Dinçer KARACALAR

BUBA’S BOSPHORUS

KEYFİ YENİ LEZZETLERLE SÜRÜYOR

Rumelihisarı’nın en sakin ve keyifli köşesinde, bir yılı aşkın süredir misafirlerini ağırlayan Buba’s Bosphorus, şimdi yoluna yeni şefi ve farklı lezzetleri ekleyerek genişlettiği menüsüyle devam ediyor. Sevilen kahvaltı menüsü ve burgerlerinin yanına İtalyan mutfağına göz kırpan tarifler, balık ağırlıklı ana yemekler, salata ve tatlılar ile taze sıkılmış meyve suları ekleniyor.

İŞBİR YATAK İLE HERKES KONFORLU UYKUYLA BULUŞUYOR

Yatak ve konfor ürünlerinde Türkiye’nin ve dünyanın hammadde üreticisi konumuna sahip olan İşbir Holding çatısı altında faaliyet gösteren İşbir Yatak, yatak ve uyku sağlığı alanında geliştirdiği yüksek teknoloji içeren ürünleriyle sektördeki iddiasını her geçen gün güçlendiriyor. 25 yıllık başarı öyküsüyle “Yatak Uzmanı” mottosunun hakkını veren marka, bugüne kadar geliştirdiği ürünleriyle teknolojinin sağlık ve uyku konforu için kullanımına öncülük ediyor.

Şebeke imajı

Ünlü oyuncu Furkan Palalı, yeni dizisi Şebeke için yeni imajla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT’nin dijital platformunda yayınlanacak dizide Komiser Ali rolünü üstlenecek yakışıklı oyuncu, Adem Terzi’nin kuaför koltuğuna oturarak saçlarını kestirdi, tarzını yeniledi. Dizi için oluşturduğu yeni imajını takipçileriyle paylaşan Palalı, kısa sürede büyük beğeni aldı. Şebeke’de Furkan Palalı’nın partneri ise güzel oyuncu Pelin Karahan olacak.

AİLE MUTFAĞINDAN GÖNÜL SOFRALARINA

Funda – Metin Acar çiftinin 25 yıllık emektarı Şengül Şentürk’ün, Karadeniz ve dünya mutfağını harmanlayarak büyük emeklerle oluşturduğu reçeteler, Acarlar Şirketler Topluluğu sponsorluğunda kalıcı bir esere dönüştü.

Gelecek nesillere miras kalacak kitabın hikayesi önceki gün Acarkent Coliseum’da düzenlenen etkinlik ile davetlilere anlatıldı.

Şengül Şentürk’ün kitaplarını imzaladığı etkinliğe iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi.

TAMEV iyilik için buluştu

Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV), “Dünyayı, iyilik yapmak için zaman ve sebep beklemeyenler kurtaracak” diyerek başlattıkları iyilik yolculuğunda kuruluşunun 2. yılını kutladı. Ant Yapı’nın sponsor olduğu gecede Ant Yapı, Boğaziçi Grup ve Hermes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay ve Ant yapı üst düzey yöneticileri katıldı. TAMEV Derneği Kurucu Başkanı Nuray Marçak, “İyilik için biz de varız diyerek zor şartlarda yola çıktık, şartların düzelmesini beklemedik, şartları güzelleştiren biz olalım istedik ve son çocuk gülene kadar yola devam edeceğiz ve bu yolda siz sevgili destekçilerimizle birlikte yürüyeceğiz” dedi

Yatak odalarında oval formlar

Dekorasyonda sıradanlıktan uzaklaşıp farklı yaklaşımlar denemek isteyenler, alışılmışın dışında hatlara sahip mobilya modellerine yöneliyor. Koleksiyonunda yenilikçi çizgileri barındıran Evgör, yatak odalarında oval tasarımları öne çıkaran yuvarlak yataklarıyla dikkat çekiyor. Özellikle geniş metrekareli alanlara, hem geometrik formuyla hem de göz alıcı renkleriyle fark katan yatak modelleri, sadece tasarımlarıyla değil, kenarlara doğru açılabilen sandıklı baza sistemi ya da içinden televizyon çıkan özel mekanizma gibi yenilikleriyle de estetik ve işlevselliği bir arada sunuyor.

SOKAK STİLİNİN YENİ TERCİHİ

‘ELLE DERİ CEKET KOLEKSİYONU’

Sokak modasının nabzını tutan Elle Shoes, sezonun star parçası “yeni” deri ceket koleksiyonu ile iddialı stillere zamansız seçimler sunuyor. Derinin asaletini koleksiyonuna taşıyan Elle, ceket koleksiyonu ile bu kış moda tutkunlarının odağında…

Zamansız şıklığın vazgeçilmezi deri ceketler, bu sezon da moda tutkunlarının gardırobunun olmazsa olmazlarından… Moda dünyasını yakından takip eden Elle Shoes, kadın ve erkeklerin beğenisine sunulan yeni deri ceket koleksiyonu ile stilinizi tamamlıyor.

Madam Merry Açıldı

Türkiye'de ilk olarak tamamen bitkisel, ana hammaddesi piyasadaki tüm zeytinyağlı kozmetik ürünleri arasında zeytinyağı en yüksek oranlı, bitkisel yağlarla geliştirilmiş kozmetik ürünler mağazası “Madam Merry” Bandırma da açıldı.

Markanın kurucusu ve işletmecisi Marka ve İletişim Uzmanı Merve Öztürk, " Ürünlerimizde kendi zeytin bahçemizden elde ettiğimiz zeytinyağını kullandık. Kolonya, zabun, el kremi, uyku suyu, parfüm, masaj yağı, masaj yağı esansları yaptık. Ürünlerimiz cilde değdiği zaman alerjen etkisi olmayan tamamen bitkisel özlüler. " bilgilerini iletti.

Diesel’in Yeni Modeli Spor Tutkunu Erkekler İçin Tasarlandı

Aktif yaşamı sevenlerin markası Diesel’in yeni modeli, farklı tasarımı ve renkleri ile özgür ruhlu erkekler için eşsiz bir model.

Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat farkıyla buluşan Diesel’in yeni modeli, iddialı tasarımıyla erkekler için şık bir hediye alternatifi oluyor.

Diesel – Clasher Modeli gri ve siyah tonlardaki sekizgen ekranı, kadran içi ışıklandırması, ekranda yer alan vidalar, kronometre / takvim /alarm işlevleri ve çelik kayışı ile Diesel’in özgür ruhunu bir kez daha yansıtıyor.

Ariş Pırlantada’dan Suyolu Tasarımlara Mucizevi Dokunuş

Zarafetin ve şıklığın tamamlayıcısı olan suyolu pırlanta tasarımlar, Ariş Pırlanta’nın gözalıcı modelleriyle stil sahibi kadınların mücevher kutusunda olması gereken en özel seçenekler arasında yerini alacak.





ENGLISH GURU 2023’TE GÖZÜNÜ YENİ PAZARLARA DİKTİ

Anadili İngilizce olan eğitmenlerle, zaman ile mekândan bağımsız olarak İngilizce eğitim imkânı sunan English Guru, 2023 yılına hızlı bir giriş yapıyor. Yeni yılda 10 milyon TL ciro ile 5 bin kullanıcıyı hedefleyen platform, başta Çin ve Güney Kore olmak üzere Uzakdoğu pazarlarına girmeyi planlıyor.

YENİ YILDA TÜM DÜNYA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Dünya’nın HAZIR GİYİM konseptine öncülük eden tek ve en büyük moda platformu FASHION WEEK TÜRKİYE. Coğrafi konumu itibari ile Asya , Avrupa , Afrika , Orta Doğu , Uzak Doğu ve Slav ülkeleri dahil okyanus ötesi ülkelerle de iş birliği yaparak Hazır giyim ve Moda sektöründe köprü vazifesi gören 7 kıta’nın en büyük ve en kapsamlı tek resmi moda haftasıdır. 2022 nin son günlerin de FASHION WEEK TÜRKİYE Platformun da yer alan Uluslararası Moda markası TİLLA ‘ nın çekimleri gerçekleştirildi.

Beta Gıda, bilimin ışığında ilerliyor!

Faaliyete başladığı 1987 yılından bu yana 184 ülkede markaları tescillenen ve dünyanın en büyük çay firmaları sıralamasında 12. sırada bulunan Beta Gıda, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Levent Yurdaer Aydemir’in yürütücülüğünde hazırlığını sürdürdüğü "Siyah çay işleme atıklarından protein ve prebiyotik üretimi" başlıklı proje teklifi ile TÜBİTAK 1505 – Üniversite – Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında finansal olarak desteklenmeye hak kazandı.