ; ANNESİ SÖYLEDİ!

Uzun yıllardır sahnelerde olan ve geçtiğimiz aylarda çıkardığı teklilerle beğeni toplayan Özlem Olgun, kendisi için çok özel olduğunu ifade ettiği yeni şarkısı ‘Yıldız’ı dinleyicilerinin beğenisine sundu. Şarkının sözleri ve müziği, Soner-Özlem Olgun çiftinin 15 yaşındaki kızları Elif’e ait.





Adana Fashion Week, Adana tarihi Taş Köprü'de gerçekleşti

Adana tarihi dokusu, kültürü, sanatı ve aynı zamanda tekstil ve pamuk diyarı bir şehri olan Adana şimdi dünyanın en büyük moda haftasına ev sahipliği yaptı.

2 gün süren Adana Fashion Week Tarihi Taşköprü ve Adana Seyhan Otel'de gerçekleşen muhteşem defilelerle moda ve sanat dünyasının önemli simalarını ağırladı.

Ünlülerin aranjöründen yeni şarkı

Müziğe olan ilgisi ve sevgisi küçük yaşlarda başlayan, 10 yaşından itibaren müzik stüdyosunda büyüyen ve kendisini aranjör olarak yetiştiren Levent Karabacak'ın, 3 solo albümü, 3 single çalışması bulunuyor. Genç sanatçı aynı zamanda 2014-2015 sezonunda O Ses Türkiye'ye katılarak Murat Boz'un takımında yer aldı ve başarılı performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Topraktan gelen sağlık

Tekinler Kol. Şti. Ali Tekin ve Ortakları 70 yıla yakın süredir ticari faaliyetlerini sürdürüyor . Firma olarak Türkiye’de yetişen haşhaşın %60’nı başarıyla 20 yıla yakın süredir ihracat ediyor .

2020 yılında ise Harmony Cremia markası adı altında sürülebilir çikolata çeşitleri ve %100 orijinal coğrafi işaret belgeli haşhaş ezmesi ve patenti firmamıza ait zerdeçal, tarçın ve haşhaş karşımı olan haşhaş creması üretimine başladı .

LACOSTE YENİLİĞİN SINIRLARINI ZORLAYAN ACTIVE LIFESTYLE KOLEKSİYONUNU BACKYARD’DA ÜNLÜLERİN KATILIMIYLA ÖZEL BİR LANSMANLA TANITTI

Lacoste Active Lifetyle Koleksiyonu Selin Şekerci, İsmail Ege Şaşmaz, Cemre Kemer, Reckol, Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin, Caner Erdeniz, Müge Boz, Yasemin Yürük gibi ünlü isimlerin katılımıyla Backyard’da kutlandı.

Yenilenen Uni Baby Saç ve Vücut Şampuanı bebeklerin cildinde %70’e varan nemlendirme sağlıyor

Bebeklerin farklı gelişim evrelerinden, bu evrelerde değişen ihtiyaçlarından ve annelerden aldığı ilhamla tüm ürün ailesini geliştiren Uni Baby, bebek bakımında ailelerin güvenilir yol arkadaşı olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin öncü bebek bakım markası Uni Baby, Saç ve Vücut Şampuanı’nı içeriğinden ambalajına kadar yeniledi. Cilde uygunluğu Alman Dermatest Laboratuvarınca 5 Yıldız Üstün Kalite Belgesi ile onaylanan Uni Baby Saç ve Vücut Şampuanı doğal kaynaklı içeriği ile nazik bir temizlik sağlarken, her banyoda %70’e varan nemlendirme ile cildi temizliyor.

Yeni Kobo Clara 2E ile sürdürülebilir okuma ve dinleme keyfi

Herkes için bir keşif dünyası sunan D&R, Kobo Clara HD e-kitap okuyucunun yeni versiyonu Kobo Clara 2E ile okurlara çevre bilincine sahip bir okuma ve dinleme keyfi sunuyor. Yeni e-kitap okuyucularında sertifikalı geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmayı vaat eden Rakuten Kobo, sürdürülebilirlik taahhüdü konusunda önemli bir adım atıyor. Su geçirmeyen, daha fazla depolama alanına sahip ve Bluetooth® kablosuz teknolojisi içeren yeni Kobo Clara 2E, Kobo e-kitap okuyucuların ana distribütörü olan D&R mağazaları ve online’da kitapseverlerle Ekim ayında buluşuyor.

Erken Tanının Sembolü Pembe Top, Hava Atışından Önce Boyner’de

İyiliği her zaman odağına alan Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanserine karşı farkındalık yaratmak için hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesine verdiği desteği bu yıl da sürdürüyor. Marka, proje kapsamında ekim ayı boyunca meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekiyor.

YÜZYILLARDIR GÖZ KAMAŞTIRAN ELMAS MODASI STORKS USTALIĞI İLE HAYAT BULUYOR

Türkiye’nin ilk mücevher markası Storks, geçmişten günümüze modası hiç geçmeyen elmas grubunu yeni nesil tasarım çizgisi ile modernize ediyor. Dünyanın en değerli taşlarından biri olan elmas, mücevher ustası Storks’un vitrininde yeniden ışıldıyor.

Sushi Manga Yeni Konseptiyle Le Méridien Istanbul Etiler’de

Le Méridien Istanbul Etiler, kaliteli yeme-içme kültürünü yaşam tarzı olarak benimseyen herkesi eşsiz lezzetlerle buluşturmaya devam ediyor. Ünlü Japon Şef Hiroki Takemura’nın harikalar yarattığı Japon Restoranı Sushi Manga, Göktürk ve Ataşehir’den sonra, yenilenen konseptiyle Le Méridien Istanbul Etiler’de açıldı.